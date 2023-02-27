Trước lúc mất, mẹ chồng dúi vào tay đôi bông tai kim cương kèm một tập giấy xét nghiệm, vài ngày sau nhận kết quả, tôi khóc thầm vì những điều mà bà dành cho

Tâm sự 27/02/2023 14:01

Về nhà làm dâu, tôi vẫn chưa có tin vui sau 2 năm liền. Ngày mẹ mắc bệnh, đến khi không trụ nổi nữa, bà gọi tôi nói những điều đầy bất ngờ.

 

Bà tuy nghèo, biết 2 con đi làm vất vả nên hàng ngày dù bị bao bệnh tật tuổi già hành hạ, ở nhà vẫn cố gắng trồng rau, chăn nuôi thêm.

Khi biết hai đứa yêu nhau, bố mẹ tôi phản đối nhiều lắm. Bởi vì nhà anh nghèo, lại có tới tận 4 con trai nên họ lo tôi về làm dâu sẽ khổ. Nhà tôi kinh tế cũng chẳng có gì khá khẩm hơn nhưng chỉ có 2 chị em nên cũng đỡ hơn.

Dù bố mẹ phản đối, chúng tôi vẫn đến với nhau và làm đám cưới. Sau cưới, do bố chồng mất nhiều năm trước, các anh trai chồng đã lập gia đình và ở riêng nơi khác nên vợ chồng tôi ở chung với mẹ anh.

Hàng ngày, chồng đi làm công nhân một nhà máy gần nhà còn tôi thì có 1 tiệm may nhỏ. Mẹ chồng ở nhà phụ cơm nước dọn dẹp đỡ đần cho. Tính tôi cũng nền nã, thương mẹ chồng già nên 2 mẹ con chưa từng to tiếng bao giờ.

Trước lúc mất, mẹ chồng dúi vào tay đôi bông tai kim cương kèm một tập giấy xét nghiệm, vài ngày sau nhận kết quả, tôi khóc thầm vì những điều mà bà dành cho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt sau kết hôn đã 2 năm, vợ chồng tôi vẫn chưa có tin vui. Nhưng chưa một lần mẹ chồng thái độ hay giục các con đi khám. Nhiều lần lo có vấn đề, tôi còn giục chồng nghỉ làm để cùng đi nhưng anh cứ bảo không cần thiết.

Bà nói 2 đứa còn trẻ chắc không có vấn đề gì. Với lại nếu có lỡ bị hiếm muộn thì hiện nay vẫn còn rất nhiều biện pháp để chữa trị hiệu quả. Chỉ cần vợ chồng cứ cố gắng làm lụng, để dành ra 1 khoản để mang thai và sinh con là sẽ chủ động được trong tương lai.

Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi cũng thấy yên tâm phần nào mà chẳng cần đi khám nữa. Bà tuy nghèo, biết 2 con đi làm vất vả nên hàng ngày dù bị bao bệnh tật tuổi già hành hạ, ở nhà vẫn cố gắng trồng rau, chăn nuôi thêm. Cứ mỗi lứa gà vịt bán đi, bà lại tích cóp mua vàng. Bà bảo:

“Có ít tiền mẹ cứ mua vàng để đấy, trước là để phòng thân, sau vợ chồng đứa nào khó khăn thì mẹ cho”.

Tuy không giàu có nhưng biết mẹ chồng có chút vàng phòng thân, tôi cũng chẳng bao giờ để tâm. Bởi chúng tôi và các anh chị chồng đều nghĩ, mình không có biếu thì thôi, bà có chút phòng thân cũng tốt, sau này ốm đau còn sẵn có khoản trông vào mà chẳng cần phiền đến con cháu nào.

Trước lúc mất, mẹ chồng dúi vào tay đôi bông tai kim cương kèm một tập giấy xét nghiệm, vài ngày sau nhận kết quả, tôi khóc thầm vì những điều mà bà dành cho - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cho tới 1 ngày bà bị tai biến và ngã cầu thang nên ra đi nhanh chóng. Trước lúc sang thế giới bên kia, bà vẫn ra hiệu cho con dâu vào trong ngăn tủ phòng bà để lấy ra 1 chiếc hộp. Rồi bà dúi chiếc hộp nhỏ đó vào tay con dâu dặn:

“Số vàng mẹ tích cóp phòng thân trong tủ 4 anh em chia đều ra mỗi đứa 1 ít gọi là chút lộc của mẹ già để lại. Còn đôi hoa tai kim cương trong chiếc hộp này mẹ tặng cho riêng con. Con cứ cầm lấy, cần thì cứ bán đi. Mẹ biết sau này con sẽ cần đến”.

Nói xong bà còn dúi cho con dâu 1 tập giấy siêu âm xét nghiệm của chồng tôi mà bà giấu bao năm nay rồi cứ thế mà đi. Đọc kết luận trong giấy siêu âm mà tôi ngẩn người. Thì ra chồng tôi năm 19 tuổi bị tai nạn trèo cây. Chấn thương quá mạnh ở vùng kín đã kiến anh bị tắc ống dẫn tinh. Bà cũng chưa từng nói bí mật này cho anh biết vì sợ anh buồn, không dám lấy vợ. Đó là lý do mà mấy năm qua hai vợ chồng quan hệ tình dục bình thường và không sử dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào vẫn khó có thể có con.

Những ngày sau, anh em tôi làm đúng theo di nguyện của bà. Sau khi mẹ chồng mất, vợ chồng tôi đã dắt nhau đi khám lại thì sự thật đúng như bà giấu kín mấy năm nay.

 

Chúng tôi đã điều trị mấy tháng nay mà kết quả chưa cải thiện. Hiện bao tiền của tích lũy 2 năm trước đã hết. Lúc chưa biết vay mượn ai thì tôi nhớ đến đôi hoa tai và lời dặn của bà. Lúc này tôi mới hiểu ẩn ý của mẹ chồng. Thì ra bà biết vợ chồng nghèo chúng tôi sẽ có lúc cần đến số tiền này để chữa hiếm muộn nên đã cố tình chuẩn bị sẵn và cho đôi hoa tai này.

Tôi đã mang đôi hoa tai kim cương ra tiệm bán được 200 triệu. Do chỉ còn có số tiền này là duy nhất nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục dồn hết vào chữa bệnh cho chồng để có 1 mụn con. Có ai bị bệnh này cho tôi hỏi thật lòng, liệu tắc ống dẫn tinh có thể có con không và vợ chồng tôi nên điều trị theo phương pháp nào?

 

Thẹn thùng trong đêm âu yếm chồng, đến khi anh cởi áo lần đầu tiên, tôi choáng váng khi thấy dấu vết in hằn trên cánh tay, kiên quyết ly hôn vì lí do ghê sợ này

Thẹn thùng trong đêm âu yếm chồng, đến khi anh cởi áo lần đầu tiên, tôi choáng váng khi thấy dấu vết in hằn trên cánh tay, kiên quyết ly hôn vì lí do ghê sợ này

Tôi cứ nghĩ mình được yêu thương cho đến đêm tân hôn mong đợi của mình, tôi phải sốc điếng vì câu nói khó chấp nhận này.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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