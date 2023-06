Tổng giám đốc bỗng gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng, lời tiếp theo của bà ta khiến tôi tay chân rụng rời muốn chạy ra ngoài nhưng không thể vì sự thật kinh tởm của 2 người

Khi đọc bài: "Thấy bụng sếp ngày một to, cả văn phòng tò mò về bố đứa trẻ, nhưng khi sếp gọi vào nói sự thật, tôi lại không thể tin sự thật ấy", tôi vẫn đang trong tâm trạng rất đau khổ, chông chênh. Bạn ạ, thật may và cũng thật hạnh phúc khi sếp và bố chồng bạn lại yêu nhau, có chỗ nương tựa khi về già. Vì thế, chẳng có lý do gì để bạn và chồng phản đối họ cả. Còn tôi, tôi mới đang chìm trong đau khổ đây này.

Vợ chồng tôi làm cùng công ty. Chồng tôi là người kiệm lời nhưng có năng lực rất tốt. Vì thế, chỉ trong thời gian ngắn, anh đã được sếp nâng đỡ, đưa lên chức trưởng phòng quản lý nhân sự. Tôi làm việc ở phòng khác nhưng việc có một người chồng giỏi giang như vậy khiến tôi vô cùng tự hào.