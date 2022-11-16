Vợ và người yêu cũ cùng ngã bệnh, gã chồng vô tâm đưa ra lựa chọn khó tin khiến người đầu gối tay ấp dùng nước mắt rửa mặt và sự thật nghiệt ngã phía sau

Tâm sự 16/11/2022 10:07

Tôi không thể tin được khi bản thân bệnh thập tử nhất sinh thì chồng lại lựa chọn đi chăm sóc cho người yêu cũ…

Vợ và người yêu cũ cùng ngã bệnh, gã chồng vô tâm đưa ra lựa chọn khó tin khiến người đầu ấp tay gối dùng nước mắt rửa mặt và sự thật nghiệt ngã phía sau

Em và chồng cưới nhau được 2 năm thì cô người yêu cũ của anh ly hôn. Khi trước họ yêu nhau, chia tay tự nguyện, chẳng ai nợ ai vậy mà ly hôn xong cô ta quay lại liên tục làm phiền chồng em.

Mặc dù rất chướng mắt, khó chịu khi người cũ suốt ngày nhắn tin gọi điện cho chồng mình, thế nhưng em không tiện ghen tuông ra mặt. Bởi vì chồng em vẫn giữ phép lịch sự không làm gì quá. Anh khẳng định biết giới hạn nằm ở đâu, anh đã hết sạch tình cảm với cô ta, chắc chắn không bao giờ quay lại. Tuy nhiên giữa hai người có khá nhiều bạn chung và người quen nên anh không tiện phũ phàng quá với cô ta, đôi khi vẫn đáp lời lịch sự.

Cách đây một tháng, em ra ngoài về, đi qua đoạn đường tối chẳng may gặp tai nạn. Khi chồng nghe tin thì anh báo rằng người yêu cũ của anh trùng hợp cũng bị tai nạn, đang nằm trong viện, em đã có mẹ đẻ bên cạnh thì anh sẽ ở đó để lo cho cô ta.

Vợ và người yêu cũ cùng ngã bệnh, gã chồng vô tâm đưa ra lựa chọn khó tin khiến người đầu gối tay ấp dùng nước mắt rửa mặt và sự thật nghiệt ngã phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Em sốc và đau đớn đến muốn ngất đi ngay lập tức. Sự đau đớn đến từ cái chân bị kẹp dưới bánh xe ô tô cũng không thể sánh được với nỗi đau trong trái tim em lúc đó. Hôm trước em thấy người cũ của anh đăng một bức ảnh ở bệnh viện, cô ta bị tai nạn thật và bàn tay xuất hiện trong bức ảnh chính là tay của chồng em với chiếc đồng hồ quen thuộc.

- Anh xin lỗi, đến khi cô ấy gặp nạn anh mới nhận ra tình cảm mình dành cho cô ấy vẫn còn nguyên vẹn. Anh xin lỗi em vì tất cả, đợi sau khi em xuất viện thì chúng mình làm thủ tục ly hôn nhé.

Chồng đã thẳng thắn thú nhận tất cả. Anh còn rút hết tiền tiết kiệm của mình lo cho cô ta, để mặc em cho mẹ đẻ chăm sóc, để em tự xoay xở tiền nong chi trả viện phí.

10 ngày nằm viện là 10 ngày đêm nào em cũng khóc thầm, anh không hề vào với vợ. Nhưng thấy mẹ lo cho mình, em đành cố gắng vực lại tinh thần, quyết định phải sống thật tốt. Mẹ chồng có đến thăm, bà cũng rất bất lực trước hành vi của con trai.

Ngày em xuất viện về nhà, đến sân em bỗng nghe được tiếng chồng nói chuyện điện thoại vọng ra:

- Cô nói vẫn còn yêu tôi, báo với cô một tin là bây giờ tôi đang mắc bệnh hiểm nghèo, cô có ở bên tôi cùng nhau vượt qua khó khăn trắc trở hay không? Tôi không nói dối, bệnh án vẫn còn đây, tôi có thể chụp cho cô xem. Nếu cô muốn tôi cũng có thể mang bố mẹ ra để thề rằng mình không hề nói dối.

… Cô chợt nhận ra mình cần suy nghĩ thêm đúng không? Không sao cả, tôi đã đoán được điều đó rồi. Thực ra những ngày qua ở bên cạnh cô cũng là vì muốn diễn cho vợ tôi xem, để cô ấy chấp nhận buông tay tôi mà thôi. Tôi lợi dụng cô diễn màn kịch này, mà cô đến với tôi cũng chẳng phải mục đích trong sáng, chúng ta coi như hòa nhau nhé!

Vợ và người yêu cũ cùng ngã bệnh, gã chồng vô tâm đưa ra lựa chọn khó tin khiến người đầu gối tay ấp dùng nước mắt rửa mặt và sự thật nghiệt ngã phía sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Em lặng người không thể tin nổi vào tai mình, chân vẫn còn đau không thể chạy vào nhà, mẹ em giúp con gái đẩy cửa. Chồng nhìn thấy em và mẹ thì sững sờ, luống cuống mất tự nhiên, sau đó anh lập tức tỏ ra mặt lạnh tuyên bố đơn ly hôn đã viết, em xuất viện thì ký luôn đi để anh mang đi nộp.

- Em đã nghe hết rồi, anh có bệnh sao không nói với em? Em sẽ không bỏ anh đâu, anh đừng hòng ly hôn!

Hỏi ra mới biết chồng em bị ung thư tuyến giáp. Em vừa thương lại vừa giận chồng, ung thư tuyến giáp có thể chữa khỏi, anh ấy hoàn toàn sống được khỏe mạnh bên vợ rất lâu nữa. Vậy mà chồng lại có ý định ly hôn giải thoát cho vợ! Anh đã biết kết quả một thời gian rồi nhưng chưa tìm được lý do. Nhân tình huống em và cô người yêu cũ đều bị tai nạn, anh lập tức diễn bài hết tình cảm với em.

Bây giờ thì chồng em không dám đòi ly hôn nữa và em với đang cùng anh tích cực điều trị bệnh, mong rằng sức khỏe của anh sẽ sớm hồi phục.

Đêm tân hôn nồng cháy chồng làm một hành động khó tin, từ vui sướng tôi chuyển sang nhục nhã rồi giận dữ, cho anh ta một cái tát rồi quyết ly dị ngay tức khắc

Đêm tân hôn nồng cháy chồng làm một hành động khó tin, từ vui sướng tôi chuyển sang nhục nhã rồi giận dữ, cho anh ta một cái tát rồi quyết ly dị ngay tức khắc

Tôi không ngờ chồng lại có một hành động quá đà như vậy ngay trong đêm tân hôn của hai đứa. Là một người phụ nữ, tôi cũng có lòng tự trọng của mình mà.

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Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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