Tranh thủ về sớm để âu yếm vợ đẹp, tưởng có một đêm khó quên thì tôi kinh ngạc đến sững sờ khi thấy cảnh tượng đang diễn ra trong phòng tắm

Vì muốn được về sớm với vợ tôi đã tranh thủ làm cho xong việc trong đêm, ai ngờ rằng cảnh tượng ở nhà đã khiến tôi điên tiết ngay tức khắc.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm. Trong mắt tôi vợ là một người phụ nữ hiền lành, tốt bụng, không có mâu thuẫn gì lớn với bố mẹ chồng. Sau ngần ấy năm chung sống, mối quan hệ của chúng tôi vẫn tốt đẹp. Tôi là một công nhân bình thường, còn vợ tôi làm nghề bán mỹ phẩm trong một trung tâm thương mại, tuy không giàu nhưng chúng tôi sống khá giả.

Tôi luôn nghĩ rằng vợ chồng sẽ luôn hạnh phúc như thế này, nhưng không ngờ tất cả chỉ là ảo tưởng. Hôm đó, tôi đi làm ca đêm, dự định là sáng mai mới về nhà. Tôi gọi điện hỏi thì vợ bảo đang đi tắm rồi nghỉ ngơi. Nhưng do công việc xong sớm, tôi được nghỉ giữa chừng nên bất ngờ về nhà mà không báo trước. Tôi có ý muốn mang đến bất ngờ cho vợ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, lúc mở cửa vào nhà tôi choáng khi thấy một người đàn ông ở trong phòng. Chưa kịp định hình thì thấy vợ mặc váy ngủ từ phòng tắm bước ra. Tôi ngã gục xuống đất vì người vợ bấy lâu nay tin tưởng đã làm chuyện tày đình ngay tại nhà.

Sau đó, tôi lấy hết bình tĩnh lao vào tát vợ, người đàn ông kia chạy lại ngăn cản. Lúc sau, vợ vừa khóc vừa nói rằng đã lừa dối tôi nhiều năm qua.

Tôi không ngờ vợ tôi lại đối xử với tôi như vậy, sự dịu dàng và tốt bụng của cô ấy chỉ là giả vờ. Cô ấy là một người phụ nữ không có đức hạnh. Giờ chúng tôi đã ly hôn nhưng cứ nghĩ đến cảnh cô ấy đùa giỡn người đàn ông khác trên chiếc giường của chúng tôi, tôi bị ám ảnh kinh khủng. Tôi vẫn chưa hết đau khổ, chưa quên được cảm giác bị phản bội. Tôi phải làm sao để thoát ra, hãy cho tôi lời khuyên?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tranh-thu-ve-som-de-au-yem-vo-dep-tuong-co-mot-dem-kho-quen-thi-toi-kinh-ngac-den-sung-so-khi-thay-canh-tuong-dang-dien-ra-trong-phong-tam-525481.html