Tối nào vào đúng 1h sáng bố chồng cũng lẳng lặng vào nhà thờ khấn vái, tôi cố đi theo xem ông có bí mật gì nào ngờ khi nghe lời ông khấn vái, tôi xúc động rớt nước mắt

Tâm sự 04/01/2023 15:37

Tối nào đi xuống nhà uống nước tôi cũng thấy bố chồng ngồi ở ban công rồi đi vào phòng thờ. Tôi cố đi theo xem ông có bí mật gì mà đêm nào ông cũng thẩn thơ như vậy.

Hơn 2 năm về nhà chồng, tôi sống chung với bố mẹ chồng. Cuộc sống gia đình ban đầu rất thuận hòa nhưng càng lâu dần, mọi chuyện càng phức tạp. Tôi vốn là người cá tính, ăn nói thẳng thắn nên đôi lúc không khéo, khiến mẹ chồng phật ý. Mẹ hay phê bình tôi là không khéo như chị dâu cả khiến tôi rất không hài lòng.

Nhất là chuyện tiền bạc, mẹ hay phân biệt dâu trưởng dâu thứ. Thi thoảng dâu trưởng qua nhà biếu mẹ ít tiền là mẹ tha hồ nói tốt còn tôi mẹ lại phủ nhận tất cả công lao. Tôi đã chi trả tiền điện nước, lo ăn uống trong nhà nhưng đối với mẹ chồng vẫn là con số không. Tất cả những điều đó khiến tôi rất buồn.Có sự việc gì trong nhà mẹ cũng khen con dâu cả hết lời còn con dâu thứ không một câu nhắc tới. Trong khi cỗ bàn, mọi việc trong nhà là tôi lo, dâu trưởng chỉ việc đến giờ là đến ăn.

Vậy nên lâu dần mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không mấy tốt đẹp. Tôi và mẹ nhiều lần mâu thuẫn vì những ý kiến bất đồng. Có chuyện gì trong nhà mẹ cũng không nói với tôi mà gọi cho chị dâu trưởng thương lượng. Mẹ quên mất tôi mới là người sống cùng bố mẹ và tôi có quyền biết những việc mẹ định làm với gia đình này. Tuy tôi không phản đối việc mẹ nói với chị dâu cả nhưng việc mẹ giấu tôi là mẹ đang không tôn trọng tôi.

Vì những áp lực cuộc sống, tôi không thực sự muốn sinh con. Nói đúng hơn, tôi khó có con. Bác sĩ nói tôi cũng thuộc dạng khó mang bầu nên cần phải chuẩn bị tâm lý thoải mái, vui vẻ trước khi có bầu.

Tối nào vào đúng 1h sáng bố chồng cũng lẳng lặng vào nhà thờ khấn vái, tôi cố đi theo xem ông có bí mật gì nào ngờ khi nghe lời ông khấn vái, tôi xúc động rớt nước mắt - Ảnh 1
Bác sĩ nói tôi cũng thuộc dạng khó mang bầu nên cần phải chuẩn bị tâm lý thoải mái, vui vẻ trước khi có bầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, cuộc sống suốt ngày bị mẹ chồng soi mói, nói đá đưa khiến tôi thực sự không thể thoải mái. Nói ra riêng thì chồng không hiểu nên không đồng ý. Nhiều lúc tôi muốn xin về nhà bố mẹ đẻ để ở vài tháng nhưng chồng cũng không cho.

Cứ như vậy, áp lực chồng áp lực, tôi không thể có bầu sau hơn 2 năm lấy chồng. Mẹ chồng càng ác cảm với tôi hơn. Bố chồng tôi vốn là người dễ tính nên hay bênh vực tôi khi mẹ chồng quá lời. Bố dường như hiểu tâm lý của con cái hơn mẹ. Bố chưa bao giờ nói tôi một câu dù tôi có làm sai. Ông còn hay đỡ lời để tôi đỡ tủi vì ông hiểu mẹ chồng tôi hơi quá.

Bà mang chuyện tôi khó có con đi nói khắp xóm và nói luôn rằng tôi không thể có con. Bà còn nói nếu hơn năm nữa tôi không sinh cho bà đứa cháu thì bà sẽ xúi con trai mình bỏ vợ lấy vợ khác. Nghe mà tôi đau lòng vô cùng. Mấy đêm liền tôi đều khóc nhưng mẹ chồng nào hay.

Cũng từ hôm đó, tôi hay mất ngủ. Tối nào đi xuống nhà uống nước tôi cũng thấy bố chồng ngồi ở ban công rồi đi vào phòng thờ. Tôi cố đi theo xem ông có bí mật gì mà đêm nào ông cũng thẩn thơ như vậy.

Rồi tôi nghe thấy ông cầu khấn trong miệng: “Con cầu xin các cụ, các ông các bà, tổ tiên ban trên ban phước lành cho gia đình con. Cầu cho vợ chồng thằng T. sớm sinh cháu, mẹ chồng con dâu hòa thuận. Con N. vốn là đứa ngoan hiền, nó rất tốt nhưng nó với mẹ chồng không hòa thuận, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Con chỉ lo chúng nó vì chuyện con cái mà bỏ nhau nên cầu xin các cụ phù hộ cho hai đứa nhanh có cháu”.

Nghe lời bố chồng khấn vái, tôi xúc động rớt nước mắt. Người ít nói như ông không ngờ trong lòng lại trắc ẩn nhiều điều. Những tối sau đó tôi để ý, cứ 1 giờ đêm bố lại vào nhà thờ cầu khấn. Hôm sau gặp bố tôi có hỏi thẳng thì bố thừa nhận có đi xem thầy. Thầy bói nói lòng thành cứ ngày nào cũng 1 giờ sáng dậy khấn vái thì gia đình sẽ có phúc. Dù tôi không tin nhưng cách bố làm như vậy thực sự khiến tôi cảm động.

Tối nào vào đúng 1h sáng bố chồng cũng lẳng lặng vào nhà thờ khấn vái, tôi cố đi theo xem ông có bí mật gì nào ngờ khi nghe lời ông khấn vái, tôi xúc động rớt nước mắt - Ảnh 2
Nghe lời bố chồng khấn vái, tôi xúc động rớt nước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Bố cũng nói với tôi, bố biết mẹ đối xử không tốt với tôi, đó là sự thiệt thòi, bố mong có thể bù đắp cho con cái. Bố cũng hi vọng con dâu có thể thông cảm, bỏ qua cho mẹ chồng để gia đình dĩ hòa vi quý, mọi việc tốt đẹp. Chỉ cần một người nhún nhường thì mối quan hệ sẽ tốt hơn.

Nhìn bố rưng rưng nước mắt, tôi cũng rất xúc động. Có lẽ bố thực sự là người tốt và tâm lý, hiểu con cái hơn ai hết. Cũng may trong nhà có bố đứng về phía tôi nếu không tôi cũng không biết có thể trụ vững ở gia đình này không.

Sự bao dung của bố khiến tôi nhận ra, mình cũng không cần phải để trong lòng những lời của mẹ. Chỉ là chưa hiểu nhau, cứ vị tha bao dung thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy.

Hớn hở tự hào khi lấy được vợ đẹp, đêm tân hôn, bắt gặp vợ nói chuyện điện thoại, tôi đứng bên ngoài, nghe loáng thoáng những câu vợ nói mà sốc đến mức chết lặng

Hớn hở tự hào khi lấy được vợ đẹp, đêm tân hôn, bắt gặp vợ nói chuyện điện thoại, tôi đứng bên ngoài, nghe loáng thoáng những câu vợ nói mà sốc đến mức chết lặng

Quá giận dữ, tôi bỏ đi ngay trong đêm và gọi vài người bạn chí cốt ra uống bia tâm sự. Mọi người đều khuyên tôi nên bình tĩnh để tìm hướng giải quyết, đừng nóng vội vì dù sao cũng mới cưới.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 56 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 1 giờ 56 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 2 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm