Vai diễn hoàn hảo Ông già Noel và bí mật động trời khiến tim tôi vỡ vụn

Sau đêm Giáng Sinh đó, tôi đã ly hôn chồng và chấp nhận hiện tại. Tôi đủ mạnh mẽ và kinh tế để nuôi dạy con gái thành người mà không cần nhờ đến người cha tồi tệ ấy. Cứ ngỡ dứt đi rồi, thì mọi thứ sẽ là quá khứ nhưng không, tôi vẫn cứ bị ám ảnh và sống không được yên nhất là đến mùa Giáng sinh.

Chuyện đã qua nhưng tôi vẫn chưa hết bị ám ảnh bởi 2 từ đó chỉ vì câu chuyện Giáng sinh 5 năm về trước. Nó đã để lại 1 vết sẹo dài thật dài trong trái tim, đó là ngày tôi chính thức phát hiện ra bí mật của chồng.

Thời gian đầu mới cưới, đúng là tôi thực sự hạnh phúc bởi được chồng quan tâm, yêu chiều và vô cùng tâm lý. Nhưng hạnh phúc mong manh ấy chỉ được khoảng hơn 2 năm đầu là anh ta bắt đầu kém nhiệt với gia đình nhỏ của mình. Tất cả chỉ vì anh ta có người đàn bà khác. Nếu có kết tội trong cuộc hôn nhân này thì chắc người có tội là tôi. Do tôi bận bịu con nhỏ, lại công việc lu bù không còn nhiều thời gian chải chuốt, lo cho bản thân và kém chăm lo, phục vụ anh ta được chu toàn nên anh ta mới sinh ra trò chán cơm thèm phở.

Nghĩ lại thấy mình thật dại dột, có thời gian tôi sống chết yêu thương con người bội bạc ấy, thập chí bỏ cả công việc ổn định bố mẹ xin cho ở quê, gần gia đình để lên Hà Nội đất khách quê người tìm việc trái ngành, thuê trọ tạm bợ, cuộc sống thiếu thốn chỉ để được gần anh ta, chỉ vì lời hứa hẹn về một đám cưới hạnh phúc sau này.

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Dù biết tình cảm của chồng thay đổi nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn tìm mọi cách mềm dẻo để cố kéo chồng về cho mình để con gái bớt thiệt thòi khi phải sống trong cảnh thiếu tình cảm của cha. Nhận được nhiều luông thông tin không hay về chồng. Tôi vẫn cứ lơ đi, không hề đay nghiến hay làm to chuyện đó. Chỉ có duy nhất 1 lần lần tôi nói chuyện với chồng để sốc lại tinh thần cho cuộc hôn nhân này, để nắn gân chuyện ăn phở bên ngoài, và quán triệt tinh thần “sống vì con” cho anh ta thấm. Sau lần đó, thấy chồng có vẻ biết lỗi và cũng dần quan tâm mẹ con tôi trở lại. Tôi thầm hạnh phúc vì sự nhẫn nhịn và bài trị chồng cao tay của mình đã có kết quả tốt. Nhưng tất cả chỉ là sự lừa dối mà tôi không hề nhận ra.

Đến tận ngày Noel năm ấy, tôi mới phát hiện ra vai diễn ông già Noel mà anh nói các sếp cử đóng để tặng quà cho các con của cán bộ trong phòng. Tối gần ngày đó, thấy chồng mang về bộ quần áo ông già Noel, hỏi thì anh ta bảo phải đóng vai để tặng quà cho các con. Lý do như vậy rồi làm sao tôi còn nghi ngờ được nữa. Hóa ra đó chỉ là cái cớ chính đáng để anh ta không phải đưa mẹ con tôi đi chơi đêm giáng sinh mà thôi. Thay vào đó anh ta còn phải làm một việc quan trọng hơn là “mang niềm vui đến cho người khác” trong đêm Giáng sinh đó.

Hôm đó, chồng tôi bận lắm, không thể đưa các con đi chơi được. Tôi không muốn các con thiệt thòi nên cũng đành dẫn các con đi. Vừa đi được 1 đoạn tôi nhận ra chiếc xe máy của chồng, định gây bất ngờ cho chồng nên cố bám theo, nhưng thật bất ngờ, anh chồng quý của tôi lại dừng chân ở một khách sạn ven đường.

Lúc đầu tôi nghĩ, chồng đưa quà cho người trong khách sạn nhưng có linh tính chẳng lành khi thấy điệu bộ lén lút, lấm lét của chồng trước khi vào khách sạn.

Thấy chuyện không ổn, tôi tò mò muốn theo dõi, tôi gọi em gái đến để đón các cháu đi chơi. Còn tôi đi RÌNH chồng…

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Đến nhà nghỉ, anh ta thập chí còn chẳng phải qua quầy lễ tân để đặt phòng hay lấy khóa, ắt hẳn là đã có “khách” đợi sẵn từ trước. Quả tôi đoán không sai, số phòng 209 - đã được mở sẵn để đợi “nhận quà”. Đến đó thôi chưa cần tận mắt thấy cảnh ái ân của 2 con người đó cũng đủ làm tôi đau đến nghẹt thở. Cánh cửa phòng đóng lại, bấm gọi số chồng thì thuê bao đã không liên lạc được cũng là lúc tôi xác định được cuộc hôn nhân của tôi nên kết thúc.

Thất thần ra về vì phát hiện ra bí mật vai diễn ông già Noel của chồng trong đêm đó. Chưa bao giờ tôi có cảm giác đau đến thế, một cảm giác thật khó tả. Hôm đó, gần 1h sáng, anh ta mới về nhà, đã muộn lắm rồi nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện cho ra nhẽ. Tôi hỏi thẳng vấn đề và thật đau là anh ta cũng trả lời thật thẳng: "Thật ra tôi cũng ngấy ngán cô tới tận cổ nhưng vì con nên tôi cố, nhưng tôi cũng phải có hạnh phúc của mình chứ, việc đến nước này tôi không giấu cô nữa”. Chết lặng với những lời từ anh chồng đầu gối tay ấp, bao năm yêu đương mặn nồng, tôi chỉ muốn nổ tung. Lần này thì không thể níu kéo được nữa, mà tôi cũng không cho phép tự mình hạ nhục bản thân để sống với con người đó nữa. Vậy là tôi đã ly thân và 1 thời gian thì ly hôn.

Chuyện đã qua mấy mùa Noel rồi nhưng cứ đến dịp này là lòng tôi vẫn quặn thắt vì không thể quên chuyện cũ. Làm sao để tôi gạt chuyện quá khứ ra khỏi đầu để sống yên ổn với con gái đây?