Trực giác phụ nữ bảo tôi chồng đang có người mới, tôi liền đặt camera trong phòng, ngã ngửa khi thấy mặt cô nhân tình

Tâm sự 12/11/2022 04:38

Thậm chí đến thời điểm này tôi vẫn không thể tin người ngày đêm ngủ chung giường với mình lại là gã đàn ông tệ bạc đến như vậy.

Tôi và Tuấn vốn là đồng nghiệp cùng một công ty nhưng sau đó tôi chuyển ra ngoài làm, tự gây dựng sự nghiệp.

Khi bắt đầu tôi cũng gặp một số khó khăn, khủng hoảng, nhưng cuối cùng cũng giải quyết được từng việc một, và điều hành công việc đi đúng hướng. Trong khoảng thời gian khó khăn này, Tuấn luôn ở bên hỗ trợ tôi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén và thế là chúng tôi cũng yêu nhau cho đến lúc kết hôn là 7 năm. 

Sau khi kết hôn, Tuấn cũng thôi việc ở chỗ làm cũ về cùng tôi điều hành công ty. Trong mắt người ngoài, chúng tôi là một cặp vợ chồng kiểu mẫu, nhưng thật ra chúng tôi thường xuyên cãi vã vì những chuyện vụn vặt trong gia đình, chuyện kinh doanh cũng gặp rắc rối khi cả 2 không có được tiếng nói chung. 

Hai năm sau, công ty đi vào bế tắc. Tôi muốn phá vỡ khuôn mẫu hiện có, còn Tuấn vẫn muốn duy trì hiện trạng. Cuối cùng chúng tôi đưa ra quyết định là chồng tôi ở lại duy trì hoạt động của công ty, còn tôi ra nước ngoài thị sát thị trường, đồng thời tìm kiếm đối tác để tạo cơ hội đột phá. Vì quyết định này, chúng tôi mỗi người một nơi.

Trực giác phụ nữ bảo tôi chồng đang có người mới, tôi liền đặt camera trong phòng, ngã ngửa khi thấy mặt cô nhân tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Sau khi ra nước ngoài, tôi vẫn thường xuyên gọi điện cho Tuấn. Tuy nhiên, thời gian dần trôi qua số lần Tuấn bắt máy điện thoại của tôi cũng ngày một ít dần đi khiên tôi bắt đầu bán tín bán nghi phải chăng chồng mình đã có người mới. 

Trực giác của phụ nữ quả không sai khi bỗng dưng vào một ngày nọ, tôi bất ngờ nhận điện thoại từ chị gái, chị bảo có việc này chị nghĩ tôi cần phải biết, Tuấn thường xuyên đưa một phụ nữ lạ về nhà, quan hệ của họ không bình thường nên chị không thể để yên được, chị nghĩ tôi nên về.

Tôi lập tức mua vé bay về nước. Nhìn thấy vợ, chồng tôi kinh ngạc, nhưng sau đó anh ấy bình tĩnh lại, chào đón vợ rồi hỏi han tôi sống thế nào bên kia. 

Phản ứng của chồng khiến tôi có chút hoài nghi lời chị gái, anh ấy bình thường mà. Nhưng chị ấy không thể nói dối một chuyện như thế được. Tôi cần tìm bằng chứng, cho nên tôi đã nghĩ ra một cách để xác minh.

Tôi bảo anh cuộc sống của tôi ở nước ngoài rất tốt đẹp, nhưng tôi hơi nhớ nhà nên quay về để tạo bất ngờ cho chồng. Trong quá trình giao tiếp với Tuấn, tôi quan sát biểu hiện của anh, và nhận ra anh có phần né tránh điều gì đó.

Tôi tiến hành bí mật lắp camera trong phòng ngủ. Sau khi việc xong xuôi, tôi nói mình phải quay về bên kia rồi vì mọi thứ dang dở đang chờ. Tôi ôm hôn tạm biệt Tuấn rồi ra sân bay, nhưng thực tế là đến thẳng nhà chị gái để ở.

Từ những dữ liệu thu được trong camera những ngày sau đó, tôi đã phải đối mặt với một sự thật: Chồng tôi có nhân tình.

Trong đoạn video tôi xem, vài ngày sau khi tôi đi, chồng tôi đưa một cô gái về nhà, họ ăn nằm với nhau trong phòng ngủ, những hình ảnh xem được xoáy sâu đau đớn vào tim tôi. Cô ta đến nhà tôi rất nhiều lần. Danh tính của cô ta còn làm tôi sốc hơn, chính là trợ lý tôi đã đồng ý tuyển vào công ty vì đánh giá cao năng lực. 

Tôi rất thất vọng với sự nghiệp và cả cuộc sống hôn nhân của mình. Tôi đã có bằng chứng về việc chồng ngoại tình, nhưng tôi nên xử lý thế nào đây? Đưa tất cả ra tòa và kết thúc cuộc hôn nhân này để làm lại từ đầu hay giữ người chồng phụ bạc bằng mọi giá?

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Đến tận thời điểm bây giờ tôi vẫn không thể hình dung tại sao anh lại đối xử như thế với mình.

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Từ khóa:   Tâm sự eva tâm sự chuyện hôn nhân tình yêu chồng ngoại tình

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