Từng kiêu ngạo làm người thứ ba cướp chồng người ta, 3 năm sau, tôi đã phải hứng chịu điều tàn nhẫn này

Tâm sự 28/03/2023 04:15

Cuối cùng, tôi cũng đạt được mục tiêu của mình. Vợ anh tìm đến tôi, chị ấy quả thật là người phụ nữ bị thời gian tàn phá nhan sắc, nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng và hiền hậu.

Cách đây bốn năm, tôi từng mang phận người thứ ba. Khi đó tôi mới 26 tuổi, trẻ đẹp và đầy kiêu ngạo. Tôi gặp và quen người chồng hiện tại của mình, lúc đó là chồng của người khác. Anh có tiền, có địa vị, tài năng và hài hước. Tất cả những điều thu hút đó ở anh khiến tôi yêu anh say đắm. Vì yêu nên tôi muốn chiếm hữu, hoàn toàn muốn có được anh.

Khi vụng trộm quen tôi, anh không dứt được với vợ vì còn nghĩ cho hai con. Nhưng so với vợ anh, tôi trẻ đẹp và sắc sảo hơn. Qua lời của anh, tôi biết vợ anh là người phụ nữ đơn thuần, dễ chịu. Tôi hết lần này đến lần khác giả yếu đuối nhưng âm thầm tinh ranh, thậm chí là bày trò để chia cắt anh và vợ. Càng hiếu thắng tôi càng mạnh tay đạp đổ gia đình của anh. Tôi tin rằng tôi xứng đáng có được anh và trọn vẹn tình yêu của anh.

Cuối cùng, tôi cũng đạt được mục tiêu của mình. Vợ anh tìm đến tôi, chị ấy quả thật là người phụ nữ bị thời gian tàn phá nhan sắc, nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng và hiền hậu. Vợ anh nói những lời khuyên nhủ tôi, cho rằng tôi đang làm điều sai trái. Tôi đương nhiên càng tỏ ra chanh chua, đanh đá, không để người khác xem thường. Nhưng khác với tôi, vợ anh vẫn giữ vẻ điềm đạm. Trước khi rời đi, vợ anh không cầu xin tôi tha cho chồng mình, chị chỉ nói với tôi thế này:

“Anh ấy bây giờ là chồng chị, anh ấy phản bội chị. Sau này dù em có là vợ anh ấy, có chắc anh ấy chịu chung thủy với em? Chị còn con cái mới phải đi tới bước này, em chỉ một mình tội tình gì phải thế? Em tốt nhất đừng cố trở thành vợ của anh ấy”.

Từng kiêu ngạo làm người thứ ba cướp chồng người ta, 3 năm sau, tôi đã phải hứng chịu điều tàn nhẫn này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đương nhiên không để những lời vợ của nhân tình vào tai. Tôi chỉ thấy hả hê khi giành được người đàn ông mình muốn. Chúng tôi cưới nhau, tôi còn dọn vào căn nhà anh ấy từng sống với vợ con. Nghe đâu, mẹ con họ đã dọn tới thành phố khác, sống rất xa nơi tôi ở. Tôi càng cảm thấy hài lòng, tận hưởng hạnh phúc mình mong đợi đã lâu.

Nhưng hạnh phúc đó chỉ gói gọn trong vòng 3 năm ngắn ngủi. Đến khi tôi có con đầu lòng thì chồng ngoại tình. Anh ngoại tình với một người phụ nữ khác trẻ và đẹp hơn tôi. Anh vẫn như trước, vẫn nói với vợ rằng sẽ không bỏ gia đình. Và tôi chịu cùng nỗi đau mà mình từng gây ra cho người phụ nữ khác, đó là biết chồng phản bội nhưng không thể buông tay. Vì giờ tôi đã trở thành người mẹ, tôi cũng muốn cho con mình một mái ấm đủ cha đủ mẹ.

Đến giờ phút này tôi mới đau khổ thấm thía câu nói ngày xưa của người vợ cũ của chồng. Một người đàn ông có thể phản bội người vợ đầu tiên của mình thì về sau chỉ càng làm khổ nhiều người phụ nữ khác. Phụ nữ chịu làm người thứ ba như tôi chỉ được anh ta chiều chuộng khi chưa trở thành vợ anh ta. Đàn ông phản bội có thể đổi vợ, thay nhân tình nhưng không bao giờ thay đổi bản chất lăng nhăng.

Còn tôi, từng là người thứ ba kiêu ngạo muốn gieo đau khổ cho người phụ nữ khác, cuối cùng chính mình cũng chịu nỗi đau tương tự. Giờ thì tôi không chỉ chịu một mình, mà còn kéo theo cả con cái của mình, khi chúng sinh ra đã có một người cha thiếu trách nhiệm, thiếu nghĩa tình…

Thấy con gái càng lớn càng khác xa người thân, tôi lén kiểm tra thì kết quả xét nghiệm ADN lần thứ ba khiến cả nhà tôi ngất lịm ngay

Thấy con gái càng lớn càng khác xa người thân, tôi lén kiểm tra thì kết quả xét nghiệm ADN lần thứ ba khiến cả nhà tôi ngất lịm ngay

Quá đau khổ khi phải đối mặt với sự thật này, tôi quyết định nói chuyện với vợ, tôi nghĩ rằng vợ phản bội mình và đứa trẻ là minh chứng rõ ràng nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 37 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 59 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường