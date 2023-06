Tôi năm nay 29 tuổi, đàn ông ở cái tuổi này vẫn còn trẻ chán. Do đó tôi vẫn muốn rong chơi chưa muốn phải trói buộc bản thân vào một cuộc hôn nhân đầy trách nhiệm. Chính vì chưa muốn kết hôn nên tôi quen ai cũng chỉ xác định yêu đương qua đường mà thôi. Do vậy đối tượng tôi chọn lựa cũng có đặc thù riêng. Chứ tôi không lừa gạt con gái nhà lành để rồi mang tội.

Cách đây 2 tháng, tôi quen My qua một người bạn. My kém tôi 1 tuổi nhưng đã kết hôn 2 năm rồi và chưa sinh con. My có vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng, có vẻ là mẫu phụ nữ truyền thống. Qua tiếp xúc ban đầu, tôi không đưa My vào tầm ngắm vì cô ấy ngoan ngoãn quá, không phải là mẫu phụ nữ có thể vượt rào trốn chồng ra ngoài ngoại tình.

Tôi hỏi cuộc sống hôn nhân của My thế nào, cô ấy bảo không hạnh phúc, hai vợ chồng không có sự đồng điệu. Đó là lý do cô ấy muốn tìm một người khác để chia sẻ. Ai đi ngoại tình chẳng viện cớ hôn nhân có vấn đề. Không ngờ được mẫu phụ nữ nhìn ngoan hiền như My cũng có gan qua mặt chồng lén lút với người đàn ông khác.

Qua lại tán tỉnh nhau một tháng, sau 3 lần rủ rê thì tôi mới dụ được cô ấy lên giường. Tôi chuẩn bị bữa tối lãng mạn và phòng khách sạn hạng sang để trải qua đêm đầu tiên với My. Mọi thứ khá tuyệt vời, có điều tôi thấy My nhút nhát và ngượng ngập quá. Phụ nữ cưới chồng mấy năm rồi mà vẫn còn như vậy. Có lẽ do tính cách của cô ấy. Tôi định bụng phải huấn luyện My thật tốt, chỉ sau vài tháng chắc chắn cô ấy sẽ lột xác hoàn toàn khi trên giường.

Mệt mỏi ngủ thiếp đi khi đã gần sáng, khi tỉnh dậy thì cũng đã gần trưa mất rồi. Có vẻ My cũng mệt lắm, cô ấy vẫn ngủ say bên cạnh tôi chưa tỉnh lại. Tôi lật chăn ngồi dậy thì phải choáng nặng khi nhìn trên ga trải giường trắng tinh nổi bật một vệt m.áu đỏ. Hốt hoảng lay My dậy hỏi cô ấy tại sao lại thế. Đêm qua cảm giác là lạ nhưng tôi nghĩ vợ chồng cô ấy ít quan hệ nên mới vậy.

My dụi mắt ngái ngủ thốt lên một câu khiến tôi đờ đẫn cả người: “Có thể anh không tin nhưng anh chính là người đàn ông đầu tiên của em”.

Tôi rơi vào mớ bòng bong trong mối quan hệ này với My. Tôi chưa nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng dường như My có tình cảm thật sự với tôi - Ảnh minh họa: Internet

Rồi My kể cô ấy kết hôn không có tình yêu mà do nhà chồng có ơn với bố mẹ My. Người đàn ông đó có khiếm khuyết, cưới My về chỉ để thiên hạ khỏi xì xào bàn tán. Chính xác là anh ta bị bất lực, không thể thực hiện trách nhiệm làm chồng của mình. Đó là lý do mà 2 năm nay họ chưa có con và My thì vẫn còn trong trắng cho đến giờ phút này.

“Ngay từ khi em tốt nghiệp cấp 3 thì nhà chồng đã đưa ra đề nghị về đám cưới. Cũng chính vì vậy, họ cấm em không được yêu đương ai, giữ gìn đến ngày về làm dâu nhà họ”, My kể. Thực tế cuộc hôn nhân trả ơn này như một công cụ trói buộc My chứ không hề mang lại cho cô ấy chút hạnh phúc nào. Bố My là người có ơn phải trả nên khi đối phương đưa ra đề nghị như vậy thì ông cũng bắt con gái phải thực hiện nghiêm khắc.

Song My cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng khao khát được yêu thương thực sư. Đó là lý do mà cô ấy bắt đầu mối quan hệ với tôi.

Tôi rơi vào mớ bòng bong trong mối quan hệ này với My. Tôi chưa nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng dường như My có tình cảm thật sự với tôi. Được cô ấy trao cho lần đầu tiên chỉ khiến tôi cảm thấy nặng nề. Bây giờ chia tay cũng không được mà tiếp tục lún sâu thì tôi sợ sau này khó thoát. Tôi phải làm sao đây?