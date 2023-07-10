Liệu người đàn ông luôn kết thúc “chuyện ấy” trong 8 phút có phải là ngắn? Chuyên gia chỉ ra 5 bí quyết để kéo dài thời gian đặc biệt là điều cuối cùng

Tâm sự 10/07/2023 14:02

Kéo dài thời gian quan hệ là vấn đề bình thường và thường xuyên xảy ra với các cặp vợ chồng. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra liệu thời gian quan hệ bao nhiêu mới gọi là đủ dài.

Tôi năm nay 40 tuổi, cuộc sống vợ chồng nhìn bề ngoài có vẻ không có vấn đề gì, những tháng ngày bên chồng rất êm đềm.

Tuy nhiên, những nghi ngờ và bất mãn sâu sắc luôn khiến tôi trăn trở, chồng tôi luôn kết thúc quá nhanh trong chuyện thân mật, chỉ 8 phút ngắn ngủi và tôi thường không có khoái cảm gì trong khoảng thời gian này.

Những câu hỏi như thế này bắt đầu làm tôi đau đầu và bối rối. 8 phút có ngắn không? Tôi bắt đầu tự đặt ra thắc mắc về bản thân mình, liệu có phải tôi đặt kỳ vọng quá cao hay chồng tôi có vấn đề gì không.

Thời lượng nam giới là chủ đề được nhiều người quan tâm, nó liên quan mật thiết đến mức độ và chất lượng cuộc sống.  Tuy nhiên, sự nhận thức về thời gian lâu thường có thể gây ra những hiểu lầm và sai lệch.

Nam giới kết thúc sau 7-8 phút, có phải là thời gian ngắn?

Thời gian lâu là thời gian từ khi bắt đầu cảm thụ đỉnh điểm hạnh phúc đến khi xuất.

Tuy nhiên, có những khác biệt cá nhân và văn hóa nhất định trong phạm vi thời gian bình thường.

Thời lượng thay đổi từ cá nhân này sang cá nhân khác và không có tiêu chuẩn tuyệt đối. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng hầu hết thời lượng của nam giới là từ vài phút đến hơn mười phút. Phạm vi này thường được coi là bình thường.

Liệu người đàn ông luôn kết thúc “chuyện ấy” trong 8 phút có phải là ngắn? Chuyên gia chỉ ra 5 bí quyết để kéo dài thời gian đặc biệt là điều cuối cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, thời lượng không chỉ đề cập đến thời điểm xuất tinh mà là toàn bộ quá trình từ khi bắt đầu lên đỉnh cuộc yêu cho đến khi kết thúc xuất tinh.

Quá trình này trải qua nhiều giai đoạn như kích thích, cương cứng, quan hệ, cực khoái và xuất tinh. Thời lượng của mỗi giai đoạn sẽ khác nhau dựa trên các yếu tố như đặc điểm cá nhân, trạng thái cảm xúc, kinh nghiệm, đối tác và những yếu tố khác.

Đối với từng cá nhân, điều quan trọng là đánh giá xem thời gian lâu có gây khó chịu cho bản thân và đối phương hay không.

Nếu thời gian lâu rõ ràng ngắn hơn mong đợi của bản thân hoặc dẫn đến sự giảm sự hài lòng, thì có thể cần xem xét áp dụng một số biện pháp để kéo dài thời gian lâu.

Làm thế nào để kéo dài thời gian?

Kéo dài thời gian là băn khoăn của một số nam giới, điều này có ý nghĩa rất lớn đối với việc nâng cao chất lượng và sự thỏa mãn trong đời sống chăn gối. Dưới đây là một số phương pháp và kỹ thuật phổ biến có thể giúp nam giới kéo dài thời gian:

Điều chỉnh kích thích

Trì hoãn xuất tinh bằng cách điều chỉnh cường độ và tần suất kích thích. Điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng kích thích chậm và liên tục.

Ví dụ, kéo dài thời gian của màn dạo đầu bằng cách sử dụng sự vuốt ve và kích thích nhẹ nhàng sẽ giúp tăng cường độ kích thích và do đó kéo dài thời gian.

Xây dựng kỹ năng kiểm soát tình dục đỉnh cao

Học cách làm chủ kỹ thuật trì hoãn xuất tinh là cách hiệu quả để kéo dài thời gian xuất tinh.

Kỹ thuật dừng-bắt đầu là một kỹ thuật phổ biến trong đó bạn ngừng kích thích khi cảm thấy mình sắp đạt cực khoái, đợi một khoảng thời gian rồi bắt đầu lại.

Liệu người đàn ông luôn kết thúc “chuyện ấy” trong 8 phút có phải là ngắn? Chuyên gia chỉ ra 5 bí quyết để kéo dài thời gian đặc biệt là điều cuối cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quá trình này có thể được lặp đi lặp lại nhiều lần để kéo dài thời lượng. Phương pháp bóp quy đầu cũng là một kỹ thuật phổ biến, khi bạn cảm thấy sắp xuất tinh thì dùng ngón tay bóp nhẹ vào gốc “cậu nhỏ” để kích thích và kéo dài thời gian.

Tập luyện cơ sàn chậu

Cơ sàn chậu là nhóm cơ kiểm soát xuất tinh, bằng cách tăng cường sức mạnh và kiểm soát các cơ này, bạn có thể tăng thời gian xuất tinh.

Thực hiện các bài tập Kegel là một bài tập phổ biến giúp co và thư giãn các cơ sàn chậu. Lúc đầu, bạn có thể cố gắng tăng dần thời gian co và thư giãn, đồng thời tăng dần sức mạnh và khả năng kiểm soát của cơ.

Sử dụng thuốc xịt trì hoãn hoặc bao cao su trì hoãn

Một số sản phẩm có chứa chất gây tê cục bộ làm tăng độ nhạy và kéo dài lâu hơn. Thuốc xịt trì hoãn thời gian có thể được xịt vào dương vật trước khi quan hệ và bao cao su trì hoãn thời gian có thể được phủ một lớp thuốc tê.

Tuy nhiên, cần tham khảo ý kiến ​​bác sĩ hoặc dược sĩ để biết cách dùng và liều lượng chính xác trước khi dùng.

Tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia

Nếu các phương pháp trên không cho kết quả như mong đợi hoặc nếu thời gian kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hài lòng của cá nhân và đối phương, bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia.

Bác sĩ hoặc nhà trị liệu có thể đưa ra lời khuyên cá nhân và các lựa chọn điều trị, chẳng hạn như dùng thuốc, tư vấn hoặc trị liệu.

Ngoài ra, cải thiện lối sống, giảm lo âu, căng thẳng, nâng cao kiến ​​thức, giao tiếp cũng là những yếu tố quan trọng. Điều quan trọng là phải hiểu những khác biệt cá nhân và nhu cầu cá nhân để tìm ra những cách thức và chiến lược phù hợp với bạn để có một cuộc sống thỏa mãn và thú vị hơn.

 

 

 

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