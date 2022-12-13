Trong nhà có 2 người làm nữa nên công việc của tôi cũng không vất vả. Nhiệm vụ chính của tôi là bảo mẫu. Hàng ngày, tôi chăm sóc 2 đứa nhỏ nhà chủ. Trong đó có 1 bé trai hơn 10 tuổi và 1 bé gái mới 4 tuổi.

Tôi làm giúp việc cho 1 gia đình giàu có đến nay đã được 10 năm. Mặc dù chủ nhân là người có tiền, có quyền nhưng họ lại đối xử với tôi rất thân thiện, không hề có chút hách dịch của kẻ bề trên. Thậm chí cô chủ còn coi tôi như 1 người bà của con trai cô ấy!

Sáng qua, cậu chủ đưa vợ và các con đi dã ngoại. Tôi tranh thủ dọn dẹp phòng ngủ của bọn họ. Từ sáng đến gần trưa, tôi thu dọn phòng của 2 đứa nhỏ. Bước sang phòng ngủ của người lớn, tôi hơi choáng vì ngổn ngang nhiều thứ phải sắp xếp lại. Cô chủ có quá nhiều mỹ phẩm, sách truyện... còn cậu chủ thì có vô vàn những phụ kiện điện tử mà tôi nhìn cũng chẳng biết chúng là thứ gì?

Mặc dù cô chủ là người thân thiện, nhưng tôi vẫn luôn có 1 thắc mắc rằng, tại sao cô ấy không thân thiết với gia đình anh chồng. Trong khi cậu chủ lại rất quý trọng anh trai tài giỏi của mình? 2 nhà cách nhau có vài trăm mét, nhưng hiếm khi cô ấy chủ động dẫn 2 đứa nhỏ sang đó chơi. Cô chủ chỉ sang nhà anh chồng khi bị bắt buộc, hoặc đại gia đình có tiệc lớn mà thôi. Đặc biệt, tôi còn để ý, cô ấy dường như muốn né tránh anh chồng càng xa càng tốt!

Khi đang dọn dẹp lại tủ sách của cô chủ thì bỗng có 1 quyển sổ nhỏ đập vào mắt tôi. Nhìn nó đã cũ kĩ, màu giấy ngả vàng, tôi đoán quyển sổ này lâu đời rồi. Cứ nghĩ đó là sổ lưu bút tuổi học trò của cô ấy, nên tôi tò mò mở ra đọc thử. Ai ngờ lại phát hiện 1 bí mật động trời.

Mấy trang nhật kí đầu là chuyện tình đẹp như mơ của vợ chồng cô chủ. Nhưng đến gần những trang giấy cuối, cô ấy vừa khóc vừa ghi chép lại đau khổ của mình. Tôi đoán rằng cô ấy đã khóc rất nhiều vì những dòng chữ bị nhòe đi, chữ viết nguệch ngoạc không hề nắn nót như mấy trang trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Nội dung cô ấy kể về chuyện từng bị anh chồng cưỡng hiếp. Chuyện đã xảy ra được hơn 10 năm. Hôm đó, cô chủ sang rủ cậu chủ đi chơi, nhưng cậu ấy đang dở trận bóng với đám bạn. Đang lúc ở trong phòng đợi người yêu thì anh trai của cậu chủ về. Anh ta say xỉn, đi đứng loạng choạng. Lúc đi ngang qua phòng của em trai thì thấy cô ấy. Dục vọng trong người anh ta dâng lên. Anh lao vào phòng, đóng kín cửa lại và giở trò đồi bại với bạn gái của em trai mình.

Cô chủ đáng thương của tôi tha hồ vùng vẫy nhưng chẳng ai hay biết. Bởi phòng cách âm rất tốt, sức của 1 cô gái bé nhỏ không thể thắng được gã đàn ông cao to lực lưỡng.

Sau chuyện đó, cô ấy chủ động chia tay cậu chủ vì nghĩ mình không xứng. Còn gã anh trai đồi bại kia thì lại quên đi mọi chuyện. Nhưng số phận thật trớ trêu, cô phát hiện mình mang thai. Hồi đó, chuyện không chồng mà chửa vẫn còn bị thiên hạ dị nghị lắm. Không còn cách nào, cô đành "đổ vỏ" cho người yêu mình. Chuyện đó làm cô day dứt mãi.

Đọc hết những trang nhật kí đẫm nước mắt của cô chủ, tôi lặng người vì bí mật kinh hoàng. Có lẽ gã đồi bại kia cũng chẳng biết chuyện đứa con hơn 10 tuổi của em trai là con mình, nên anh ta vẫn đối xử bình thường với thằng nhỏ.

Khi đã trấn tĩnh lại, tôi cẩn thận đem cuốn sổ về phòng mình, bởi tôi thấy cô ấy quá hớ hênh rồi. Nhỡ cậu chủ vô tình đọc được thì sao? Buổi tối hôm qua cô ấy về, chúng tôi đã nói chuyện riêng với nhau. Biết tôi đã nắm được bí mật động trời này, cô chủ cầu xin tôi giữ kín. Bởi thực lòng cô ấy rất thương chồng và con. Thấy cô chủ khóc mà tôi thương hại. Bây giờ thì tôi hiểu ra lý do tại sao cô luôn xa lánh gia đình anh chồng.

Tôi khuyên cô ấy nên đốt cuốn sổ đi để an toàn. Thế là sáng nay, 2 người bọn tôi đã bí mật ra sau nhà để thủ tiêu tất cả. Tôi đồng ý giữ kín chuyện này. Bởi tôi coi cô ấy như con mình.