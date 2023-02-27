Chồng cầu xin vợ giải thoát để đến với bồ nhí, còn mặt dày vay tiền để tái hôn, vợ đồng ý rồi làm một việc khiến anh ta tức điên

Chúng tôi kết hôn cách đây hơn 2 năm. Ngày đó, tôi 29 tuổi nên bố mẹ sốt ruột, cứ thấy con gái là lại giục giã chuyện cưới xin. Đúng lúc được bạn bè giới thiệu, tôi yêu rồi chốt cưới luôn chỉ trong 6 tháng quen biết.

Dù có nằm mơ, tôi cũng không ngờ chồng cũ của mình lại trơ trẽn và mặt dày đến thế. Không biết sau chuyện này, anh ta có tự cảm thấy xấu hổ không.

Tuy nhiên, mẹ tôi lại ủng hộ hôn sự này. Bà bảo: “Đàn ông nó kém mình một tí cũng được, để về nhà thì mình còn có tiếng nói. Chứ mấy đứa nhiều tiền lại hay gia trưởng lắm. Mà như vậy thì thôi, thà chẳng lấy còn hơn”.

Khi cưới nhau, tôi cũng tự biết người mình cưới chẳng có gì nổi bật. Anh ta chỉ là nhân viên quèn, không có chí tiến thủ, đã vậy còn hay sĩ diện nữa.

Tôi nghe mẹ nói cũng thấy có phần đúng. Với cả hồi yêu nhau, anh ta có vẻ chiều chuộng và nghe lời tôi lắm. Chỉ cần tôi thích ăn thứ gì, bất kể là sáng sớm hay nửa đêm, anh ta cũng sẽ mua rồi mang đến tận nhà, cho dù nhà hai đứa cách nhau cả chục cây số.

Đám cưới của chúng tôi được cử hành khá đơn giản. Sau khi kết hôn, tôi muốn tập trung cho sự nghiệp vì lúc ấy, tôi đang trên đà phát triển mạnh.

Chỉ có chồng là không đồng ý. Anh đã lén chọc thủng bao cao su khiến tôi dính bầu. Đến khi tôi phát hiện thì chuyện đã rồi. Lúc ấy, chồng tôi cũng chỉ nhăn nhở cười trừ: “Em cứ đợi có tiền mới cưới thì biết đến bao giờ? Con cái là lộc trời, giờ có rồi, cấm em bỏ đấy nhé!”.

Rồi chồng tôi đi khoe khắp nơi là vợ đã dính bầu. Cuối cùng, tôi suy nghĩ lại và giữ đứa bé. Nói thật, ngay cả đến thời điểm này, tôi vẫn không hối hận với quyết định giữ con. Vì nhờ có con mà tôi mới vượt qua được cú sốc tâm lý vừa rồi. Nhưng về phía chồng mình, tôi vô cùng thất vọng.

Tôi mang thai nhưng cơ thể yếu lắm, người lúc nào cũng như đi mượn, bác sĩ thì dặn không nên gần gũi. Thành ra suốt thời điểm bầu bì, tôi không cho chồng đụng vào người mình.

Biết rằng đó cũng là cái thiệt thòi của đàn ông nhưng tôi bụng mang dạ chửa, lại vừa phải kiếm tiền, ai nghĩ cho tôi đây? Sau khi sinh con, tôi vừa bận chăm con mọn, vừa lo làm việc nên gần như không có thời gian dành cho chồng. Những lúc như vậy, chồng tôi lại càu nhàu:

“Anh thấy bọn mình như 2 người ở trọ rồi đấy. Vợ chồng mà không có tương tác gì với nhau cả. Cứ thế này thì kiểu gì cũng có vấn đề thôi”.

Tôi tưởng chồng chỉ bảo vậy trong lúc hờn dỗi. Ai ngờ đợt ấy, tôi thấy chồng có nhiều biểu hiện lạ. Anh đi vệ sinh cả tiếng vẫn chưa ra. Đã vậy, anh không rời điện thoại nửa bước. Linh cảm của người phụ nữ khiến tôi nghi ngờ chồng.

Thế rồi sau 1 tuần thuê thám tử tư, cuối cùng tôi cũng phát hiện là anh ngoại tình.

Con còn quá bé, chưa đầy 1 tuổi, vì vậy nên tôi muốn mọi thứ được giải quyết trong êm đẹp. Nhưng chồng tôi lại không biết điểm dừng. Khi vợ bắt phải lựa chọn giữa vợ và bồ, anh lại không đứng về phía gia đình mà dứt khoát cầu xin tôi:

“Anh với cô ấy là thật lòng đến với nhau. Em giải thoát cho anh đi. Anh hứa sẽ có trách nhiệm với con mà”.

Nghe chồng tha thiết như vậy, tôi biết phải làm sao đây? Cuối cùng, tôi cũng cho anh ta toại nguyện. Tôi đã đơn phương ly hôn và hoàn tất thủ tục cách đây 3 tháng.

Ảnh minh họa: Internet

Vừa chia tay xong, chồng cũ của tôi đã vội vàng đến với người mới. Anh ta dọn về ở chung với người phụ nữ đó, nghe đâu còn sắp tái hôn nữa. Hôm vừa rồi, chồng cũ của tôi có sang chơi với con. Lúc chuẩn bị về, anh ta đột nhiên hỏi tôi:

“Em này, em còn tiền thì cho anh vay 4 chục triệu. Anh với Linh sắp cưới mà bí quá. Nếu có thì giúp anh lần này nhé”.

Tôi nghe không rõ còn phải hỏi lại. Thế rồi anh ta mới bảo, vì ả bồ chưa cưới lần nào nên gia đình nhà đó đòi lễ cưới hơi cao. Mà xoay không được tiền, thành ra, anh ta đau đầu mấy ngày rồi vẫn chưa có cách giải quyết.

Biết tôi kiếm được, lại từng ăn ở với nhau, anh ta quyết định hỏi vay tôi đấy chứ.

Tôi không hiểu chồng cũ của mình mặt dày đến mức độ nào mới có thể nói ra những lời trơ trẽn ấy. Thế rồi tôi bảo anh ta cứ về, chiều sẽ nhờ người đưa tiền mặt sang vì tiền trong tài khoản không đủ.

Nghe vậy, anh ta hí hửng lắm, nào ngờ đến chiều, tôi lại ship sang bịch tiền âm phủ mọi người ạ. Có lẽ chồng cũ của tôi cũng không ngờ tới nước đi này.

Được một lúc sau, anh ta gọi sang chửi tôi âm ĩ. Đúng là trên đời cái gì cũng xảy ra được mà, đã ngoại tình ly hôn, anh ta còn muốn tôi cho tiền để tái hôn với bồ hay sao?