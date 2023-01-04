4 năm trước, tôi ly hôn với chồng cũ dù vẫn còn tình cảm. Chồng cũ của tôi là người đàng hoàng, dễ tin người nên bị lừa gạt trong chuyện làm ăn, dẫn đến ôm một số nợ khổng lồ. Không chịu được cảnh sống ngập trong nợ nần, chồng lại sa sút tinh thần đến mức chìm trong bia rượu, tôi đã ly hôn. Vì muốn quên đi cuộc hôn nhân cũ mà tôi chuyển đến nơi khác ở và gặp gỡ người chồng hiện tại. Bây giờ, tôi đang có cuộc sống rất sung túc, hạnh phúc.

Lúc tôi tới nhà, mẹ chồng cũ đã ngồi trước cổng, vẻ mặt đượm buồn. Thấy tôi, bà sửng sốt rồi bật khóc. Bước vào nhà, tôi c.hết đứng khi thấy tấm ảnh chồng cũ đang ở trên bàn thờ vẫn còn nghi ngút khói. Mẹ chồng cũ nói anh mất vì tai nạn giao thông, khi kiểm tra ví anh, họ vẫn thấy anh để tấm ảnh cưới nhỏ của chúng tôi.

Tuần trước, tôi về quê thăm mẹ chồng cũ. Trước đây, dù ly hôn, thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện hỏi thăm sức khỏe của bà. Bà đối xử với tôi rất tốt. Nhưng hai tháng nay, bận bịu quá nhiều việc nên tôi không nhớ đến bà nữa.

Tôi quỳ lạy mà nước mắt ròng ròng. Giờ mẹ chồng cũ sống một mình đơn độc, tôi muốn đưa bà đến ở cùng mình nhưng lại sợ chồng không đồng ý. Hướng Dương ơi, tôi phải làm sao để giúp đỡ bà đây? (hoangngan…@gmail.com)

Tôi quỳ lạy mà nước mắt ròng ròng - Ảnh minh họa: Internet

Chào bạn,

Đưa mẹ chồng cũ đến sống cùng là một việc trọng đại, bạn không nên tự ý quyết định. Trước mắt, bạn hãy giúp đỡ bà về mặt vật chất và tinh thần để bà có động lực vượt qua nỗi đau quá lớn. Sau đó, bạn cần nói rõ mọi chuyện với chồng để cùng anh ấy thống nhất phương án giúp đỡ mẹ chồng cũ của bạn.

Nếu chồng bạn đồng ý, đó là một điều đáng trân quý. Nhưng bạn cũng phải lường trước những rắc rối sẽ nảy sinh trong quá trình chung sống. Bởi suy cho cùng, mẹ chồng cũ của bạn không phải là người mà chồng bạn có trách nhiệm phải chăm sóc. Mâu thuẫn xảy ra là điều dễ hiểu. Liệu bạn có đủ khéo léo, tinh tế để giải quyết ổn thỏa mối quan hệ giữa chồng và mẹ chồng cũ?

Nếu anh ấy không đồng ý, bạn nên tôn trọng quyết định của chồng và đừng gây khó xử cho anh ấy. Hãy thường xuyên về thăm, chăm sóc, giúp đỡ mẹ chồng cũ trong khả năng của mình. Đặc biệt là về mặt vật chất vì bà đã lớn tuổi và không còn khả năng kiếm tiền nữa. Đó cũng là hướng giải quyết tốt nhất hiện tại.

Chúc bạn an yên.