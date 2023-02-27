Mọi người cứ bảo em may mắn vì cưới được người chồng vừa đẹp trai vừa khéo miệng. Thú thật là hồi yêu nhau, em cũng tự hào với anh lắm. Ai mà chẳng muốn mát mày mát mặt khi ra ngoài. Ấy vậy mà mãi tới lúc cưới, em mới biết chồng mình là người có kinh nghiệm tình trường dày đặc các chị ạ.

Đến giờ em mới nhận ra, có nhiều chuyện trên đời mà người tính chẳng bằng trời tính các chị ạ. Việc đáng lẽ ra chỉ có hai vợ chồng biết, bây giờ thì hay rồi, người xấu mặt nhất là chồng em cứ ai.

“Này, từ cái hôm nhìn ảnh mày đăng lên facebook là tao đã định nói rồi, nhưng cố tình để hôm nay gặp mày mới kể. Chồng mày hồi xưa là người yêu cũ của chị đồng nghiệp tao. Ông ấy cũng đào hoa lắm đó. Hy vọng là bây giờ cưới vào sẽ đỡ hơn”.

Còn nhớ hôm ấy, con bạn cũ của em đưa phong bì rồi ngập ngừng nói:

Thế rồi sau đó, em cũng vài lần phát hiện chồng có khá nhiều người yêu cũ. Mà cô nào cũng xinh xắn ưa nhìn. Chẳng hiểu sao biết chồng em đã có vợ rồi mà vẫn còn nhắn tin qua lại. Có người còn hỏi vay tiền chồng em nữa.

Cũng may là sau khi tìm hiểu, em không phát hiện lão có đứa con rơi nào. Nếu không thì đảm bảo là em sẽ không thể nào chịu đựng nổi.

Đợt này em bầu bì, mà các chị biết rồi đó, 3 tháng đầu mang thai mệt mỏi lắm. Chồng chẳng làm gì em cũng phát cáu chứ đừng nói đến chuyện gần gũi. Mẹ chồng em thì quý đứa cháu nội này nên cứ hở ra là bà nhắc khéo:

“Biết rằng các con đang tuổi trẻ nhưng nhớ phải giữ gìn đấy. Giai đoạn này đứa bé vẫn chưa ổn định đâu. Phải vài tháng nữa vợ chồng mới được thoải mái”.

Bà nhắc nhiều đến mức em phát ngượng. Còn chồng thì lại tỏ ra bực dọc. Mấy lần đòi hỏi em không được, lão cứ hậm hực rồi trách bị bỏ đói.

Thế mới thấy phụ nữ rõ khổ, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày chẳng ai bảo gì, còn chồng chỉ nhịn mỗi chuyện đấy nhưng lúc nào cũng làm như thiệt thòi lắm. Mà cái quan trọng là hở ra thì các ông lại ngoại tình như chơi.

Chuyện là dạo này, em thấy chồng mình khác lắm. Bình thường lão rất sốt sắng đưa vợ đi khám. Nhiều hôm em đến lịch gặp bác sĩ, chồng mà không đi được thì kiểu gì cũng đòi chuyển lịch sang những ngày sau.

Còn đợt này, chồng em cứ đi sớm về khuya suốt, cũng không cần đi khám cùng vợ luôn. Vợ hỏi thì kêu bận, nhưng lạ một chỗ là lương chẳng thấy tăng. Trong khi nếu bận hơn thì kiểu gì cũng tăng thu nhập chứ.

Đã vậy dạo này áo quần lão cũng là lượt lắm. Ra khỏi nhà là nước hoa thơm phức. Thấy chồng như vậy, em biết ngay là kiểu gì cũng có chuyện. Nhưng vì chưa bắt được quả tang nên em không dám manh động.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm bữa em gặp đứa bạn làm IT, được nó chỉ cho cách cài phần mềm theo dõi trên điện thoại. Thế là mới biết lão đang chuyện trò với mối tình đầu các chị ạ.

Tối hôm đó, em thấy hai người nhắn tin hẹn nhau đến khách sạn. Mặc dù bảo là gặp gỡ nói chuyện nhưng trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra.

Thế là chồng vừa đi xong, em cũng lén lút đi theo. Không biết các chị ra sao chứ bình thường em ăn mặc đơn giản. Nhưng khi đã đi đánh ghen, em phải mặc lồng lộn nhất có thể. Cho nên lúc em ra khỏi nhà, mẹ chồng cũng kinh ngạc cơ mà.

Bà hỏi đi đâu mà nước hoa thơm phức thế, em vội quá nên trả lời đại là uống cà phê với bạn.

Đến nơi, em dúi cho đứa lễ tân ít tiền thì biết phòng của chồng và người yêu cũ. Em thuê ngay cái bên cạnh, nhưng ngồi trong đó không dám ra ngoài các chị ạ.

Lúc đấy em hoang mang lắm, cứ khóc không biết khi đối mặt với chuyện này thì giải quyết ra sao. Thế rồi đang khóc thì đột nhiên có người đập cửa phòng em.

Nghe giọng quen quen, em mở ra thì ôi thôi, mẹ chồng em dẫn cả tá cô dì đi cùng. Bà xộc vào phòng hỏi: “Thằng đó đâu, cô giấu nó đâu rồi”.

Thế là em cũng chẳng nể nang nữa. Em nói luôn là mình đi bắt gian chồng, thích kiểm chứng thì bà cứ gõ cửa phòng bên cạnh rồi biết. Cuối cùng mẹ chồng em đập cửa phòng bên và ngớ người khi thấy con trai mình thật. Đã thế còn xấu hổ vì đã kéo cả họ đến chứng kiến con mình ngoại tình nữa chứ.

Mấy hôm nay, mẹ chồng em cứ nài nỉ bảo đừng ly hôn. Chỉ cần em tha cho chồng lần này, bà sẽ mua tặng cho một căn nhà ngay sau khi cháu chào đời. Đàn ông ai cũng có lúc yếu lòng, hơn nữa chồng em cũng biết lỗi lắm rồi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn thấy cay lắm. Chẳng lẽ vợ cứ mang bầu thì chồng được quyền ngoại tình hay sao? Chỉ là bây giờ chưa đẻ đã ly hôn, em sợ con mình thiệt thòi.