Đàn ông không thể làm “chuyện ấy”, chị em nên áp dụng 4 bí quyết này để tình cảm vợ chồng nồng ấm như thuở ban đầu

Tâm sự 12/07/2023 11:00

Nếu nam giới gặp phải tình trạng không thể làm “chuyện ấy” thì nên thử áp dụng 4 cách này để giải quyết nhu cầu giữa vợ và chồng.

“Đời sống tình dục” đối với mỗi người đều rất quan trọng nhưng đối với nhiều bạn nam lại cảm thấy rất phiền toái. Nhiều người có thể có trải nghiệm như vậy, khi quan hệ tình dục sẽ luôn xảy ra tình trạng “không vào được” khiến họ rất khó chịu.

Vì thể để giải quyết tình trạng này, nhiều chuyên gia đã chia sẻ 4 bí quyết này giúp nam giới thăng hoa trong “chuyện ấy

Thư giãn

Một số nam giới “không vào được” là do tâm lý, những nam giới như vậy thường có tâm lý rất lo lắng, thậm chí có chút hồi hộp, dẫn đến thần kinh căng thẳng, huyết áp tăng cao. Trong trường hợp này, khi tiến hành quan hệ, nam giới dễ dàng gặp phải tình trạng “không vào được”.

Đàn ông không thể làm “chuyện ấy”, chị em nên áp dụng 4 bí quyết này để tình cảm vợ chồng nồng ấm như thuở ban đầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy nam giới nên thả lỏng tinh thần, đừng quá căng thẳng và cố gắng thả lỏng thần kinh.

Đồng thời, chúng ta cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống hợp lý, hạn chế ăn đồ cay nóng, ăn nhiều rau tươi và trái cây một cách hợp lý. Khi cơ thể khỏe mạnh, áp lực tâm lý sẽ giảm đi rất nhiều.

Tích cực điều trị bệnh nguyên phát

Có nhiều nam giới “không vào được” không phải do tâm lý đơn thuần mà do một số bệnh lý khác gây ra.

Ví dụ như bao quy đầu, viêm tuyến tiền liệt, viêm túi tinh và các bệnh khác, những bệnh này sẽ khiến nam giới xuất hiện tình trạng “bất khả xâm phạm”.

Vì vậy, nếu nam giới mắc các bệnh này thì phải tích cực điều trị. Chỉ bằng cách này, hiện tượng "không vào được" mới có thể được giảm bớt một cách hiệu quả.

Nghỉ ngơi hợp lý

Trong quá trình quan hệ, nhiều nam giới có thể có một mức độ “thúc đẩy”, nhưng nếu nam giới trở nên quá kích thích, có thể dễ dàng dẫn đến hiện tượng “không vào được”.

Trong trường hợp này, nam giới nên nghỉ ngơi một chút, đợi đến khi tâm trạng trở nên bình thường hơn trước khi tiếp tục quan hệ tình dục.

Đàn ông không thể làm “chuyện ấy”, chị em nên áp dụng 4 bí quyết này để tình cảm vợ chồng nồng ấm như thuở ban đầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trước khi bước vào đời sống vợ chồng, cả hai vợ chồng cũng cần tập thể dục thể thao hợp lý để cơ thể khỏe mạnh hơn. Bằng cách này, khả năng quan hệ của đàn ông có thể được cải thiện khi họ kết hôn và đàn ông có thể trở nên tự tin hơn.

 

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