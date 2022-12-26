Trên đường sang nhà bạn trai thì thấy anh đang bế cô gái trước khách sạn, đùng đùng lại bắt gian thì tôi cúi đầu xin lỗi

Cuối tuần bạn trai hẹn đi chơi nhưng mãi không thấy tới, tôi sốt ruột chạy sang nhà anh tìm , không ngờ trên đường đi lại gặp cảnh tượng này.

Hào và tôi quen nhau qua một lần tôi đặt đồ uống ở quán. Chính Hào là người ship đồ cho tôi, gặp tôi, anh đã thích nên lấy số điện thoại về nhắn tin, tán tỉnh tôi liên tục. Nói chuyện, tâm sự nhiều rồi tôi mới biết anh là chủ quán nước hay gọi. Hào thật giỏi, 30 tuổi vừa đi làm văn phòng, anh vừa là chủ quán trà sữa có tiếng trong thành phố. Gật đầu cho Hào cơ hội tìm hiểu, tôi mới thấy người đàn ông này khá thú vị, hợp với tôi. Hai đứa hợp nhau từ ăn uống, xem phim tới tính cách. Vì thế sau 3 tháng tìm hiểu chúng tôi đã trở thành người yêu. Yêu nhau, Hào tâm lý và chiều tôi lắm. Do hai đứa cũng bận nên chúng tôi chỉ có thể dành trọn ngày cuối tuần cho nhau.

Ảnh minh họa: Internet Khác với tôi, Hào là người chỉn chu, làm gì cũng có kế hoạch rõ ràng. Anh dự định sang năm sẽ kết hôn. Tôi thì chưa nghĩ gì nhiều vì vẫn muốn độc thân, tận hưởng cuộc sống tự do thoải mái. Nhưng có bạn trai mà con gái 29 tuổi rồi chưa cưới, bố mẹ ở nhà cũng sốt ruột lắm. Bạn tôi thì cứ xúi cưới đi kẻo người như Hào lại lắm cô để ý, mất người yêu lúc nào không hay. Yêu nhau, tôi và Hào dành cho đối phương sự tôn trọng, tin tưởng nhất định. Cả hai không bao giờ đòi mật khẩu các tài khoản, đọc tin nhắn hay điều tra đối phương có phương án dự phòng nào không. Chúng tôi nghiêm túc với tình yêu này, muốn giữ gìn nó nên chẳng ai lại dại làm điều gì đó tổn hại đến tình cảm.

Là người tâm lý, Hào rất lãng mạn, chẳng bao giờ quên tặng quà tôi ngày kỷ niệm. Và đặc biệt anh không bao giờ để tôi cô đơn một mình trong những ngày lễ Tết. Năm nay là Noel đầu tiên của hai đứa, Hào nói đã đặt chỗ ở một nhà hàng có không gian đẹp, anh sẽ tới đón tôi đi chơi. Tôi mừng và háo hức về điều đó lắm. Hào hẹn tôi 20h sẽ qua nhà đón tôi đi chơi, thế nhưng chờ anh đến 21h cũng chưa thấy đâu. Gọi điện thoại thì anh không nhấc máy. Tôi không hiểu anh có chuyện gì, sốt ruột nên quyết định qua nhà anh xem thế nào. Trên đường đi, tôi giật mình thấy Hào đang bế một cô gái trước cửa nhà nghỉ. Hoang mang khi thấy người yêu mình trong hoàn cảnh đó, tôi vội dừng xe lại đùng đùng tính đến bắt gian. Nhưng mọi chuyện không phải như những gì tôi nghĩ, cô gái kia bị tai nạn bất tỉnh. Ảnh minh họa: Internet Anh bảo đi đường thì gặp cảnh này nên vội bế cô ấy lên taxi vào viện kiểm tra. Nghe anh và mọi người ở đó nói vậy tôi cũng yên tâm, theo anh vào viện cùng cô gái đó. Một lúc sau người nhà cô ấy đến, hai đứa trở về thì cũng đã hơn 22h. Hào xin lỗi tôi vì lỡ hẹn, làm tôi chờ và bực bội. Tôi ôm lấy anh lắc đầu không trách giận vì việc Hào không tới là ngoài ý muốn. Chỉ là địa điểm xảy ra tai nạn hơi nhạy cảm một chút. Tôi ngồi sau xe Hào, ôm lấy anh thật chặt như thể sợ mất anh. Tôi yêu và tự hào về người đàn ông này. Tôi chỉ mong tình yêu của chúng tôi lâu dài, cả hai luôn biết cách giữ gìn, vun đắp cho nó chứ không có chuyện người thứ 3, chán nản hay hết yêu.

Hừng hực cùng nhân tình trẻ vào nhà nghỉ, tôi điếng người khi cô lao công bỗng nhiên ngẩng mặt Bỗng nhiên có người phụ nữ hấp dẫn "bật đèn xanh", tất nhiên tôi cũng chẳng dại gì mà từ chối. Thế nhưng điều không ngờ lại xảy ra tại nhà nghỉ...

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