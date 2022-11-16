Đang sung sướng vì đêm tân hôn ngọt ngào, tôi thất kinh khi thấy người này xuất hiện, một câu nói của anh ta khiến tôi quỳ sụp xuống, nước mắt chảy thành sông

Nhưng may mắn thay, chồng tôi khá tâm lý. Dù anh kết hôn lần 2 nhưng sợ tôi thiệt thòi nên anh bỏ “lễ đen” tới 100 triệu, mua hẳn cho tôi một chiếc xe sang, lễ cưới được tổ chức hoành tráng tại khách sạn sang trọng. Lúc nắm tay anh vào hôn trường, tôi hạnh phúc lắm, cảm thấy thật may mắn khi lấy được anh.

Đúng vậy, 38 tuổi tôi mới lấy được chồng. Chồng tôi tính tình hiền lành, là chủ một công tỷ nhỏ nhưng anh đã có một đời vợ và có 2 con riêng rồi. Mẹ kế con chồng sống chung với nhau không đơn giản, nhất là người chưa từng kết hôn lần nào, chưa từng làm mẹ như tôi. Song tôi đã 38 tuổi rồi, cũng thuộc dạng gái ế chỏng ế chơ, có phải ở tuổi đôi mươi nữa đâu mà kén cá chọn canh.

Anh ta hẹn tôi ra ngoài nói chuyện. Dù tối đó là đêm tân hôn của tôi, nhưng tôi nào dám từ chối vì hạnh phúc tương lai của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào tay Hùng. Vì vậy, tôi đành viện cớ ra ngoài mua chút đồ dùng cá nhân để gặp Hùng. Lúc thấy mặt anh ta, tôi hoảng loạn cùng cực, vội vàng quỳ xuống khóc lóc cầu xin dù anh ta chưa kịp nói câu gì.

Tiệc cưới tàn, tôi cùng chồng về nhà, đây sẽ là nơi sau này chúng tôi sống với mẹ chồng và các con của anh. Nhưng 10 giờ đêm hôm ấy, tôi vừa đẩy cửa vào phòng tân hôn thì chuông điện thoại của tôi đột nhiên reo lên. Là một số lạ, nhưng khi giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên thì tôi run lập cập, đứng không vững nữa. Đó là Hùng - người yêu cũ của tôi.

Tôi và Hùng yêu nhau từ hồi đại học, nhưng mối tình của chúng tôi đã kết thúc cách đây gần 10 năm rồi. Hồi mới ra trường, Hùng nói muốn xây dựng sự nghiệp trước rồi mới tính đến chuyện cưới xin, nhưng đến khi anh lên vị trí trưởng phòng rồi anh vẫn chưa ngỏ lời với tôi.

Năm 28 tuổi, tôi có thai ngoài ý muốn. Những tưởng Hùng sẽ chịu trách nhiệm và cho tôi một danh phận, nhưng nào ngờ anh ta lại ép tôi bỏ đứa bé đi. Tôi không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại nhẫn tâm như vậy. Tôi đã bên anh từ thuở cơ hàn, ngót nghét cũng 7 năm trời, giờ anh có sự nghiệp rồi thì anh còn lăn tăn gì mà chưa chịu lấy tôi cơ chứ?

Trong lúc cãi vã, Hùng có đẩy tôi ra, vô tình khiến tôi bị ngã đập vào bàn và sảy thai. Vậy mà anh cũng chẳng mảy may quan tâm, sau đó còn đề nghị chia tay với tôi.

“Hai tuần nữa tôi sẽ tổ chức đám cưới với con gái chủ tịch, sau đám cưới tôi sẽ được thăng chức lên làm giám đốc. Cô đừng đeo bám tôi nữa, cô hãy nhìn lại bản thân mình đi, cô có chỗ nào xứng với tôi chứ?”, tôi còn nhớ như in những gì Hùng nói. Trái tim tôi như vụn vỡ ra thành từng mảnh, tôi quyết tâm báo thù.

Đúng vào lễ cưới của anh, tôi xông vào hội trường, trước mặt các quan khách tôi vạch trần bộ mặt đê hèn của anh ta. Vị tiểu thư kia và gia đình cô ta sốc lắm, vì từ trước đến nay Hùng đều nói với mọi người rằng anh ta độc thân. Không chấp nhận bị lừa dối, cô dâu kia quyết định hủy hôn ngay trong lễ cưới.

Hùng bị đuổi việc. Hôm đó có rất đông công ty lớn nhỏ tới dự nên sau đó chẳng có công ty nào dám nhận anh ta vào làm việc nữa. Chán nản, anh ta lao vào cờ bạc và nợ nần khắp nơi, bị chủ nợ truy tìm tới mức trốn chui trốn lủi. Vì vậy, Hùng cho rằng anh ta ra nông nỗi này tất cả là vì tôi, từ đó mà ghim hận trong lòng.

Một thời gian sau, tôi yêu người khác. Nhưng hễ tôi yêu đương qua lại với ai thì Hùng lại tới chìa trước mặt anh ta những đoạn clip ngày xưa tôi và Hùng “ân ái” hay bằng chứng tôi từng có thai với anh ta. Không ai chấp nhận được điều này nên tôi đã chia tay không ít mối tình rồi.

Cách đây mấy năm, không chịu được sự phá rối của Hùng, tôi chuyển tới thành phố khác làm việc, muốn rũ bỏ quá khứ để làm lại từ đầu. Lần này yêu chồng tôi, Hùng không còn xuất hiện nữa. Tôi cứ nghĩ thế là mình được hạnh phúc nhưng ngờ đâu đúng ngày cưới, Hùng vẫn xuất hiện trước mặt tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Hùng biết tôi lấy chồng nhưng anh ta cố tình đợi đám cưới xong xuôi mới hẹn tôi ra nói chuyện: “Tại cô mà tôi mới ra nông nỗi như ngày hôm nay. Nếu cô muốn có cuộc sống yên ổn, hạnh phúc với người chồng hiện tại thì cô hãy đưa tôi 3 tỷ để tôi trả nợ, xây dựng lại sự nghiệp. Tôi sẽ xóa bỏ tất cả đoạn clip đó và không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Chồng cô giàu vậy, 3 tỷ với cô dễ mà đúng không?”.

Bỏ ra 3 tỷ đổi lại sự bình yên đến hết đời, tất nhiên tôi muốn chứ. Chồng tôi giàu nhưng tôi nào có nhiều tiền đến vậy, tôi đâu thể lấy tiền của anh được. Nếu đi vay thì sau tôi lấy gì mà trả chứ, rồi trả nợ khoản lớn như vậy kiểu gì chồng cũng nghi ngờ mà tra ra sự thật mất.

Khi tôi đang hoang mang không biết phải trả lời thế nào thì một giọng nói khác lại vang lên, dọa tôi sợ tới xanh mét mặt mày. Hóa ra chồng thấy tôi ra ngoài mãi chưa về, sợ tôi gặp chuyện nên đi tìm. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì chồng đã tới dìu tôi đứng dậy rồi nói:

- Quá khứ của em anh biết hết, anh đã điều tra trước đám cưới cả rồi. Em chẳng làm gì sai mà phải quỳ gối cầu xin anh ta cả. Anh lấy em vì đức tính của em và anh sẽ không bỏ em vì những đoạn clip vớ vẩn đấy. Ai chẳng có quá khứ, anh cũng có một đời vợ đấy thôi.

Còn anh, Hùng! Tôi sẽ cho anh 10 triệu làm lộ phí rời khỏi đây, với điều kiện anh phải xóa đoạn clip đó đi và không bao giờ được tới quấy rầy vợ tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ gọi người tới bắt anh, giao cho chủ nợ của anh, đến lúc đó anh muốn chạy cũng không được nữa đâu.

Với một người không còn mấy xu dính túi như Hùng, anh ta đồng ý luôn. Tôi thầm cảm ơn chồng đã hiểu cho tôi, tôi cũng hy vọng rằng Hùng sẽ không bao giờ tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa.