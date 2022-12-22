Sau 'cuộc vui' đê mê 3 tiếng cùng nhân tình, đến lúc trả phòng tôi như 'hồn xiêu phách lạc' khi nghe điều này từ lễ tân

Tâm sự 22/12/2022 04:32

Ra về sau "cuộc vui", lúc trả phòng, em lễ tân lại tươi cười đáp lại tôi một câu khiến tôi rụng rời chân tay. Mấy đêm liền tôi không ngủ được, ngày không ăn nổi vì lo lắng và sợ hãi.

Tình cũ không rủ cũng tới - trước đây tôi thường cười khẩy những người nói ra câu này. Nhưng đến khi chính mình là người trong cuộc thì tôi mới hiểu cảm giác đó. Tôi gặp lại người yêu cũ trong lúc đang cãi nhau với chồng. Bao cảm xúc xưa cũ, những yêu thương từng tồn tại ùa về trong tâm trí khiến tôi không làm chủ được bản thân mình, ngã vào vòng tay người yêu cũ.

Tôi và người cũ qua lại được 4 tháng thì tôi chợt nhận ra một điều. Nếu anh ta thực sự tốt đến thế thì khi xưa tại sao chúng tôi phải chia tay. Rõ ràng lúc này chúng tôi chỉ đang chơi trò chơi tình ái nên anh ta mới ngọt ngào và lãng mạn như thế. Nếu chúng tôi thật sự quay trở lại, bước vào một mối quan hệ chính thức thì những thói hư tật xấu của anh ta khi xưa lại lộ ra mà thôi. Tôi thật sự đang đùa với lửa, nếu chồng phát hiện thì cuộc hôn nhân của tôi cũng sẽ tan vỡ. Tôi thậm chí còn mang tiếng là đàn bà ngoại tình bị chồng bỏ.

Sau khi nghĩ thông suốt, tôi quyết định chia tay, chấm dứt mối quan hệ lén lút với người yêu cũ. Nhưng anh ta cứ nài nỉ hẹn gặp một lần cuối, tôi mềm lòng nên lại đồng ý, tất nhiên địa điểm hẹn gặp chính là khách sạn.

Sau 'cuộc vui' đê mê 3 tiếng cùng nhân tình, đến lúc trả phòng tôi như 'hồn xiêu phách lạc' khi nghe điều này từ lễ tân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau cuộc gặp mặt kéo dài 3 tiếng ấy, tôi ra về trước còn còn anh ta mệt nên nằm ngủ lại. Bình thường đều là anh ta trả tiền phòng, tất nhiên rồi. Song hôm đó tôi chủ động thanh toán trước, lát nữa anh ta chỉ việc đi về.

Ai ngờ đâu em lễ tân lại tươi cười trả lại tôi một câu khiến tôi rụng rời chân tay: "Dạ chị ơi phòng của chị có người thanh toán giúp rồi ạ. Thời hạn 1 ngày cơ, chị có thể ở lại hết đêm nay chị nhé".

Tôi lắp bắp hỏi người thanh toán kia là ai, trông như thế nào và có để lại lời nhắn gì không. Em lễ tân đưa cho tôi một dãy số điện thoại và bảo rằng người đó dặn vậy. Đó là một người phụ nữ trẻ, khá xinh đẹp. Nhìn dãy số mà đất trời quanh tôi như muốn sụp đổ. Số điện thoại ấy chính là số của em dâu tôi, chính là vợ của em trai chồng tôi!

Tôi và em dâu trước nay có mối quan hệ rất căng thẳng, bằng mặt không bằng lòng. Bố mẹ chồng có hai người con trai, nhà cửa ông bà khang trang, rộng rãi nên ông bà muốn các con quây quần bên cạnh, không cho đứa nào ra ở riêng. Cũng chính vì thế mà tôi và em dâu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xích mích, chủ yếu xung quanh chuyện việc nhà, cơm nước và mối quan hệ với bố mẹ chồng.

Sau 'cuộc vui' đê mê 3 tiếng cùng nhân tình, đến lúc trả phòng tôi như 'hồn xiêu phách lạc' khi nghe điều này từ lễ tân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ đã không tốt đẹp gì, bây giờ em dâu lại còn nắm được bí mật tày đình của tôi, thật sự là một điều cực kỳ khủng khiếp.

Tôi lao như bay về nhà, vừa hay thấy em dâu đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Tôi hốt hoảng gọi cô ta vào phòng riêng nói chuyện.

- Em cũng muốn anh chị được hạnh phúc lắm chứ, nên thật ra chỉ khi bần cùng thì em mới tiết lộ cho mọi người thôi. Em nghĩ là chị biết bản thân phải làm gì rồi đúng không. À bằng chứng em đã có đủ nhé, chứ không ai chơi trò nói suông đâu.

Nói rồi cô ta quay ngoắt đi về phòng, lát sau tôi nhận được tin nhắn của em dâu. Là bức ảnh tôi và người yêu cũ đang sóng vai chuẩn bị bước vào thang máy của khách sạn. Dù tôi đã che kín bằng khẩu trang nhưng trang phục, dáng người và cả mái tóc thì chỉ cần người quen biết sẽ dễ dàng nhận ra tôi, nữa là chồng tôi là người đầu gối tay ấp.

Không rõ em dâu chỉ vô tình đi ngang qua hay cũng vào khách sạn. Nhưng kể cả cô ta có làm điều gì mờ ám thì tôi cũng không được chứng kiến tận mắt và chẳng có bằng chứng.

Mấy đêm liền tôi không ngủ được, ngày không ăn nổi vì lo lắng và sợ hãi. Dạo này tôi và chồng đã làm lành, mối quan hệ đang vô cùng suôn sẻ và hòa thuận. Tôi không muốn ly hôn chút nào, càng không muốn mang tiếng là đàn bà ngoại tình. Nhưng để em dâu giữ bí mật thì tôi phải làm theo mọi điều cô ta muốn, mà chắc chắn những điều ấy chẳng phải điều hay ho dễ dàng gì rồi.

Tôi phải làm thế nào đây? Lẽ nào cả đời phải chịu đựng sự sai bảo của cô ta?

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