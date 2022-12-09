Câu trả lời này của anh khiến tôi bán tin, bán nghi phải chăng anh đã thay lòng đổi dạ vì có nhân tình. Nhưng cũng hơi khó xảy ra, bởi đầu tiên là Vương không hề thay đổi ngoại hình chút nào. Áo quần vẫn thế, vợ xếp gì ra là mặc nấy, không đòi hỏi, không chải chuốt. Nước hoa thì hôm nhớ hôm không, nhưng cũng chỉ xài loại vợ mua sẵn.

Tôi với Huy mới kết hôn được nửa năm trời, nhưng cuộc hôn nhân đã rơi vào bế tắc... Suốt cả tháng nay, chồng cứ tỏ ra hờ hững với vợ, thậm chí "chuyện ấy" anh cũng không chủ động, dù anh là một người có nhu cầu cao. Có lần vì quá bức xúc nên tôi quyết định hỏi thẳng, Huy chỉ ôm tôi vào lòng và nói là hiện tại anh đang mệt nên không muốn làm gì hết.

Nhưng nghĩ mãi tôi vẫn chẳng hiểu lý do mà chồng hờ hững, lạnh nhạt với vợ được? Mặc dù anh cứ bảo tôi cả nghĩ, nhạy cảm, nhưng rõ ràng anh thay đổi. Anh hay lơ đãng với những câu chuyện mà tôi kể. Anh có ôm vợ, hôn vợ trước khi đi làm nhưng tôi cảm nhận được nó không tình cảm như xưa, kiểu làm cho có.

Đặc biệt, tôi thấy anh vẫn đi làm về đúng giờ, lương lậu đưa vợ đủ cả, thi thoảng mới xin tiền đi ăn uống, nhậu nhẹt, gặp gỡ bạn bè 1 chút. Hiếm hoi lắm mới thấy Huy xin khoảng 5 trăm, 1 triệu để mua quà tặng sinh nhật đồng nghiệp, cũng bởi vậy mà tôi nghĩ lại chắc tại mình suy diễn quá mức rồi á mà.

Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện chỉ sáng tỏ vào hôm cuối tuần vừa rồi. Tôi rủ Huy đi dã ngoại nhân ngày thời tiết đẹp, nhưng anh bảo anh mệt, chỉ muốn nằm nhà ngủ. Chán, tôi hẹn hội bạn đi cà phê. Vừa là muốn cho chồng thấy không có anh tôi vẫn vui, quan trọng là tôi muốn tâm sự với hội chị em chuyện khó nói của mình.

Dẫu vậy thì buổi cà phê cũng bị hủy nốt khi ai ấy cũng báo bận phút chót, chẳng có chỗ nào để xả stress tôi liền quay về nhà nhưng vì giận Huy, tôi cũng không báo anh mà về thẳng. Thế nhưng, vừa mở cửa ra tôi đã nghe thấy âm thanh nho nhỏ từ phòng ngủ. Tiếng anh cười khúc khích, bé lắm nhưng vì phòng kín, đóng hết cửa sổ rồi nên tôi nghe rất rõ. Tôi tháo giày, đi nhè nhẹ vào xem ai đã khiến chồng mình vui như thế - điều mà tôi không thể làm được suốt cả tháng nay.

Nhưng hóa ra không phải Huy ở phòng ngủ, anh đang chui trong phòng tắm ở trong phòng ngủ. Cửa chỉ khép hờ, có lẽ Huy nghĩ tôi sẽ về muộn. Xong, tôi sốc hơn bởi những lời lẽ bẩn thỉu, tởm lợm mà anh nói với đối phương bên kia. Và chồng tôi đang trong trạng thái khỏa thân, gọi video cho một cô cái.

Ảnh minh họa: Internet

Chứng kiến thế hơn 10 phút, tim tôi như bị ai bóp nghẹt, đau đớn vô cùng. Nhưng khi nghe thấy cô gái kia nói rằng: "Anh có sợ vợ phát hiện không", Huy bình thản đáp: "Cô ta đi chơi rồi, với mấy đứa bạn đại học chắc phải tối muộn mới về. May quá, có lẽ tối nay nó sẽ không đòi hỏi anh nữa. Mỗi lần gọi video cho em xong, anh chỉ nhớ em thôi, chẳng có cảm xúc gì với vợ".

Lúc này, tôi giận quá mà hét lên. Huy sốc, vội vàng tắt máy, quấn chiếc khăn tắm rồi ra ngoài dỗ tôi. Nhưng tôi không thể bình tĩnh được, lao ra khỏi nhà ngay lúc đó không buồn nghe giải thích. Từ hôm đó tới giờ, Huy liên tục nhắn tin, gọi điện nhưng tôi cũng không nghe. Lý do anh đưa ra là trót nảy sinh tình cảm với tình cũ. Cô ta đã về quê, 2 người liên lạc như thế khoảng 1 tháng, đó cũng là nguyên nhân anh chán chuyện chăn gối với vợ...

Huy đang năn nỉ tôi tha thứ, nhưng tôi không thể quên được. Hơn nữa, chính anh cũng nói vì tình cũ mà không còn cảm xúc với vợ, tôi không tin anh sẽ lại yêu thương tôi như xưa. Nhưng phải ly hôn sau 6 tháng cưới, tôi càng sợ hơn. Tôi không biết mình phải làm sao cho đúng nữa, tôi ra ngoài thuê nhà nghỉ 2 hôm nay, kéo dài mãi cũng không ổn...