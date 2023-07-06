Kích thước và thời gian, đàn ông nên ưu tiên cái nào để cải thiện “chuyện ấy” một cách hiệu quả

Dựa trên phản hồi từ cuộc khảo sát của các cô gái, nhiều bạn trai tự cho mình có kích thước và thời lượng hoàn hảo, nhưng thực tế lại không phải như vậy.

Trong suy nghĩ của hầu hết nam giới, kích thước và thời lượng của cơ thể thường được coi là biểu tượng có thể phản ánh đầy đủ sức chiến đấu của bản thân. Nhưng nó có đúng không?

Vậy, câu hỏi đặt ra là, có mối liên hệ gì giữa hai chỉ số này và sự hài lòng của việc quan hệ?

Một số chàng trai có thể có kích thước phù hợp, nhưng thời lượng lại không đủ, khiến chị em có cảm giác bề ngoài lộng lẫy, nhưng thực chất lại là không hiệu quả; những người khác có thể có đủ thời lượng, nhưng kích thước lại nhỏ, khiến trải nghiệm rất tồi tệ.

Trước tiên, hãy thảo luận về vấn đề kích thước. Thực tế, chiều dài trung bình của nam giới trên toàn cầu khá gần nhau, trong đó chiều dài trung bình của nam giới ở Việt Nam khoảng 10-12 cm.

Theo dữ liệu chuyên nghiệp, chiều dài của phần trong của phụ nữ có thể nằm trong khoảng từ 7-9 cm và 10-12 cm. Nói cách khác, nếu chiều dài của “cậu nhỏ” có thể đạt khoảng 12 cm, thì đó đã đủ để đáp ứng nhu cầu của phụ nữ.

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Tiếp theo, hãy nói về thời gian. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đàn ông thường mong đợi thời gian quan hệ khoảng 18 phút, nhưng thực tế thời gian trung bình chỉ khoảng 7 phút. Ngược lại, phụ nữ thường cảm thấy rằng thời gian 20-30 phút là đủ để đáp ứng nhu cầu của họ.

Vậy khi lựa chọn bạn đời, phụ nữ quan tâm hơn đến kích thước hay thời gian? Nếu chỉ có thể chọn một trong hai, phụ nữ thường sẽ quan tâm hơn đến thời gian, bởi vì một người bạn đời có thời gian quan hệ ngắn có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng của đối phương.

Tuy nhiên, không có sự đánh đổi tuyệt đối giữa hai bên, dù là về thời lượng hay thời gian. Trong quan hệ, điều quan trọng hơn cả là mức độ cam kết và sự hòa hợp giữa đôi bên. Theo một khảo sát, mức độ cam kết với nhau, thời gian của người đàn ông và mức độ hòa hợp là 3 yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự hài lòng.

Vì vậy, nếu bạn thấy mình thiếu kích thước hoặc thời gian, đừng quá lo lắng về điều đó. Có nhiều cách để cải thiện trải nghiệm việc quan hệ, chẳng hạn giao tiếp, nhiều hơn, thử nghiệm phương pháp mới và nhiều hơn nữa.