Về làm dâu, tôi may mắn được bố chồng quan tâm, cưng chiều, dần dần bố lại nhờ vả một việc oái ăm khiến tôi khó xử

Tâm sự 27/02/2023 19:41

Bố chồng hay nhờ tôi mấy chuyện kỳ lạ khiến tôi tìm cách né tránh, không biết phải ứng xử ra sao và cảm thấy lo sợ.

Tôi năm nay 30 tuổi và đã kết hôn được gần 3 năm. Kết hôn xong, tôi về ở nhà chồng và được đón nhận rất nồng hậu.

Kinh tế nhà chồng tôi vững vàng, nhà cửa khang trang nên tôi rất yên tâm về đó ở, không nghĩ đến chuyện ở riêng. Bố mẹ chồng tôi hiền lành, quan tâm tới các con. Đặc biệt là bố chồng tôi, ông rất chăm chỉ và chiều con dâu.

Ở nhà chồng, trong khi hàng ngày chồng tôi rất bận thường đi sớm, về muộn thì bố chồng tôi lại rất chăm chỉ. Buổi sáng, bố chồng tôi dậy từ rất sớm, đi chợ, nấu ăn sáng cho cả nhà. Mặc dù tôi muốn giúp, song bố chồng tôi đều không cho, còn bảo tôi ngủ cho đủ giấc để đi làm cho đảm bảo công việc.

Buổi chiều về nhà cũng thế, bố chồng tôi đã chuẩn bị gần như hết mọi thứ, tôi và mẹ chồng vào bếp chút xíu là xong.

Có thể nói, công việc hàng ngày của tôi chắc chỉ mỗi rửa bát buổi tối vì thực sự công việc này tôi không nỡ để cho bố mẹ chồng làm. Nếu khách đến chơi mà thấy cảnh con dâu ngồi chơi, bố mẹ chồng rửa bát thì tôi mất mặt lắm.

Bố chồng tôi rất khắt khe với con trai, ông lúc nào cũng giáo huấn con trai là cố gắng công việc thật tốt để cuộc sống sau này ổn định, phát triển.

Đi làm về nhà phải quan tâm tới vợ con, giúp được gì thì phải sẵn lòng, không phân biệt việc đàn ông hay đàn bà. Chồng tôi ngoan ngoãn, chỉn chu chắc cũng một phần ảnh hưởng từ bố chồng.

Tôi rất yên tâm về chồng, tin tưởng ở anh ấy. Cái lợi khi ở nhà chồng ngoài được bố mẹ chồng giúp đỡ việc nhà ra thì chồng tôi không dám chơi bời, hư hỏng cũng không dám. Cái may của tôi nữa đó là giữa nhà chồng và nhà bố mẹ đẻ chỉ cách nhau hơn 10 cây số, tôi cũng thường xuyên về thăm bố mẹ đẻ.

Đi đâu tôi cũng tự hào, nói tốt về nhà chồng, nhất là bố chồng tôi. Mấy năm nay, bố chồng tôi quý mến, thân thiện với nhà thông gia khiến hai gia đình rất thân thiết, hay qua thăm hỏi nhau.

 

Về làm dâu, tôi may mắn được bố chồng quan tâm, cưng chiều, dần dần bố lại nhờ vả một việc oái ăm khiến tôi khó xử - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, gần đây tôi nhận ra nhiều điểm đáng phải bận tâm khi mỗi lần về nhà mẹ đẻ chơi đều nhận được những lời hỏi han, nhờ vả của bố chồng.

Bố chồng tôi quan tâm nhiều đến mẹ tôi, hay hỏi bà khỏe không, sống có hạnh phúc không, ít nhắc tới bố tôi. Mỗi lần về nhà là bố chồng tôi cũng chuẩn bị cho quà biếu thông gia, quà cho bố tôi ít mà mẹ tôi thì nhiều.

Bố chồng tôi dặn dò kỹ: "Con cứ nói là quà của vợ chồng con mua, đừng có bảo của bố nhé, kẻo ông bà lại từ chối. Thỉnh thoảng con đón bà sang chơi với cháu ngoại ít hôm cũng được…".

Buột miệng thắc mắc vài câu với mẹ đẻ, nào ngờ bà mới nói rõ lý do: "Hồi còn trẻ, ông ấy cũng hay đến xóm mình chơi với mấy thanh niên còn sang cả nhà mình chơi nữa, còn viết cả cho mẹ mấy lá thư nữa. Đến lúc mẹ yêu và cưới bố con thì từ đó không thấy ông ấy tới chơi nữa.

Bây giờ mẹ mới nghĩ là chắc bố chồng con hồi đó thích mẹ nên giờ mới có thiện cảm với con, quan tâm đến mẹ. Con đừng tiết lộ điều này nhé, kẻo hai nhà bất hòa".

Hóa ra, bố chồng quý mến con dâu, quan tâm tới nhà thông gia là do có tình cảm từ trước. Thú thực, biết được chuyện này khiến tôi rất khó xử bởi bố chồng chiều chuộng tôi, mà quan tâm tới bố mẹ đẻ tôi cũng hơi quá so với thông thường.

Bố chồng hay nhờ tôi mấy chuyện có liên quan tới mẹ đẻ của tôi khiến tôi tìm cách né tránh, không biết phải ứng xử ra sao và cảm thấy lo sợ.

Được bố chồng quý và chiều tôi vui mừng lắm. Nhưng giờ đây tôi phải làm gì khi bố chồng quan tâm quá mức tới mẹ đẻ của tôi? Tôi có nên tiết lộ điều này cho mẹ chồng biết không hay là tiếp tục giữ kín?

Ly hôn chồng ngoại tình, tôi vung tiền cho trai trẻ để giữ chân bên mình để rồi cuối cùng ngậm đắng nuốt cay

Ly hôn chồng ngoại tình, tôi vung tiền cho trai trẻ để giữ chân bên mình để rồi cuối cùng ngậm đắng nuốt cay

Bằng trái tim nhạy cảm của một người phụ nữ tôi biết cậu trai cũng để ý đến tôi qua ánh mắt đưa tình... Còn tôi cô đơn ở tuổi chưa đến 30, tôi biết mình cần gì ở cậu trai đó.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu bố chồng con dâu gia đình chồng

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 53 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường