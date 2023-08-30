Trước lúc lâm chung, mẹ bất ngờ tiết lộ một bí mật động trời, tôi nghe xong mà khóc cạn nước mắt

Tâm sự 30/08/2023 09:35

Tới gần 1 năm trước, khi tôi và bạn trai đang lên kế hoạch kết hôn thì mẹ bị bệnh ung thư. Sau 2 tháng phát hiện bệnh thì bà qua đời. Phút sắp lâm chung, bà nắm tay 3 con và thều thào thú nhận.

Từ nhỏ tôi và 2 em trai đã sống rất hạnh phúc cùng bố mẹ. Mặc dù khi ấy nhà tôi nghèo lắm. Mẹ là công nhân nhà máy nhựa gần nhà còn bố tôi quanh năm làm thuê làm mướn cho các hộ dân trong làng, cả gia đình thì sống trong căn nhà cấp 4 ọp ẹp cũ kỹ nhưng luôn tràn ngập tiếng cười.

Khi em trai út tôi được 8 tuổi thì bố bị cảm lúc đi làm ngoài đồng. Khi ấy tôi chỉ là một cô bé học lớp 6. Tôi vẫn nhớ như in ngày đau buồn đó. Phút được người làng báo ông bị cảm giữa chiều nắng oi ả, mẹ con tôi cuống cuồng chạy ra đồng. Nhưng ông đã đi mà chẳng kịp trăng trối với mẹ con tôi câu nào.

Trước lúc lâm chung, mẹ bất ngờ tiết lộ một bí mật động trời, tôi nghe xong mà khóc cạn nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi chôn cất bố xong, những tháng ngày sau đó dồn hết lên đôi vai của mẹ. Ngoài đi làm công nhân, sáng nào mẹ cũng dậy từ 3h sáng đi ship hàng cho 1 tiệm rau để có thêm thu nhập. 7h sáng bà về đi làm rồi chiều tối lại cơm nước cho các con. 3 chị em tôi cứ thế lớn lên trong tình yêu thương của mẹ.

Cuộc sống thiếu thốn là vậy nhưng chưa khi nào mẹ để cho chị em tôi phải thua thiệt so với các bạn cùng trang lứa. Bận kiếm tiền nhưng bà vẫn luôn nghiêm khắc dạy dỗ chúng tôi nên người.

Một mình nuôi 3 con nhưng do bà sống thẳng tính, chân thành và rất chăm chỉ nên có nhiều đàn ông góa vợ trong làng đến cưới hỏi lắm. Song thương các con và một lòng chỉ yêu người đàn ông duy nhất là bố tôi nên mẹ không đi bước nữa. Bà bảo chỉ có một nguyện vọng duy nhất là nuôi chúng tôi nên người. Biết mẹ vất vả và chịu nhiều thiệt thòi, chị em chúng tôi nào dám phụ công. Cuối cùng chúng tôi cũng đều vào đại học, ra trường và có việc làm ổn định. Các con trưởng thành, mẹ tôi hạnh phúc lắm.

Trước lúc lâm chung, mẹ bất ngờ tiết lộ một bí mật động trời, tôi nghe xong mà khóc cạn nước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bao năm qua, có 1 điều tôi luôn hơi lấn cấn trong lòng đó chính là mặc dù 3 chị em là con ruột của bố mẹ mà lại khác nhau lắm. Chỉ trừ chú út là mới có nét giống bố mẹ. Tôi còn cứ nghĩ chắc 2 chúng tôi gen trội quá nên mới khác em út như vậy.

Tới gần 1 năm trước, khi tôi và bạn trai đang lên kế hoạch kết hôn thì mẹ bị bệnh ung thư. Sau 2 tháng phát hiện bệnh thì bà qua đời. Phút sắp lâm chung, bà nắm tay 3 con và thều thào thú nhận:

“Mẹ biết mình không sống được trên đời với các con nữa. Có 1 chuyện bố mẹ đã giấu con và em trai thứ 2 nhiều năm nay. Cả 2 chị em con, không có ai là con đẻ của bố mẹ cả nhưng bố mẹ vẫn rất thương. Chỉ có thằng út mới là con đẻ của bố mẹ. Khi bố mẹ không còn, 3 đứa phải càng yêu thương nhau nhiều hơn nữa biết không”.

Nghe mẹ kể, bố mẹ tôi đều bị vô sinh nên đến với nhau. Họ nhận 2 chị em từ trại trẻ mồ côi từ lúc mới sinh về nuôi nấng như con đẻ. Chẳng bao giờ họ nghĩ sẽ có con được thì sau khi nhận nuôi em thứ 2 xong, bố mẹ lại bỗng nhiên có bầu và sinh ra chú út.

Trước lúc lâm chung, mẹ bất ngờ tiết lộ một bí mật động trời, tôi nghe xong mà khóc cạn nước mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không cần biết họ có sinh ra không nhưng với 2 chị em tôi, chỉ bố mẹ mới là người duy nhất chúng tôi gọi là bố mẹ suốt đời này.

Cùng tôi lo đám tang cho mẹ xong, biết chuyện bố mẹ bị vô sinh, bạn trai tôi cứ giục tôi lúc rảnh thì đưa em trai út đi khám sức khỏe sinh sản. Bởi anh lo sợ, tình trạng vô sinh có thể di truyền từ bố mẹ sang con. Nghe anh nói mà tự nhiên tôi cũng thấy lo lắng cho em trai, không biết vô sinh có di truyền không hả mọi người?

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