Tiết lộ 10 bí quyết để đàn ông trở thành cao thủ khi tán tỉnh ở trên giường khiến chị em phải “mê mệt”

Trên thực tế, để chinh phục phụ nữ, điều quan trọng hơn là hiểu nhu cầu của họ. Mới đây, tạp chí "Sức khỏe nam giới" của Mỹ đã mời 10 chuyên gia tiến hành khảo sát và phỏng vấn hơn 700 phụ nữ, đồng thời tổng kết một số phương pháp thiết thực giúp nam giới trở thành bậc thầy "tán tỉnh".

Chinh phục được nửa kia trên giường là mong đợi của nhiều đấng mày râu và họ thường lo lắng về khả năng tình dục của mình.

Gần một nửa số phụ nữ nói rằng sự chú ý hoàn toàn của đàn ông trong “ chuyện ấy ” là cách tốt nhất để khơi dậy ham muốn hoang dã của phụ nữ.

Tiến sĩ Joel Bullock, nhà tâm lý học đang hành nghề ở Long Island cho biết sống trong khoảnh khắc và không bị phân tâm sẽ tốt hơn so với việc chỉ tập trung vào đam mê và nhiệt tình trong tình dục.

Đối phương thường chú ý đến việc đàn ông có hoàn toàn cam kết hay không thông qua các chi tiết, hơi thở hổn hển đầy nam tính, ánh mắt trìu mến và nụ hôn sâu của người đàn ông đều là dấu hiệu cho thấy anh ta tập trung.

Hãy để màn dạo đầu là nhân vật chính.

Tiến sĩ Beverly Whipple, chuyên gia tư vấn cho biết, “màn dạo đầu” có vai trò thiết yếu trong việc làm cho cơ thể sẵn sàng quan hệ. Trên thực tế, khoái cảm tình dục và cực khoái của nhiều phụ nữ xảy ra trong màn dạo đầu hơn là quan hệ thực sự.

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Về kỹ năng của nam giới, lời phàn nàn phổ biến nhất của phụ nữ là “màn dạo đầu quá ít hoặc phương pháp không tốt”, do đó, nam giới nên thỉnh thoảng lấy màn dạo đầu làm nhân vật chính, biến nó thành quá trình khám phá lẫn nhau và cùng đạt khoái cảm.

Làm tốt công tác bảo vệ

Một nghiên cứu của Viện Tình dục Kinsey cho thấy cả nam và nữ đều đồng ý rằng quan hệ không dùng bao cao su cảm thấy tốt hơn. Tuy nhiên phụ nữ nói rằng việc sử dụng các biện pháp bảo vệ khiến họ hài lòng hơn trong khi quan hệ.

Khi sử dụng biện pháp tránh thai, mức độ hài lòng chung của phụ nữ với đời sống vợ chồng của họ tăng 17,5%.

Do đó, nếu người đàn ông muốn trở thành bậc thầy trong chuyện chăn gối thì việc làm tốt công tác an toàn là vô cùng quan trọng, để đôi bên không cần sợ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục và lo lắng có thai.

“Hãy nhẹ nhàng” có rất nhiều ý nghĩa

Tiến sĩ Joel Bullock cho biết “hãy nhẹ nhàng” là gợi ý phong phú nhất mà một người phụ nữ có thể đưa ra và điều đó có nghĩa là bạn cần phải điều chỉnh cách thức kích thích của bạn để tạo sự thoải mái và sự tương tác tốt hơn với đối phương.

Nó cũng có thể chỉ ra rằng đối tác của bạn cần thêm thời gian và kích thích trước để đạt đến trạng thái "khởi động" hoàn toàn trước khi bạn bắt đầu thực hiện các động tác mạnh hơn.

Nhà giáo dục tình dục Lou Paget cho biết việc chạm vào âm vật có thể gây khó chịu cho phụ nữ nếu không được làm nóng. Đàn ông nên bắt đầu với những kích thích gián tiếp, chú ý cẩn thận đến phản ứng của đối phương như một hướng dẫn cho bước tiếp theo.

Một môi trường thoải mái là rất quan trọng

Các nhà nghiên cứu Hà Lan đã phát hiện ra rằng nhiệt độ phòng ngủ rất quan trọng để tận hưởng “chuyện ấy”.

Tiến sĩ Gert Holstege, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu của Đại học Groningen, Hà Lan cho biết: “Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi nhiệt độ trong phòng quá thấp hoặc môi trường quá hỗn loạn, hạch hạnh nhân và vỏ não trước của phụ nữ sẽ trở nên hoạt động, điều này cho thấy cô ấy dễ cảm thấy lo lắng, sợ hãi và nguy hiểm, dẫn đến giảm khả năng đạt cực khoái".

Vì vậy, đảm bảo nhiệt độ phù hợp, môi trường sạch sẽ và ánh sáng phù hợp là một cách tốt để thu hút phụ nữ.

Thay đổi tư thế có thể kích thích cô ấy

Nhà tình dục học Logan Levkoff cho biết, tư thế tốt nhất trong quan hệ là tư thế có thể tạo ra nhiều kích thích hơn cho âm vật, bởi vì số lượng đầu dây thần kinh ở âm vật của phụ nữ nhiều hơn ở quy đầu của nam giới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, một chút cải tiến ở một số tư thế phổ biến có thể kích thích phụ nữ tốt hơn, chẳng hạn như đặt một chiếc gối dưới thắt lưng của phụ nữ.

Đừng nói "cảm ơn" sau khi ân ái

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học tình dục cho thấy, khi thời gian quan hệ tình dục dưới 10 phút, phụ nữ khó đạt cực khoái.

Chuyên gia Levokov nói, “Điều này có nghĩa là trong một cuộc 'giao hợp nhanh', bạn đã kết thúc cực khoái trong khi đối phương của bạn vẫn chưa đạt được.”

Tuy nhiên, bạn không nên cảm thấy quá tội lỗi và nói “cảm ơn”, vì điều này có thể làm cho phụ nữ cảm thấy như một “công cụ”.

Thay vào đó, bạn có thể nói với đối phương “Lần sau tôi sẽ cố gắng để làm cho bạn hài lòng hơn”. Điều này không chỉ làm cho đối phương đón chờ, mà còn chuẩn bị cho lần tương tác tiếp theo.

Đừng nghĩ nhiều về điểm G

Trong tình dục, điểm G và âm vật không phải là điểm mà đàn ông nhất định phải chạm.

Debby Herbanick, nhà nghiên cứu tại Viện Tình dục Kinsey và là người phụ trách chuyên mục về sức khỏe nam giới, cho biết: “Nghiên cứu giải phẫu mới nhất cho thấy âm vật là một phức hợp, thay vì hoạt động độc lập và có thể hoạt động bằng cách kích thích nhiều điểm nóng cùng một lúc. Ở khu phức hợp âm vật, chẳng hạn như phần dưới rốn, âm hộ,..."

Làm một số việc nhà trước khi quan hệ

Tiến sĩ Beverly Whipple chỉ ra rằng công việc, thiếu ngủ và việc nhà đều có thể cản trở ham muốn của phụ nữ.

Ảnh minh họa: Internet

Bảy trong số 10 phụ nữ được khảo sát cho biết việc có một người bạn đời là nam giới giúp đỡ việc nhà sẽ khơi dậy cảm giác hưng phấn của họ. Nếu người đàn ông của họ rửa bát, nấu ăn và giặt giũ, họ sẽ cảm động và hy vọng được tiếp xúc thân mật với anh ta.

Đừng hỏi "Cực khoái sắp đến chưa?"

Tiến sĩ Beverly Whipple nói rằng đàn ông không bao giờ nên nhìn bạn đời của mình trong khi quan hệ và hỏi “Bạn sắp ra chưa?” hoặc “Bạn đã đạt cực khoái chưa?”.

Điều này sẽ tạo thêm căng thẳng không cần thiết. Nếu cả hai bạn đều cảm thấy ổn, hãy hỏi, “Tôi có nên tiếp tục không?”.

“Không phải lúc nào phụ nữ cũng đạt cực khoái và họ biết đó không phải là lỗi của đối phương, vì vậy đừng quá lo lắng về điều đó”, Tiến sĩ Beverly nói.