Cho rằng chị gái hay suy nghĩ nhiều nhưng để chiều lòng tôi vẫn quyết đi đánh ghen với chị, thế nhưng khi nhìn rõ mặt 2 kẻ trong nhà nghỉ, tôi bủn rủn chân tay không nói thành lời

Tâm sự 13/12/2022 13:11

Tôi có khuyên chị 1 vài câu. Đại loại rằng vẫn cứ nên bình tĩnh. Biết đâu anh ấy hay phải đi công tác nên cứ chuẩn bị phòng tình huống khó đỡ. Hoặc có đồng nghiệp nào "chơi khăm" cố tình bỏ vào để xem phản ứng của chị thì sao?

Chị gái tôi mới lấy chồng được 5 năm nay. Ngày chị lên xe hoa, ai cũng nghĩ chị ấy sướng. Chồng vừa giàu vừa giỏi. Lấy anh về, chị tôi không phải đi làm, chỉ việc sinh con và lo chăm sóc gia đình nhà chồng.

Trong khoảng thời gian 4 năm đầu của cuộc sống hôn nhân, vợ chồng anh chị tình cảm, hạnh phúc lắm. Thi thoảng họ còn sang nhà tôi (bố mẹ mua riêng cho tôi 1 căn hộ) để ăn uống vào những dịp cuối tuần. Hoặc tôi và bạn gái cũng qua nhà anh chị ấy để cùng làm bữa liên hoan.

Cho rằng chị gái hay suy nghĩ nhiều nhưng để chiều lòng tôi vẫn quyết đi đánh ghen với chị, thế nhưng khi nhìn rõ mặt 2 kẻ trong nhà nghỉ, tôi bủn rủn chân tay không nói thành lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, hôn nhân của chị đến năm thứ 5 thì nhạt dần. Nhiều lần chị khóc tâm sự với tôi rằng: "Tao thấy anh Thắng (chồng chị) dạo này lạ lắm. Anh không còn quan tâm đến vợ con như trước kia nữa. Mày là con trai thử hôm nào nói chuyện với anh ấy xem. 2 anh em cũng thân thiết mà đàn ông con trai thì dễ chia sẻ với nhau. Thử hỏi xem anh ấy có không vừa lòng với vợ điều gì không?".

Thế rồi những ngày gần đây, chị ấy nhắn cho tôi: "Đúng anh Thắng có con khác ở ngoài rồi. Hôm nọ tao còn thấy anh ấy có bao cao su trong cặp. Bình thường ở nhà với vợ đâu cần phải chuẩn bị những thứ đó. Hôm nào chị em mình đi theo dõi xem. Tao bắt được con nào tòm tem chồng tao, tao cho ra bã".

Tôi có khuyên chị 1 vài câu. Đại loại rằng vẫn cứ nên bình tĩnh. Biết đâu anh ấy hay phải đi công tác nên cứ chuẩn bị phòng tình huống khó đỡ. Hoặc có đồng nghiệp nào "chơi khăm" cố tình bỏ vào để xem phản ứng của chị thì sao?

Bẵng đi một vài hôm không thấy chị tôi nhắn gì nữa. Tôi cứ nghĩ rằng chắc chị hiểu nhầm. Chẳng qua do anh Thắng bận quá, không có thời gian chăm sóc vợ con. Phụ nữ lại hay nhạy cảm nên chị mới có nhiều suy nghĩ tiêu cực như vậy.

Nhưng không, tôi đã lầm. Hôm kia khi đang làm việc, tôi bỗng nhận được tin nhắn của chị gái: "Mày sang chị ngay, sang ngay. Đi đánh ghen với chị. Lần này chị sẽ bắt tận tay day tận trán, dằn mặt con tiểu tam dám cướp chồng chị kia. Sang luôn đi nhé. Có bạn chị ở đây sẵn rồi".

Tôi mau mắn xin phép sếp cho về sớm, nói rằng gia đình mình có việc gấp. Về đến nhà, đã thấy chị gái và 2 cô bạn đợi sẵn. Hóa ra chị ấy lén cài định vị ở điện thoại của chồng. Hôm nay mở ra thấy anh đang trong nhà nghỉ X, nên gọi tôi về để đi đánh ghen. Dù sao có 1 người đàn ông thì sức mạnh vẫn hơn 3 người phụ nữ các chị.

Cho rằng chị gái hay suy nghĩ nhiều nhưng để chiều lòng tôi vẫn quyết đi đánh ghen với chị, thế nhưng khi nhìn rõ mặt 2 kẻ trong nhà nghỉ, tôi bủn rủn chân tay không nói thành lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến khách sạn nơi anh Thắng đang trong đó, chị tôi hùng hổ lao vào trước. Dưới sức ép của chúng tôi, lễ tân mau mắn đi mở cửa. Tôi thoáng nhìn chị gái, thấy gương mặt chị đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt đỏ ngầu cáu giận nhưng cũng như muốn khóc mà tôi thương. Lần này chứng kiến tận mắt chồng quan hệ với người khác, không biết chị có mạnh mẽ vượt qua cú sốc không.

Cửa phòng vừa mở ra, chị gái lập tức lao vào gào lên: "Thắng, anh được lắm, anh dám phản bội tôi ư. Nay thì tôi bắt sống nhé...". Tôi cũng hùng hổ lao vào, quyết định sẽ chẳng nể nang với người phản bội chị mình. Nhưng không, giây phút nhìn rõ 2 kẻ đang ôm nhau khúm núm trên giường, chân tay tôi lập tức bủn rủn...

Đó là anh rể và bạn gái tôi! Hai người đó đang trần như nhộng. Người yêu tôi xấu hổ còn nép vào anh rể. Cảnh này quá sốc khiến tôi và cả chị gái đều đơ người. Chị tôi khụy ngay tại chỗ, bật khóc nức nở, không nói được câu nào. Tôi thì như người bất lực, chỉ có 2 cô bạn của chị tôi vừa quay hình vừa ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Hóa ra, sau những buổi gặp gỡ ăn uống của chúng tôi, bạn gái và anh rể đã lén lút quan hệ với nhau. Khi 2 người đó đã mặc lại quần áo chỉnh tề, họ lạy lục van xin chị em tôi tha thứ. Nhưng làm sao chúng tôi cho qua được chuyện này. Cứ nghĩ bạn gái mình là người đàng hoàng, trong trắng, ngờ đâu cô ta lại lăng nhăng như thế. Khó xử nhất là chị tôi. Chị vừa bị chồng phản bội, vừa áy náy với em trai.

Từ hôm đó đến nay, chị ấy dọn về nhà tôi, nhưng không chịu ăn uống gì. Điều này là tôi lo lắng nhất... Còn 2 người kia, tạm thời chúng tôi không liên lạc. 

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