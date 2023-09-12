Vào khách sạn để bàn chuyện làm ăn, tình một đêm sau cơn say, một tháng sau 'hóa đá' nhận ngay tin dữ này

Tâm sự 12/09/2023 13:10

Tiểu Mai tiếp đón người đàn ông này như một thượng khách, sau vài ngày tìm hiểu, Tiểu Mai và người đàn ông này đã trở thành bạn tốt của nhau.

Tiểu Mai năm nay 32 tuổi và đã kết hôn được 6 năm, cô và chồng có với nhau một cậu con trai rất kháu khỉnh. Tiểu Mai làm việc trong một công ty bất động sản và chịu trách nhiệm chính về việc bán nhà. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, từ vị trí nhân viên cô đã được làm trưởng phòng kinh doanh với mức lương hấp dẫn.

Ngoài công việc, Tiểu Mai thường tháp tùng các sếp đi ăn uống với khách hàng. Tháng 9 năm nay, công ty phát triển một dự án mới ở địa phương khác. Với tư cách là cán bộ cấp trung, Tiểu Mai được công ty bố trí đi công tác dài ngày ở dự án này.

Vào khách sạn để bàn chuyện làm ăn, tình một đêm sau cơn say, một tháng sau 'hóa đá' nhận ngay tin dữ này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Do dự án mới nên Tiểu Mai phải tìm hiểu mọi phương diện và thiết lập mối quan hệ thân thiết với khách hàng. Một ngày, có một chàng trai trẻ tuổi và đẹp trai đến công ty của Tiểu Mai với dự định mua 3 căn hộ, một căn cho bố mẹ, một căn cho bản thân và một căn cho thuê. Một lúc có người mua ba căn hộ hơn nữa lại thanh toán đầy đủ, đây chính là khách hàng lớn mà Tiểu Mai không thể bỏ qua.

Tiểu Mai tiếp đón người đàn ông này như một thượng khách, sau vài ngày tìm hiểu, Tiểu Mai và người đàn ông này đã trở thành bạn tốt của nhau. Một ngày nọ, sau khi kết thúc công việc, Tiểu Mai nhận được tin nhắn của vị khách hàng kia hẹn đi ăn tối và bàn việc mua nhà. Tiểu Mai đã đồng ý đi ngay mà không cần suy nghĩ.

 

Cả hai trò chuyện vui vẻ và ký hợp đồng, sau đó cùng nhau uống rượu. Khi đã say, cả hai lao vào nhau mà không lường trước hậu quả. Một tháng sau chuyến công tác của Tiểu Mai cũng kết thúc. Cô về nhà nhưng liên tục nôn ói, chồng Tiểu Mai là một bác sĩ, anh nhận ra ngay là vợ đang mang thai. Chồng Tiểu Mai biết vợ ngoại tình nên đã đề nghị ly hôn, vậy nhưng Tiểu Mai nói rằng: “Chỉ phát sinh quan hệ một lần, anh làm như vậy có đáng không? Dù sao thì em cũng không có tình cảm với cậu ấy”. Thái độ này của Tiểu Mai thực sự khiến nhiều người ngán ngẩm.

Không thể làm thỏa mãn nhu cầu của chồng, vợ liền tìm ngay người phụ nữ 'thế thân', rồi tá hỏa khi biết được sự thật động trời này

Không thể làm thỏa mãn nhu cầu của chồng, vợ liền tìm ngay người phụ nữ 'thế thân', rồi tá hỏa khi biết được sự thật động trời này

Tình trạng này kéo dài vài năm cho đến khi cậu con trai của hai người tốt nghiệp đại học và chuẩn bị kết hôn. Lúc này mọi chuyện trong gia đình một tay Vương Phương lo liệu, cô quyết định tìm người giúp việc, người đó chính là Vu Lệ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 12 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 1 giờ 12 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 1 giờ 27 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 57 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 2 giờ 27 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông