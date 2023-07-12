Đại Mai và chồng đã sống ở bên ngoài nhưng sau khi mang thai, để được chăm sóc tốt hơn và giảm bớt gánh nặng cho chồng, họ quyết định cùng nhau chuyển về nhà mẹ vợ.

Vì vậy bốn người họ sống chung dưới một mái nhà và không có mâu thuẫn nào trong cuộc sống thường ngày.

Trong gia đình chỉ có mẹ và em gái, được trở về nhà là một điều hạnh phúc đối với Đại Mai, dù sao cũng không ai có thể so sánh được với sự chăm sóc của mẹ.

Ngay cả Minh cũng đồng ý để Đại Mai chuyển về sống tại nhà mẹ, vì điều này giúp anh tập trung vào công việc của mình. Ngay cả khi có những lần phải đi tiệc tùng, anh cũng không cần lo lắng về việc vợ sẽ ở nhà một mình.

Ảnh minh họa: Internet

Một lần, khi Minh và bạn bè đi ăn tối, do uống quá nhiều, Minh đã say và bạn bè quyết định đưa anh về nhà. Tuy nhiên, Minh đã từ chối và nói rằng anh hoàn toàn tỉnh táo và không cần ai đưa.

Cứ như vậy, Minh loạng choạng trở về nhà, trong khi ba người phụ nữ trong gia đình đã ngủ say.

Khi về đến nhà, Minh mò mẫm tìm đường về phòng nhưng lại vào nhầm phòng của Tiểu Mai (em gái của Đại Mai), thậm chí còn quan hệ với cô trong lúc không tỉnh táo.

Đến ngày hôm sau, cả hai mới phát hiện ra mình đã phạm sai lầm và Minh lấy lí do là anh đã uống quá nhiều, đi nhầm phòng mới xảy ra tình huống hy hữu này.

Trong khi Tiểu Mai đang bị tổn thương, cô không muốn phá vỡ gia đình của chị mình, đặc biệt là khi cô đang mang thai và không thể chịu đựng được sự kích thích này, vì vậy hai người đã thống nhất giữ bí mật về sự việc này.

Sau đó, cả hai người đều cố gắng giữ khoảng cách để giữ cho gia đình hòa thuận. Nhưng trong lòng Tiểu Mai đã nảy sinh tình cảm khác, khi cô thấy chị và anh rể tình cảm với nhau, cô bắt đầu cảm thấy ghen tỵ, nhưng cô cố gắng kiềm chế bản thân và không làm phiền họ.

Không lâu sau đó, Tiểu Mai phát hiện mình mang thai, rõ ràng đó là đứa con của Minh, và việc này không thể giấu được mãi.

Mẹ cô, Trương Lệ Hoa, sớm phát hiện ra sự khác thường của Tiểu Mỹ và sau khi hỏi han, cô mới biết được chuyện đã xảy ra, khiến bà rất tức giận.

Bà muốn thuyết phục Tiểu Mai phá thai, nhưng cô không chịu, vậy đứa bé đã được sinh ra. Nhưng sau khi sinh, Tiểu Mai phát hiện đứa bé đã biến mất.

Cô tưởng rằng đứa bé bị bắt cóc bởi một người bán trẻ em, vì vậy cô đã báo cảnh sát. Nhưng người bán đứa con này lại là mẹ của cô, Trương Lệ Hoa.

Bà đã tự tay đưa đứa bé đi. Nhờ nỗ lực của cảnh sát, đứa bé đã được tìm thấy và Trương Lệ Hoa phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, Đại Mai cũng biết được sự thật và cô cảm thấy rất đau đớn khi nhìn thấy chồng và em gái mình đã có quan hệ tình dục và sinh ra một đứa bé.

Cô vừa trải qua cảm giác hạnh phúc đầu tiên của việc làm mẹ và nghĩ rằng cuộc đời của cô đã hoàn thành, tương lai sẽ đầy hạnh phúc.

Nhưng cú sốc này khiến cô không thể tiếp tục sống bình thường. Hơn nữa, mẹ cô đã phạm một sai lầm lớn và phải chịu hình phạt, điều này khiến cô khó có thể đối mặt với em gái và chồng.