Đưa bạn gái ra phường đăng ký kết hôn, lúc nhìn thấy chứng minh thư của cô ấy, tôi tái mặt

Tâm sự 20/02/2023 10:42

Thật sự, lúc ký vào giấy chứng nhận kết hôn, tôi có phần chần chừ... giá mà tôi biết sớm hơn thì có lẽ đã khác rồi.

Nói thật, đến giờ phút này, khi chúng tôi đã chính thức thành vợ thành chồng trên giấy tờ, chỉ chờ một đám cưới diễn ra báo hỷ với bà con lối xóm, bạn bè tôi vẫn chưa ngỡ ngàng về con người thật của bạn gái.

Tôi quen Ngọc trong một bữa tiệc sinh nhật bạn, cô ấy cực kỳ xinh đẹp, rạng rỡ. Đôi mắt đen to tròn, làn da trắng mịn, môi trái tim, má lúm đồng tiền xinh xắn... nhìn thấy cô ấy, tôi lập tức bị hút hồn, khoảnh khắc ấy tôi đã biết cô gái mình mong đợi bấy lâu.

Mới đầu tôi rụt rè không dám làm quen, nhưng về sau chính cô ấy là người cởi mở, bắt chuyện và trao đổi số điện thoại với tôi.

Không lâu sau đó, tôi và Ngọc yêu nhau. Tôi đưa cô ấy về ra mắt, phải nói Ngọc đẹp người đẹp nết, cô ấy khéo léo, đảm đang,... mẹ tôi thích lắm. Tôi cũng muốn gấp rút làm đám cưới, bởi không muốn đêm dài lắm mộng.

Mọi thứ cứ bồng bềnh hạnh phúc như thế cho đến ngày hai đứa "dẫn nhau ra phường" đăng ký kết hôn. Lúc nhìn thấy chứng minh thư của cô ấy, tôi tái mặt.

Đưa bạn gái ra phường đăng ký kết hôn, lúc nhìn thấy chứng minh thư của cô ấy, tôi tái mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong ảnh là một cô gái lạ hoắc, da ngăm đen, mắt hí, răng hô... vẫn biết chứng minh thư là ảnh "dìm hàng", nhưng cũng không đến mức thế kia. Thật sự, lúc ký vào giấy chứng nhận kết hôn, tôi có phần chần chừ... giá mà tôi biết sớm hơn thì có lẽ đã khác rồi.

Sau đó, tôi tìm hiểu, Ngọc cuối cùng đã khai ra sự thật. Cô ấy bảo ngày xưa cô ấy xấu lắm, đi đâu cũng bị người ta chê cười, bêu riếu, chính vì thế cô ấy đi phẫu thuật. Tất cả những gì tôi nhìn thấy bây giờ đều là sản phẩm được chỉnh sửa mà ra.

Tôi tái cả người, nhớ lại lần trước đi chơi với đám bạn thân cô ấy. Có cô vui mồm nói, sau cưới đừng đẻ con gái nhá, "xinh" quá lại không ai dám hỏi. Giờ thì tôi hiểu vì sao rồi.

Vì chẳng thay đổi được gì, nên đám cưới của chúng tôi vẫn sẽ diễn ra, nhưng trong lòng tôi cứ ngổn ngang, cảm giác như mình đang quen 2 người phụ nữ với 2 bộ mặt khác nhau vậy... Tôi phải làm gì để thoát khỏi cảm giác như bị lừa này?

Đêm tân hôn, thấy mẹ chồng cầm chiếc hộp nhỏ vào phòng, con dâu toang lấy vàng cưới đi trả, nào ngờ bà thủ thỉ một điều, cô liền không kìm được nước mắt

Đêm tân hôn, thấy mẹ chồng cầm chiếc hộp nhỏ vào phòng, con dâu toang lấy vàng cưới đi trả, nào ngờ bà thủ thỉ một điều, cô liền không kìm được nước mắt

Thật ra cũng là miễn cưỡng cưới thôi chứ cô cũng còn lo lắng lắm. Đến nhắm mắt cô cũng nghĩ đến cái cảnh phải sống chung với nhà chồng, bị mẹ chồng và các em chồng chỉ trỏ, săm soi.

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