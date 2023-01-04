12 giờ đêm về nhà, cởi áo khoác rồi lập tức vào phòng ngủ trèo lên giường ôm lấy vợ, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi bủn rủn nhìn người trong lòng mình

Đợt này tôi bận dự án nên thường xuyên phải tăng ca về muộn. Tối hôm đó, gần 12 giờ đêm tôi mới về đến nhà. Cũng do dặn vợ không phần cơm tối nên trên đường về tôi ghé vào làm bát phở đêm mới về muộn đến thế. Thời tiết mưa phùn rét buốt, về đến nhà tôi chỉ cởi áo khoác rồi lập tức vào phòng ngủ trèo lên giường ôm lấy vợ. Nằm trong chăn ấm ôm vợ là hạnh phúc nhất. Cô ấy đã ngủ say rồi, thấy tôi về thì quay sang ôm chặt lấy chồng.

Tôi và vợ kết hôn năm ngoái, sau đám cưới ra ở riêng luôn. Tôi còn em trai nữa, sau này nó lấy vợ thì vợ chồng nó ở chung với bố mẹ.

Rõ ràng sáng qua đi làm, vợ tôi vẫn là mái tóc đen, sao bây giờ đã chuyển sang màu nâu rồi? Cả ngày cô ấy đi làm, tối mới về nhà, còn cơm nước, dọn dẹp, chắc chắn không có thời gian đi nhuộm tóc. Nhìn kỹ lại cô gái đang chôn mặt trong ngực mình, tôi cảm thấy khang khác, không giống vợ cho lắm.

Tôi hôn vợ một cái, âu yếm cô ấy một chút, vợ vẫn ngủ chưa tỉnh hẳn nhưng cũng đáp lại chồng. Song nghĩ muộn quá rồi, mai lại phải đi làm sớm nên tôi dừng lại, không làm “tới bến”. Một giấc ngủ say không mộng mị, sáng hôm sau tôi tỉnh dậy nhờ chuông báo thức từ điện thoại cài đặt hàng ngày. Dạo này tôi phải đi sớm hơn vợ. Mở mắt, nhìn người phụ nữ trong lòng mà tôi giật mình.

Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, lúc đó cô ấy cũng tỉnh lại. Nhìn rõ khuôn mặt đó mà tôi phải hét lên thất thanh. Đó không phải vợ tôi mà chính là Huệ – bạn thân của em gái tôi! Vấn đề là tại sao Huệ lại trên giường của vợ chồng tôi!

Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, lúc đó cô ấy cũng tỉnh lại. Nhìn rõ khuôn mặt đó mà tôi phải hét lên thất thanh - Ảnh minh họa: Internet

“Em xin lỗi…”, Huệ đỏ mặt nhận lỗi. Hóa ra tối qua cô ấy và em gái tôi đến chơi nhà, vì trời mưa rét và cũng muộn rồi nên họ quyết định ngủ lại. Ai ngờ khoảng gần 11 giờ đêm thì bố tôi gọi điện sang nói rằng mẹ bị đau bụng vừa vào viện khám. Vậy là vợ và em gái tôi lập tức vào viện với mẹ, để lại mình Huệ. Biết tôi sẽ về muộn, sáng hôm sau đi làm sớm nên mọi người không báo cho tôi biết. Về lý do nằm trên giường vợ chồng tôi, Huệ lúng túng thừa nhận rằng có tình cảm thầm kín với tôi từ lâu rồi nhưng không dám bày tỏ vì lúc đó tôi đang yêu vợ. Đêm qua cô ấy ghen tị nên muốn nằm trên giường để mong được thế thân cho vợ tôi một lần.

Nhớ đến hôm qua mình đã hôn Huệ thậm chí còn âu yếm, động chạm cô ấy vì tưởng là vợ mà tôi sợ hãi. Huệ không phản kháng, nếu tôi làm tới thì chắc chắn là đã xảy ra chuyện tày đình. Thật may là tôi đã kịp dừng lại đúng lúc.

Sau đó tôi gọi điện cho mẹ mới biết bà bị viêm dạ dày cấp, đêm qua vẫn truyền nước trong viện, sáng sớm nay đã được về rồi. Huệ cũng ra về ngay sau đó. Nhưng không hiểu sao từ hôm đó Huệ và em gái tôi thường xuyên tới chơi. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tôi lại nhớ đến cái đêm đó ôm nhau ngủ. Tính ra thì Huệ trẻ trung và quyến rũ hơn vợ tôi khá nhiều.

Tôi phải làm thế nào đây? Biết Huệ có tình cảm với mình, tôi không thể không nghĩ ngợi. Sợ cứ cái đà này thì tôi sẽ ngoại tình mất, phải làm sao để giữ gìn hạnh phúc gia đình?