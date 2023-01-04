Hớn hở tự hào khi lấy được vợ đẹp, đêm tân hôn, bắt gặp vợ nói chuyện điện thoại, tôi đứng bên ngoài, nghe loáng thoáng những câu vợ nói mà sốc đến mức chết lặng

Tâm sự 04/01/2023 14:36

Quá giận dữ, tôi bỏ đi ngay trong đêm và gọi vài người bạn chí cốt ra uống bia tâm sự. Mọi người đều khuyên tôi nên bình tĩnh để tìm hướng giải quyết, đừng nóng vội vì dù sao cũng mới cưới.

Vợ tôi rất đẹp. Trước kia cô ấy là hoa khôi của công ty nhưng từ cách ăn mặc đến nói năng đều rất đáng yêu, không hề tỏ vẻ cao ngạo hay lạnh nhạt. Sau khi yêu nhau, tôi nghỉ việc, tự mở công ty riêng. Công ty hoạt động khá tốt, chỉ là áp lực cao và tôi thường xuyên vắng nhà, đi công tác, kí kết hợp đồng. Vì thế mà tôi cũng ít có thời gian để ở bên cạnh người yêu, thậm chí là ngày lễ hoặc ngày kỉ niệm. Để bù đắp cho những thiệt thòi của cô ấy, tôi thường xuyên chuyển tiền hoặc tặng quà đắt tiền cho cô ấy. Nhờ vậy mà tình cảm của chúng tôi vẫn mặn nồng, sau 3 năm thì tổ chức một đám cưới thật rình rang.

Ngày cưới, tôi cầm tay vợ, hứa sẽ yêu thương, trân trọng và bảo vệ cô ấy cả đời. Tôi sẽ cố gắng dành thời gian cho vợ để cô ấy không phải cảm thấy cô đơn như trước đây nữa. Nhìn vợ cười hạnh phúc mà tôi cũng hạnh phúc ngập tràn.

Nhưng rồi ngay đêm tân hôn, tôi lại nhận ra một bí mật đắng chát về người vợ xinh đẹp, hiền lành của mình. Chẳng là sau khi động phòng, đang ngủ thì tôi thấy khoảng giường bên cạnh trống vắng. Mở mắt ra không thấy vợ đâu, tôi nhẹ nhàng đi xuống phòng tắm thì nghe tiếng vợ nói chuyện điện thoại với ai đó. Giọng vợ tôi nghẹn ngào, lúng túng bảo cho cô ấy thời gian để cô ấy sắp xếp…

Hớn hở tự hào khi lấy được vợ đẹp, đêm tân hôn, bắt gặp vợ nói chuyện điện thoại, tôi đứng bên ngoài, nghe loáng thoáng những câu vợ nói mà sốc đến mức chết lặng - Ảnh 1
Tôi sốc đến mức chết lặng, không ngờ mình lại “bị mọc sừng” như thế - Ảnh minh họa: Internet

Biết vợ có chuyện giấu giếm mình, tôi đợi cô ấy vào rồi hỏi tường tận. Ban đầu cô ấy cố tình lấp liếm nhưng khi tôi yêu cầu đưa điện thoại kiểm tra thì sắc mặt cô ấy biến đổi hẳn. Sau đó, vợ thừa nhận trong thời gian yêu nhau, vì tôi hay đi công tác nên cô ấy có qua lại với một gã đàn ông khác. Giờ cô ấy có chồng, gã ta đòi cô ấy phải sắp xếp thời gian, một tuần gặp gã ta một lần để “làm chuyện cần làm”.

Tôi sốc đến mức chết lặng, không ngờ mình lại “bị mọc sừng” như thế. Vợ quỳ xuống van xin tôi tha thứ, cho cô ấy thời gian để giải quyết rõ ràng với người đàn ông kia. Nhưng tôi không sao chấp nhận được chuyện bị vợ phản bội trong thời gian lâu như thế.

Quá giận dữ, tôi bỏ đi ngay trong đêm và gọi vài người bạn chí cốt ra uống bia tâm sự. Mọi người đều khuyên tôi nên bình tĩnh để tìm hướng giải quyết, đừng nóng vội vì dù sao cũng mới cưới. Tôi chán nản, không biết phải làm sao bây giờ? Nên ly hôn hay tha thứ cho vợ đây?

Đơn ly hôn đã kí chỉ chờ đem đi nộp, tôi lấy tấm ảnh cưới treo ở đầu giường ngủ xuống đem vứt thì phát hiện bức thư đặt bên trong, đọc nội dung mà tôi hối hận van xin vợ tha thứ

Đơn ly hôn đã kí chỉ chờ đem đi nộp, tôi lấy tấm ảnh cưới treo ở đầu giường ngủ xuống đem vứt thì phát hiện bức thư đặt bên trong, đọc nội dung mà tôi hối hận van xin vợ tha thứ

Từng dòng chữ vợ nắn nót ghi như khiến tôi quay lại với ngày xưa, khi mà chúng tôi còn yêu nhau say đắm. Tôi đã từng thề sẽ không bao giờ phản bội vợ. Thế mà…

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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