Đột nhiên đề nghị ngủ riêng một mình, cô lén lút theo dõi chồng và phát hiện sự thật bất ngờ khiến cô sững người vì chi trăm triệu chỉ để làm điều này

Cô Vương vốn tưởng rằng cuộc sống bình thường như vậy sẽ cứ trôi qua như vậy, nhưng hành vi bất thường của người đàn ông này gần đây khiến cô thực sự không hiểu tại sao?

Theo thông tin từ Sohu, cô Wang và người đàn ông gặp nhau trong một buổi hẹn hò giấu mặt thông qua sự giới thiệu của một người bạn chung. Cô và người đàn ông này đã kết hôn hơn mười năm.

Cách hành xử của người đàn ông cũng khiến cô rất tức giận vì điều đó chứng tỏ một là chồng cô ngoại tình, hai là chồng không yêu cô.

Một ngày nọ, người đàn ông đề nghị cô tách ra mà không có lý do, vì vậy người đàn ông đã chuyển từ tầng hai xuống tầng một. Cô Vương bối rối trước suy nghĩ của người đàn ông.

Cô không cam chịu và đã đuổi theo người đàn ông để yêu cầu lời giải thích, nhưng chồng vẫn không giải thích và cuối cùng thì anh nói rằng mình bị mộng du và lo sợ làm cho cô sợ hãi.

Cô cũng biết đó là cái cớ của người đàn ông. Anh đã sống chung với cô hơn mười năm. Liệu anh bị mộng du cô không lẽ không biết?

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, cô đã lắp camera trong phòng anh để xem người đàn ông này làm gì khi vợ không có nhà.

Nhưng sau nhiều lần kiểm tra, anh sẽ bí mật mặc quần áo và ra ngoài vào mỗi buổi sáng. Tại sao cô lại bí mật đi theo anh sau khi đoán được anh sẽ gặp ai?

Tuy nhiên, khi anh đến căn biệt thự mà hai người đã mua trước đó, cô không theo sau chồng. Sau khi người đó rời đi một lúc, cô lao vào nhà, nhưng một trong các phòng trống không.

Chỉ là trong sân có một con ngỗng trắng lớn đang nhảy nhót, cô thật sự không đoán ra được, đêm khuya một mình đến đây chỉ để xem ngỗng sao?

Để tìm ra nguyên nhân, cô đã đến yêu cầu chồng giải thích nhưng anh đã mang về con ngỗng trắng lớn.

Sau khi người đàn ông trở về, thấy có con vịt trong nhà, mặt anh trở nên thay đổi, liền nhanh chóng lấy con vịt ra bên ngoài để bảo vệ nó. Cô không cho anh rời đi và liên tục hỏi cho đến khi anh tiết lộ sự thật.

Con ngỗng trắng lớn này là một con ngỗng thần. Anh đã chi 50.000 nhân dân tệ (khoảng 164 triệu) để mua một con ngỗng có thể đẻ trứng. Họ nói rằng ăn trứng sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

“Bây giờ anh đã già, cơ thể không thể làm theo ý muốn nên anh nghe bạn bè nói rằng ăn trứng do ngỗng đẻ có thể cải thiện sức khỏe của mình”, anh nói.

Vì vậy, anh đã mua một con ngỗng của một người bạn và họ nói rằng nó sẽ đẻ trứng trong 2 ngày, nhưng đã một tháng rồi mà con ngỗng vẫn chưa đẻ, anh không thể ngủ được nên đã đi kiểm tra.

Cô vừa khó chịu vừa buồn cười khi nghe những gì chồng nói, bởi vì cô chưa bao giờ nghe nói về chuyện con trống đẻ trứng. Người đàn ông đã bị lừa.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả bây giờ, những người biết quá muộn vẫn nghĩ rằng những điều như vậy hoàn toàn là dối trá.

Vì vậy, anh lập tức chạy đến chỗ ban đầu để tìm người bạn bán ngỗng của mình, nhưng người bên kia đã biến mất không tăm tích.

Để gợi nhớ anh ta về người bạn này, người đàn ông đang nói chuyện và trên cửa của ngôi nhà có một tấm bảng ghi rằng họ bán ngỗng thần, những chú ngỗng đẻ trứng.

Người đàn ông ngay lập tức chạy đến và biết được người bán ngỗng là anh rể của một người bạn. Để nhớ đến người bạn này, người đàn ông đã hỏi anh rể của người bạn, người đã đưa người anh đến đó.

Người bạn thấy anh đến tìm mình và biết điều gì đang xảy ra. Người bạn nói rằng họ thực sự đã bán một con gà trống để trêu đùa, nhưng đã bị anh rể đổi lén.

Để làm rõ liệu có thể con trống có thể đẻ trứng hay không, anh đã đến Viện Khoa học Nông nghiệp tham khảo chuyên gia.

Nhưng chuyên gia giải thích rằng không có chuyện đó, con ngỗng trống rất khó đẻ trứng.

Cuối cùng, người bạn bán ngỗng đã trả lại 50.000 nhân dân tệ cho người đàn ông và người đàn ông đã trả lại con ngỗng quý cho người bạn.