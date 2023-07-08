Bật mí bí quyết để đàn ông có thể làm phụ nữ “đạt cực khoái” trong 15 phút

Người ta nói cực khoái của phụ nữ đến chậm, màn dạo đầu phải mất nửa tiếng đồng hồ, nghĩa là bạn chưa nắm vững kỹ năng quan hệ. Chỉ cần nắm vững đủ kỹ năng, bạn có thể khiến phụ nữ đạt cực khoái trong 15 phút.

Nghiêng đầu sang bên phải khi hôn - các nhà khoa học Đức phát hiện ra rằng điều này khiến bạn có vẻ quan tâm đến cô ấy hơn, khiến cơ thể cô ấy tiết ra nhiều hơn các hợp chất liên quan đến ham muốn, tạo niềm tin và khuyến khích cô ấy đến nhanh hơn.

Dành ít nhất 3 phút trong số 15 phút để hôn nhau. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nụ hôn làm giảm nồng độ hormone gây căng thẳng cortisol.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đừng chỉ hôn vào miệng cô ấy. Tác giả cuốn "Nghệ thuật hôn" đã kiểm tra 50.000 phụ nữ và 96% phụ nữ chọn hôn cổ là cách khởi động tốt nhất.

Thỉnh thoảng, hãy để đôi môi lướt qua cổ cô ấy để cổ cô ấy không mất đi sự nhạy cảm. Mỗi lần hôn cổ là mỗi lần bạn lột đi một món đồ trên cơ thể của cô ấy.

Điều này không chỉ tiết kiệm cho bạn thêm 15 phút, mà còn giúp bạn xây dựng sự tự tin về thể chất.

Còn lại 12 phút: Kích thích cơ thể phụ nữ trong 2 phút

Bây giờ cô ấy đã hầu như trần trụi, nhưng vẫn mặc một hoặc hai món đồ lót. Hãy vuốt ve và hôn cô ấy qua lớp đồ lót, thay vì đi thẳng vào mục đích.

Hãy để cô ấy trông đợi điều gì sắp xảy ra, thay vì kích thích cô ấy trực tiếp. Hãy khiến cô ấy cảm thấy như khoảnh khắc này sẽ không bao giờ kết thúc, sau đó cởi bỏ đồ lót của cô ấy và bắt đầu vuốt ve khu vực nhạy cảm của cô ấy.

Còn lại 10 phút: Chạm nhẹ vào vùng kín của phụ nữ trong 3 phút

Chạm bằng miệng là cách chắc chắn nhất để đạt cực khoái cho 80% phụ nữ. Đó cũng là cách nhanh nhất để phụ nữ đạt cực khoái.

Còn lại 7 phút: Vào ra nhịp nhàng trong 4 phút

Mặc dù màn dạo đầu quan trọng đối với cực khoái của phụ nữ, nhưng có nhiều thứ để đạt cực khoái hơn là chỉ màn dạo đầu. Tính nhất quán của cực khoái và độ dài của màn dạo đầu quan trọng hơn độ dài của màn chơi chính.

Ảnh minh họa: Internet

Cực khoái sẽ đạt được trong trung bình 4 phút sau khi nhập cuộc. Đây là thời điểm hoàn hảo để cho đôi chân của cô ấy run lên và đạt cực khoái.

Còn lại 3 phút: Giữ nguyên tốc độ và cường độ ra vào

Trong những phút cuối cùng, bạn chỉ cần giữ vững tư thế và không cần phát triển quá nhiều kỹ thuật lạ. Dù sự đa dạng trong kỹ thuật có thể mang lại cảm giác thú vị, nhưng không phải lúc nào cũng tốt khi thay đổi quá nhiều.

Đặc biệt, khi cô ấy sắp đạt đến cao trào, hãy giữ nguyên tư thế đang làm và tiếp tục làm với tốc độ và cường độ giống như ban đầu. Việc này sẽ giúp đưa cô ấy đạt đến đỉnh cao của khoái cảm.