Giúp bạn thân thử lòng chồng, đến ngày cô ấy chấm dứt hôn nhân của mình, tôi cũng mất luôn chồng sắp cưới

Tâm sự 25/02/2023 19:41

Tôi cứ tưởng nhiệm vụ thử chồng bạn thân của mình đã xong, tôi có thể quay về cuộc sống bình thường thì lại xảy ra biến cố.

Gặp lại sau 4 năm, tôi bất ngờ khi biết Hương - bạn thân của mình thời đại học - đã có chồng nhưng không hạnh phúc. Bởi Hương là người rất xinh xắn, dịu dàng, ăn nói chuẩn mực lại có việc làm ổn định, mức lương khá. Gia đình cô ấy cũng giàu có và là hậu thuẫn vững chắc cho con cái. Chẳng có lý do gì để 1 người phụ nữ hoàn hảo như vậy nhưng lại có cuộc hôn nhân không hạnh phúc cả.

Hương buồn bã rơi nước mắt, kể chuyện chồng mình cũng giỏi giang nhưng quá kiệm lời. Chưa bao giờ anh ấy nói yêu hay thể hiện sự quan tâm với vợ trước mặt người ngoài. Đến nỗi Hương không hiểu là chồng có còn yêu mình hay không? Tâm sự 1 hồi, Hương bỗng nhờ tôi thử lòng chồng cô ấy.

Trước đây, khi còn học đại học, tôi cũng từng làm điều này 1 lần. Cũng nhờ tôi mà Hương phát hiện ra bản chất thật của bạn trai mình và chia tay kịp thời. Nhưng lần này thì khác, người bạn thân nhờ thử lòng không còn là bạn trai nữa mà đã là chồng. Thấy tôi đắn đo, Hương cam đoan sẽ không oán trách hay giận hờn tôi dù kết quả có như thế nào. Thấy tội cho bạn, tôi nhận lời.

Hương đưa số điện thoại, tôi giả vờ gọi nhầm số rồi nhắn tin, thả thính này nọ. Chúng tôi cũng hẹn nhau đi ăn, đi uống cà phê vài lần. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở chuyện đi uống cà phê thôi, ngoài ra không phát sinh thêm bất cứ điều gì khác. Nhưng qua những lần tâm sự, tôi và Hương nhận ra 1 sự thật đắng lòng: Chồng Hương không hề yêu cô ấy. Vì thế Hương quyết định ly thân một thời gian.

Giúp bạn thân thử lòng chồng, đến ngày cô ấy chấm dứt hôn nhân của mình, tôi cũng mất luôn chồng sắp cưới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cứ tưởng nhiệm vụ thử chồng bạn thân của mình đã xong, tôi có thể quay về cuộc sống bình thường thì lại xảy ra biến cố. Phúc, chồng chưa cưới của tôi, vô tình phát hiện những dòng tin nhắn giữa tôi và chồng Hương. Anh ấy ghen tuông, giận dữ, cho rằng tôi đã phản bội. Dù tôi khẳng định mình không làm gì có lỗi với anh ấy cả và Hương có thể làm chứng nhưng Phúc vẫn đòi hủy hôn.

Tự dưng tôi rơi vào cảnh tình ngay lý gian và tự đẩy cuộc hôn nhân của mình vào vực thẳm. Giờ nếu như Phúc công khai hủy hôn thì tôi biết ăn nói làm sao với bố mẹ và mặt mũi đâu mà sống nữa chứ? Tôi nên làm gì đây?

'Hóa đá' khi vợ mới cưới của chồng cũ lại là bạn thân của mình, nhớ lại lời cô ta nói trước đây tôi cảm thấy ghê tởm

'Hóa đá' khi vợ mới cưới của chồng cũ lại là bạn thân của mình, nhớ lại lời cô ta nói trước đây tôi cảm thấy ghê tởm

Tôi thấy thật đau đớn khi bị chồng cố tình làm mọi cách để cho tôi chán nản, chủ động ly hôn trước, tôi bị mang tiếng là bỏ chồng.

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