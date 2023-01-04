Đưa bạn trai về nhà ra mắt, nửa đêm sợ anh buồn tôi gõ cửa định vào tâm sự cùng để rồi sáng hôm sau anh đột ngột nói điều này khiến tôi choáng váng

Tâm sự 04/01/2023 16:47

H mở cửa, nhìn thấy em ôm chiếc gối thì mặt sầm lại không vui. Anh chặn cửa không cho em vào, bắt em quay về. Thấy anh gay gắt nên em cũng nghe lời.

Em và H vừa yêu nhau được 4 tháng, cách đây một tuần em đã dẫn anh về ra mắt bố mẹ. Anh chững chạc, lễ phép, được bố mẹ em rất quý. Khoảng cách xa nên tối ấy anh ngủ lại nhà em.

Nhà em rộng rãi, mình anh ngủ riêng một phòng. Em đưa anh lên phòng, hai đứa ngồi nói chuyện một lát thì anh giục em về ngủ sớm vì cả ngày đi lại mệt mỏi rồi. Về phòng mình nằm mãi không ngủ được, nghĩ đến H lạ nhà mà chỉ có một mình, sợ anh buồn tẻ nên em sang gõ cửa định vào tâm sự cùng anh cho vui.

H mở cửa, nhìn thấy em ôm chiếc gối thì mặt sầm lại không vui. Anh chặn cửa không cho em vào, bắt em quay về. Thấy anh gay gắt nên em cũng nghe lời.

Sáng ra em đã quên luôn chuyện tối hôm trước nhưng không ngờ H đột ngột nói chia tay em rồi xin phép bố mẹ em ra về sớm. Trước đó mọi chuyện vẫn tốt đẹp, đột nhiên bị bỏ rơi, em tức giận chất vấn H. Khi biết nguyên do thì em càng choáng váng không thể tin nổi.

Đưa bạn trai về nhà ra mắt, nửa đêm sợ anh buồn tôi gõ cửa định vào tâm sự cùng để rồi sáng hôm sau anh đột ngột nói điều này khiến tôi choáng váng - Ảnh 1
Sáng ra em đã quên luôn chuyện tối hôm trước nhưng không ngờ H đột ngột nói chia tay em rồi xin phép bố mẹ em ra về sớm - Ảnh minh họa: Internet

H bảo em là đứa con gái không đứng đắn, tùy tiện, phóng túng. Bố mẹ ngủ ngay tầng dưới mà nửa đêm vẫn vác gối sang phòng bạn trai muốn ngủ cùng, không chút e ngại, kiêng nể gì, trong khi hai đứa chưa là vợ chồng.

Thật lòng tối hôm trước em không có ý định gì cả, đơn thuần chỉ muốn vào phòng nói chuyện cùng H mà thôi. Tới thời điểm đó em cũng mới hiểu tại sao suốt mấy tháng yêu nhau H chưa một lần đòi hỏi chuyện quan hệ. Anh là người khá truyền thống, anh muốn đôi bên về ra mắt gia đình ổn thỏa và xác định chắc chắn mối quan hệ rồi mới phát sinh chuyện đó.

Sau khi biết chuyện, bố mẹ giục em mau đi xin lỗi anh vì người đàn ông như H bây giờ rất hiếm. Sau này lấy nhau, em không cần phải lo lắng chồng ngoại tình vì anh không phải người tùy tiện trong vấn đề đó.

Em thì vẫn thấy ấm ức. Nếu không hài lòng về hành động của em, H có thể góp ý, lần sau em sẽ sửa, chứ làm gì đến mức đòi chia tay? Như vậy có phải anh không coi trọng tình cảm với em lắm hay không? Theo các chị em có nên nghe lời bố mẹ tìm gặp H xin lỗi?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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