Tiết lộ 8 điều nhỏ nhặt này khi đàn ông làm “chuyện ấy” có thể khiến phụ nữ “yêu” say đắm không rời

Dù bạn cố gắng sử dụng các kỹ thuật khi làm “ chuyện ấy ”, nếu không có cảm xúc với đối phương, nàng sẽ không thể cảm thấy hứng thú.

Đừng nói lòng dạ đàn bà như mò kim đáy biển, vì khi quan hệ với họ, phụ nữ quan tâm nhiều đến cảm xúc hơn là kỹ năng giường chiếu.

Do đó, nếu đàn ông muốn có một cuộc ân ái hoàn hảo với phụ nữ thì nên để ý 8 điều nhỏ nhặt này khi quan hệ.

Màn dạo đầu đẹp không nhất thiết phải bắt đầu từ việc kích thích bằng tay, bạn cũng có thể cảm nhận điều đó qua ánh mắt. Điều quan trọng nhất là bạn phải thể hiện được “sự khao khát có được cô ấy”, như thể trước mắt bạn là người phụ nữ đẹp nhất thế giới.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần dùng ánh mắt để nhìn cô ấy là đủ, đồng thời nếu kết hợp với loạt lời khen ngợi liên tục, đối phương nhất định sẽ cảm nhận được sự khao khát và cô ấy cũng sẽ đáp lại sự nhiệt tình của bạn.

Từ từ cởi quần áo

Tình cảm thật sự có thể khiến người ta cảm nhận được sự khao khát về ham muốn ngay lập tức, nhưng đôi khi họ muốn thay đổi khẩu vị và mong muốn bạn trai có thể từng bước cởi bỏ quần áo của họ như một món quà, để thực sự đánh giá và tôn trọng vẻ đẹp bên trong của họ.

Đàn ông cũng nên “lên giọng”

Bạn có cảm thấy tò mò khi nghe giọng rên của phụ nữ trên giường? Nhưng thực tế là một số cô gái cũng rất mong muốn nghe được những âm thanh “thăng hoa” của đàn ông trên giường, điều này sẽ khiến họ cảm thấy hào hứng và sau đó sẽ phục vụ bạn tận tình hơn.

Kiên nhẫn trong màn dạo đầu

Không phải cô gái nào cũng có thể dựa vào một vài động tác dạo đầu để khiến phần thân dưới của họ cảm thấy sảng khoái.

Trên thực tế, điều quan trọng nhất là phải từ từ tìm kiếm và khám phá những điểm nhạy cảm và kích thích của đối phương.

Nếu sau vài phút của việc kích thích trước khi quan hệ vẫn chưa có hiệu quả, thì bạn cần phải sử dụng thêm sự khéo léo và kiên nhẫn để khiến đối tác thực sự đắm chìm trong cảm xúc. Màn dạo đầu càng lâu chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn cho quan hệ tình dục.

Linh hoạt dùng các bộ phận cơ thể khác nhau

Khi quan hệ, tốt nhất là không chỉ tập trung vào phần dưới cơ thể. Để có một cuộc yêu tuyệt vời, sự cân bằng và hòa hợp thân thể rất quan trọng.

Do đó, khi hai người quan hệ thì đừng nên ngừng dùng tay và miệng, hãy vuốt ve và nói những lời “đường mật” để kích thích đối phương, giúp cả hai cảm thấy thăng hoa và thoải mái hơn.

Tìm tư thế mới

Một số phụ nữ hy vọng bạn trai có thể tìm các tư thế mới lạ và đầy bất ngờ để kích thích cảm giác mới lạ và thú vị, vì những tư thế giống nhau sẽ làm cho họ cảm thấy chán nản.

Nhưng hãy cẩn thận, khi thử thách các tư thế mới, cũng cần xem xét yếu tố về sức khỏe của cơ thể, không nên quá vội vàng và cẩn trọng để tránh gặp phải những tai nạn không mong muốn và phải nhập viện.

Không nên thay đổi nhịp điệu vào những thời điểm quan trọng

Nhiều chàng trai cho rằng khi nàng đang đạt cực khoái, thì họ nên tăng tốc độ, nhưng thực tế điều này lại phá vỡ bầu không khí và nhịp điệu ban đầu. Trong cơ bản, chỉ cần duy trì tư thế và tốc độ như ban đầu là đủ.

Ảnh minh họa: Internet

Quan tâm đến cảm xúc sau khi quan hệ

Phụ nữ là người đề cao sự giao tiếp về mặt tinh thần, vì vậy một cuộc ân ái không nên chỉ có màn dạo đầu và khi quan hệ.

Nếu sau khi quan hệ xong bạn lại quay đầu ngủ hoặc hút một điếu thuốc, điều này sẽ làm giảm đáng kể sự hài lòng của bạn đời đối với sự thể hiện của bạn và có thể họ sẽ không muốn quan hệ với bạn nữa.

Do đó, sau khi quan hệ, hãy ôm chặt đối phương và hôn một nụ hôn thật sâu, điều này sẽ mang đến cho cả hai một cảm giác tuyệt vời.