Tưởng vợ biết điểm dừng mà chọn rời xa tình trẻ, chồng 'sốc tận óc' khi vợ thà bỏ 2 con nhỏ chứ không bỏ bồ, nghe xong lý do càng khó chấp nhận hơn

Tâm sự 29/11/2022 11:38

Hai vợ chồng từ bàn tay trắng gây dựng nên tất cả. Nào ngờ vì được ở bên tình trẻ mà vợ bất chấp ra đi tay trắng thậm chí không nhìn mặt con.

Bố mẹ chồng tôi chỉ sinh được 2 người con trai, chồng tôi là con thứ. Trước chồng tôi thì có anh chồng.

Anh chị chồng tôi kết hôn hơn 12 năm nay và đã ra ở riêng từ lâu. Còn vợ chồng tôi do mới cưới về nên vẫn còn ở chung với bố mẹ chồng.

Khi mới về làm dâu, mỗi lần anh chị chồng về nhà chơi là tôi ngưỡng mộ chị dâu lắm. Chị ấy vừa trẻ đẹp, lại giỏi giao tiếp kinh khủng, khéo ăn khéo nói. Ở chị dâu, tôi thấy chị ấy là người phụ nữ rất vẹn toàn khi vừa có tài có sắc hội tụ đủ cả.

Chị dâu tôi làm tại một nhà xuất bản sách. Công việc của chị ấy khá bận rộn. Ngoài làm việc tại 1 cơ quan nhà nước, chị còn có 1 cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm nước ngoài riêng. Cửa hàng này kinh doanh rất phát đạt do bán buôn cho các spa, cửa hàng mỹ phẩm nhỏ lẻ khác. Thu nhập mỗi tháng của chị dâu khoảng được 50-70 triệu đồng.

Còn anh chồng tôi cũng không kém cạnh. Anh có công ty xây dựng riêng, lại có nhiều mối quan hệ nên công việc đều liên tục.

Vợ chồng anh bàn tay trắng gây dựng nên tất cả. 2 con được học trường quốc tế từ bé. Cả gia đình được ở nhà biệt thự, xe bốn bánh để đi mưa nắng không tới đầu. Nhìn cuộc sống của anh chị như vậy, ai cũng ao ước và nghĩ hạnh phúc trọn vẹn. Cá nhân tôi cũng luôn ngưỡng mộ hạnh phúc của anh chị vô cùng.

Ấy vậy mà một ngày anh chồng tôi lại phát hiện chị dâu ngoại tình. Bồ của chị là chàng trai kém chị tận 8 tuổi. Hắn cũng là đối tác làm ăn trong ngành mỹ phẩm của chị.

Anh đã tha thứ cho vợ 1-2 lần nhưng chị vẫn chứng nào tật đó, không bỏ được người tình trẻ kia.

Tưởng vợ biết điểm dừng mà chọn rời xa tình trẻ, chồng 'sốc tận óc' khi vợ thà bỏ 2 con nhỏ chứ không bỏ bồ, nghe xong lý do càng khó chấp nhận hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua, anh chị chồng yêu cầu  cuộc họp gia đình. Trước mặt bố mẹ chồng, vợ chồng tôi và các con chị, anh chồng tôi lại trình bày rõ mọi việc để cả nhà nắm được.

Lần cuối cùng, anh bắt chị lựa chọn: một là chấm dứt với người tình và trở về bên 3 bố con anh, hai là ly hôn ra đi tay trắng và không được gặp con.

Ai cũng tưởng chị sẽ biết điểm dừng mà lựa chọn phương án 1. Nhưng không, chị dâu tôi thà ra đi tay trắng, chấp nhận không được gặp con chứ không chịu rời xa bồ trẻ. 

Trước khi kết thúc cuộc họp gia đình, chị vẫn tiến tới bố mẹ chồng và anh trai chồng để nói lời xin lỗi: “Xin lỗi vì con đã quyết định như vậy. Nhưng con đã tự hỏi trái tim mình ngàn lần rồi và không hiểu sao con không dừng lại được. Anh và các con cũng hãy tha lỗi cho em”. Nói xong thì chị rời đi.

Tưởng vợ biết điểm dừng mà chọn rời xa tình trẻ, chồng 'sốc tận óc' khi vợ thà bỏ 2 con nhỏ chứ không bỏ bồ, nghe xong lý do càng khó chấp nhận hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thật sự cũng là phụ nữ mà tôi không thể hiểu nổi tại sao chị dâu thông minh như vậy mà lại chọn phương án 2.

Là tôi, tôi sẽ chấm dứt hoàn toàn với bồ để trở về bên chồng con. Đằng này, chị chấp nhận ra đi tay trắng, bỏ cả chồng và 2 con nhỏ để đến với bồ. Chị dâu lựa chọn vậy, tôi thấy chị thật ngốc nghếch và đáng trách quá.

Ra đi vậy, chị chỉ nghĩ cho bản thân chị mà thôi. Sao chị không nghĩ đến, sau này con cái lớn lên, chúng sẽ nghĩ sao về người mẹ bỏ chúng, chấp nhận không được nhìn mặt chúng để đến với người tình.

Có phải chị dâu tôi quá mê muội rồi không? Hay là chị ngoại tình và bị người tình bỏ bùa ngải gì mới như vậy mọi người nhỉ chứ làm gì có người phụ nữ nào như thế?

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