Đưa cả nhà đi chơi bỗng chồng biến mất hơn 30 phút, đến lúc về anh ngập ngừng thú nhận một điều khiến tôi ngã quỵ

Khi cả nhà kéo tay nhau qua được chỗ khó khăn nhất và đã tìm được chỗ đứng cho 2 đứa nhỏ, vợ chồng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt tôi thấy cái nhìn của anh như sững lại vài giây, anh nói với tôi: "Mấy mẹ con đứng đây nhé, chờ anh một lát". Rồi anh vội lao vào đám người đông đúc phía xa. Đêm đó, gần nửa tiếng đồng hồ sau anh mới quay lại với gương mặt thật khó tả: Vui mừng, băn khoăn, thấp thỏm và chờ đợi điều gì đó.

Không khí năm mới đã tràn ngập phố phường từ mấy hôm nay rồi. Tụi trẻ nhà tôi vô cùng náo nức từ khi anh bê cây thông Noel về trang trí. Cả 2 đứa con gái của tôi, đứa 12 tuổi và đứa 6 tuổi đều thích thú vào những dịp như thế. Như mọi năm, cả nhà 4 người chúng tôi thường đi chơi quá nửa đêm, khi tiếng chuông nhà thờ ngân nga buông tiếng thì mới về nhà. Giáng sinh năm nay đường phố như vui hơn, những người xa lạ dường như ai cũng trở nên thân thiết và gần gũi bên nhau thì phải.

"Anh có chuyện đặc biệt quan trọng muốn nói với em. Duyên (tên người yêu cũ của anh) mới từ miền Nam ra Hà Nội chơi Giáng sinh và đón Năm mới. Em biết đấy, 13 năm rồi, kể từ ngày vợ chồng mình lấy nhau anh không gặp cô ấy. Đêm Noel vừa rồi vô tình gặp lại, anh mới biết Duyên đã có với anh một đứa con trai đã 13 tuổi".

Sáng chủ nhật sau đó 2 tuần vợ chồng tôi dậy sớm, 2 đứa con gái vẫn ngủ ngon lành. Theo lịch, hôm nay chúng tôi sẽ đưa con sang ông bà nội ăn cơm trưa. Tôi thường dậy sớm đi chợ mua thức ăn sang nấu nướng. Khi tôi chuẩn bị đi chợ, thì anh ngập ngừng nói:

Tôi buông làn rồi chợt sực tỉnh hỏi anh: "Sao anh biết đấy là con anh?", thì anh nói: "Nó giống anh như đúc ấy, bố mẹ cũng bảo nó giống anh lúc nhỏ. Với cả, anh cũng đã tranh thủ đi xét nghiệm ADN rồi". Tôi càng sững sờ hơn khi nghe anh nói đã đưa thằng bé về gặp ông bà nội. Thì ra thời gian qua, anh đã giấu tôi đi làm những chuyện đó. Tôi nói dỗi: "Vậy là ông bà có cháu trai đích tôn rồi còn gì? Sao anh không đón nốt cô Duyên ấy về làm con dâu cho bố mẹ anh đi".

Anh vội nói: "Anh xin lỗi, không phải là anh muốn giấu em đâu. Anh muốn để mọi chuyện giải quyết ổn thoả thì mới nói rõ và bàn với em hướng giải quyết. Đây mới là chuyện nghiêm túc anh muốn xin ý kiến em".

Nghe anh kể lại, tôi mới biết đêm Noel đó Duyên và anh đã vô tình gặp nhau, chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, nếu cô ấy không mang theo một đứa bé trai giống anh như đúc. Linh tính mách bảo anh, đây chính là đứa con mà Duyên đã mang thai với anh khi 2 người chia tay nhau vì cô ấy quyết định chuyển vào miền Nam làm việc theo công ty, cùng với những hiểu lầm không đáng có giữa 2 người. Chính Duyên cũng phải sang tháng thứ 2 sau chia tay mới biết mình có thai và không muốn bỏ đứa bé vô tội, Duyên đã ở vậy một mình nuôi con từ đó đến nay.

Mấy tháng nay, Duyên đã có một người đàn ông yêu thương. Người yêu mới của Duyên khuyên Duyên nên báo cho chồng tôi biết. "Anh ta có quyền được biết về sự có mặt của đứa trẻ này, còn chuyện nó muốn ở với ai cũng được, kể cả sau này anh với em có kết hôn, anh đều sẵn lòng nuôi nấng thằng bé" - người yêu của Duyên đã nói như vậy.

Duyên muốn nhân dịp Giáng sinh này đưa con ra thăm miền Bắc và cũng là tiện dịp để bố con gặp mặt nhau. Hôm gặp đó quá đột ngột, chứ theo kế hoạch, Duyên muốn hẹn cả hai vợ chồng tôi một cuộc gặp chính thức tại một địa điểm đàng hoàng cơ.

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Chồng tôi nói tiếp: "Bây giờ quyền quyết định là từ em. Nếu em cho thằng bé về ở cùng để vợ chồng mình chăm sóc thì anh là người vui nhất rồi, 3 anh em nó được ở cùng nhau. Còn nếu không, có thể em đồng ý với anh cho thằng bé về ở cùng với ông bà nội, thỉnh thoảng mình sang thăm con, nhưng như thế thì tổn thương thằng bé quá.

Anh thì thật lòng không muốn cho nó về Nam theo mẹ đẻ và cha dượng sắp tới, cho dù anh ta là người sống văn minh. Mà quan trọng nhất là ý kiến cá nhân thằng bé thế nào chứ, không biết nó có muốn ở lại đây với bên nội không. Em cùng anh thuyết phục thằng bé nhé, anh xin em đấy!".

Nghe anh nói thế, tôi có cảm giác như mình đang bị ép buộc. Liệu có đúng như lời chồng tôi nói không hay Duyên về lần này sẽ "cướp" chồng tôi ra khỏi tôi và các con tôi thì sao, bởi dù sao cô ta vẫn có lợi thế là đứa con trai mà? Tôi có nên gặp riêng Duyên một lần để hỏi cho rõ ràng không? Sắp sang ăn cơm trưa với bố mẹ chồng, tôi phải đối diện với chuyện thằng bé thế nào khi ông bà hỏi ý kiến mình?