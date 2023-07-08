Tên tôi là Triệu Tiểu Hồng, 38 tuổi và đã kết hôn được 6 năm.

Mới đây trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện về hai vợ chồng phát hiện bố chồng đang yêu một người con trai khác sau khi vợ mất được 3 năm.

Tôi hỏi lớn là ai, nghĩ rằng chỉ có chồng tôi, bố chồng và bố mẹ ruột của tôi mới có chìa khóa nhà. Bấy giờ bố chồng mới nói: “Ồ, là bố đây, con dâu của tôi sành điệu lắm!”

Một ngày nọ, khi chồng đi công tác, tôi đang thay đồ trong phòng tắm và đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói bên ngoài.

Nghe bố chồng trả lời, tôi thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói: “Bố về rồi à? Con mới bắt đầu học thời trang!”

Bố dượng bước vào, tôi thò đầu ra nhìn ông hơi ngượng nhưng cũng mỉm cười. Tôi cười nói: “Lâu rồi bố không về đây, hôm nay ăn tối ở nhà nhé!”

Ảnh minh họa: Internet

Bố chồng rõ ràng cảm thấy nhẹ nhõm và đồng ý. Tôi trò chuyện với bố chồng với bầu không khí thoải mái và dễ chịu.

Tắm xong thấy bố chồng ngồi một mình trong phòng khách xem tivi nên tôi vội vào bếp để chuẩn bị nấu ăn

Bố chồng tôi sau khi ăn xong món ăn tôi nấu đã hết lời khen ngợi và khen tài nấu nướng của tôi rất tuyệt vời.

Chồng tôi cũng cho biết, do anh đi công tác nên rủ bố chồng đến ở cùng vì lo tôi ở nhà một mình sẽ sợ hãi. Lúc này chồng tôi mới gọi video cho tôi, cả nhà nói chuyện rất vui vẻ.

Năm thứ ba chung sống, mẹ chồng tôi qua đời vì bạo bệnh. Kể từ đó, bố chồng sống một mình. Chúng tôi nghĩ rằng ông ấy rất cô đơn.

Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị ông ấy sống chung với chúng tôi, nhưng ông ấy nói rằng đã quen với cuộc sống của một mình và quyết định không sống chung với chúng tôi.

Chúng tôi không còn cách nào khác nên từ bỏ ý định đó. Tuy nhiên, chúng tôi thường xuyên ghé thăm ông ấy và dần dần phát hiện ra một người lạ đang có cuộc trò chuyện thân mật với bố chồng của tôi. Ông nói rằng đó là một người bạn của ông ấy.

Từ đó, chúng tôi thấy họ càng ngày càng thân thiết hơn, đi cùng nhau và trong nhà mẹ chồng tôi đầy những dấu vết của cuộc sống của họ. Ban đầu, chúng tôi không nghĩ có gì đặc biệt.

Cho đến hôm đó, vì bất chợt quyết định về thăm bố chồng nên khi đến nhà bố chồng, tôi mới biết ông rất thân thiết với người đàn ông lạ mặt đó.

Tôi bị sốc, ban đầu tôi không ngờ rằng bố chồng tôi thật sự yêu người đó! Nhìn lại những giao tiếp giữa bố và người đàn ông này trong những năm qua, không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cả.

Ảnh minh họa: Internet

Khi chúng tôi biết được chuyện này, bố chồng tôi giải thích: “Bố không muốn giấu điều này trước mắt các con, nhưng đây là cuộc sống của bố, người đàn ông này luôn ở bên bố trong những năm qua, bố không muốn làm phiền các con”.

Thật ra, trước khi kết hôn với mẹ chồng tôi, ông đã có một mối quan hệ đồng tính trước đó, nhưng cuối cùng họ đã chia tay vì sự phản đối của gia đình và sự thiếu hiểu biết của xã hội.

Sự khác biệt này kéo dài được nhiều thập kỷ. Sau khi mẹ chồng tôi qua đời được ba năm, bố chồng tôi gặp lại người yêu cũ, nhưng họ lại chia tay lần nữa.

Hai người ở độ tuổi này không còn gì phải lo lắng nữa. Vì muốn bù đắp tình cảm đã mất, họ quyết định sống chung với nhau.

Bố chồng không dám nói với chồng tôi vì sợ chúng tôi sẽ không hiểu.

Khi chồng tôi biết rằng bố mình không muốn kết hôn mà chỉ muốn sống chung với người đó, anh đã giải quyết được sự nghi ngờ của mình và quyết định chấp nhận bố mình.

Tôi cũng nghĩ rằng có người ở bên bố chồng tôi là một điều tốt, hơn là để ông sống một mình.

Từ đó, mối quan hệ giữa chúng tôi và bố chồng tôi trở nên gắn kết hơn.