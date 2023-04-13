TOP 10 sự khác biệt giữa đàn ông thương vợ và không thương vợ

Tâm sự 13/04/2023 02:50

Bất cứ cặp vợ chồng nào đọc 10 điểm dưới đây sẽ phải gật gù đồng ý.

Trong ít ngày qua, cư dân mạng Việt rần rần chia sẻ bài viết về sự khác biệt giữa đàn ông thương vợ và đàn ông không thương vợ. Bài viết hút rất nhiều sự quan tâm của người đọc nhưng đa số ý kiến lại không đồng tình và "ném đá" quan điểm người viết đưa ra.

Anh Chánh Văn - Hoàng Anh Tú sau khi đọc bài đã tự chỉnh sửa lại một số ý cho phù hợp rồi chia sẻ trên trang cá nhân với hy vọng: "Không bị các ông chồng (không muốn làm vậy) hay một vài bà vợ (không được chồng như vậy) ném đá".

Dưới đây là nội dung bài viết đã được anh Hoàng Anh Tú chỉnh sửa lại:

1. ĐÀN ÔNG THƯƠNG VỢ: Sẽ luôn lắng nghe dù có thể lâu lâu mới hiểu. Nhưng thà thế còn hơn để thằng khác lắng nghe và nhân tiện làm chồng chốc lát với vợ mình.

ĐÀN ÔNG KHÔNG THƯƠNG VỢ: Sẽ luôn nghĩ rằng đàn bà là cái loại lắm mồm. Kệ nó đi! Nói chán sẽ chán nói! Còn nó đi tâm sự với thằng khác thì nó là thứ đàn bà lăng loàn. Bỏ không tiếc!

2. ĐÀN ÔNG THƯƠNG VỢ: Luôn chia sẻ với vợ về lịch trình của mình, về cuộc sống, sinh hoạt của mình. Mình chẳng làm gì sai thì sao phải giấu? Vợ mà không cảm thấy vui thì sẽ không đi. Đơn giản là không muốn vợ buồn. Gặp vợ quá quắt thì sẽ đối thoại thẳng thắn với vợ.

TOP 10 sự khác biệt giữa đàn ông thương vợ và không thương vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

ĐÀN ÔNG KHÔNG THƯƠNG VỢ: Đi đâu là quyền của họ, không việc gì phải nói với vợ. Vợ chứ có phải là mẹ, là bà nội đâu mà phải xin với chả phép.

3. ĐÀN ÔNG THƯƠNG VỢ: Thời gian dành cho vợ là không điều kiện. Dù bận như Soái Ca Nước Mỹ Obama thì vẫn dư thời gian để dành cho vợ huống chi là mình?

ĐÀN ÔNG KHÔNG THƯƠNG VỢ: Bận, vợ con cái nỗi gì? Tôi không đi làm thì lấy cái gì đổ vào miệng cô? Đàn ông đàn ang suốt ngày vợ vợ con con thì ra cái thể thống gì?

4. ĐÀN ÔNG THƯƠNG VỢ: Không chắc suốt đời không làm vợ khóc. Nhưng cam kết sẽ luôn là người lau nước mắt cho vợ chứ không phải bất cứ một gã đàn ông nào khác. Kể cả bố vợ!

ĐÀN ÔNG KHÔNG THƯƠNG VỢ: Nó khóc rồi nó tự nín. Lũ đàn bà mau nước mắt. Động tí là khóc như trẻ con lên ba. Đến con mình nó cũng không động tí là dỗi như thế! Lắm chuyện!

TOP 10 sự khác biệt giữa đàn ông thương vợ và không thương vợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

5. ĐÀN ÔNG THƯƠNG VỢ: Không bao giờ bỏ vợ ở nhà một mình để đi qua đêm. Trừ những việc bất khả kháng và vợ cũng biết việc đó là bất khả kháng.

ĐÀN ÔNG KHÔNG THƯƠNG VỢ: Qua đêm là chuyện bình thường. Miễn không làm gì sai là được.

6. ĐÀN ÔNG THƯƠNG VỢ: Nghĩ rằng nghe vợ là tôn trọng vợ.

ĐÀN ÔNG KHÔNG THƯƠNG VỢ: Nghĩ rằng nghe vợ là sợ vợ.

7.ĐÀN ÔNG THƯƠNG VỢ: Chỉ muốn dành hết thời gian cho vợ.

ĐÀN ÔNG KHÔNG THƯƠNG VỢ: Không bao giờ từ chối được cuộc vui nào từ bạn bè. Thời gian họ dành cho bạn bè còn nhiều hơn cho vợ.

8. ĐÀN ÔNG THƯƠNG VỢ: Muốn cả thế giới biết rằng họ yêu vợ họ nhất.

ĐÀN ÔNG KHÔNG THƯƠNG VỢ: Sợ người ta biết mình yêu vợ.

9. ĐÀN ÔNG THƯƠNG VỢ: Muốn làm mọi thứ cùng vợ hoặc ít ra luôn lôi kéo vợ vào, hỏi ý kiến của vợ hoặc bàn bạc cùng vợ.

ĐÀN ÔNG KHÔNG THƯƠNG VỢ: Quên đi! Đàn bà thì biết cái gì? Đàn ông nghe vợ là mất nước!

10. ĐÀN ÔNG THƯƠNG VỢ: Có thể không share bài viết này cho vợ hoặc không comment đồng ý với bài viết này. Nhưng nhất định phải quàng tay ôm vợ 1 cái hay nhiều hơn thì rủ vợ đi ăn, nhắn tin cho vợ....

ĐÀN ÔNG KHÔNG THƯƠNG VỢ: Cười khẩy bỏ qua hoặc $%^&**% thằng chủ thớt làm mất giá đàn ông. Thậm chí nói rằng: Thằng chủ thớt đăng bài để dụ dỗ vợ chồng người ta đến 6 cái nhà hàng của nó đấy thôi! Nó chắc gì đã làm được cả 10 điều nó ghi ra!

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu vợ chồng

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