Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, tôi loay hoay không thấy chồng bên cạnh, vội vã đi tìm thì khoảnh khắc trước mắt khiến tôi hoảng hốt đến mức phải đưa tay bịt chặt miệng để không hét lên

Thảo đã tìm nhiều cách để cải thiện chuyện này. Cô thay đổi bản thân, chịu khó làm đẹp để chồng có hứng thú hơn. Cô quan tâm đến anh, nấu các món ngon để tẩm bổ cho chồng. Thậm chí, Thảo còn chủ động mặc những bộ đồ ngủ 2 dây gợi cảm để kích thích Hiếu nhưng tất cả đều vô dụng khi anh ta vẫn không một giây mẩy may để ý đến.

Nửa năm trở lại đây, chuyện chăn gối của Hiếu và Thảo không được như ngày đầu mới lấy nhau. Hiếu liên tục tìm lý do để từ chối gần gũi với vợ mình, lúc thì anh bảo stress, nào là đau đầu các kiểu nên Thảo cũng không còn cách nào để giúp 2 vợ chồng hâm nóng tình cảm hơn.

Và rồi cho đến một ngày kia, sự thật được phơi bày hết cả.

Cũng vì chuyện này mà nửa năm nay vợ chồng Thảo đã cãi vã nhiều hơn. Nhiều lúc Thảo không hiểu sao mình lại giận dỗi với chồng. Cô tự dày vò và trách móc bản thân. Bởi thấy Hiếu làm việc vất vả, tiền lương hàng tháng đều đưa cho vợ.

Hôm đó, trời lạnh cắt da cắt thịt. Ở trong phòng đóng kín cửa, lỗ thông gió mà vẫn chỉ có 9-10 độ C. Buổi chiều, công ty có hoạt động ngoại khóa, Thảo tham gia hết mình, nên về nhà tắm rửa, ăn tối mà cô leo lên giường, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Nửa đêm, vì lạnh chân khiến Thảo thức giấc. Nhìn đồng hồ là 2 giờ sáng. Minh dụi dụi mắt nhìn quanh nhưng không thấy Hiếu đâu. Trong lòng cô chợt nghĩ, muộn rồi Hiếu làm gì còn chưa ngủ, hay anh ra ngoài hút thuốc (chồng Thảo nghiện thuốc lá).

Lấy tay mở he hé cánh cửa phòng ngủ, bất giác, tia sáng yếu ớt từ phòng làm việc của Hiếu rọi vào. Giờ này Thịnh vẫn còn làm việc? Thảo cảm thấy thương cho Hiếu nhiều vì làm lụng vất vả để nuôi gia đình thế mà bản thân mình lại trách cứ anh chỉ vì không chịu làm tình.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng vừa định mở cửa, Thảo bỗng khựng lại, mắt cô trợn tròn. Minh hoảng hốt đến mức phải đưa tay bịt chặt miệng để không hét lên. Hiếu đang làm gì thế kia? Dưới ánh đèn vàng, anh đang tự thỏa mãn chính mình. Vừa làm, Hiếu vừa thốt ra tiếng rên khe khẽ trong cổ họng nhưng vẫn cố để không phát ra thành tiếng rõ ràng. Trời lạnh như vậy nhưng rõ rành là Hiếu đang đổ mồ hôi đầm đìa trên trán và bụng, lưng trần...

Nhưng anh không làm một mình. Hiếu đang gọi facetime cho một người phụ nữ lạ. Ả kia cũng vậy, trên người không một mảnh vải che thân, đang làm nhiều động tác uốn éo để gợi dục Hiếu.

Thảo sốc không đứng vững khi chứng kiến toàn bộ sự việc đó. Hóa ra đây chính là câu trả lời cho những tháng ngày qua Hiếu lạnh nhạt với vợ. Cô nhẹ nhàng quay trở lại phòng, lấy điện thoại của mình để ghi lại toàn cảnh ghê tởm của gã chồng đồi trụy. Hiếu không hay biết gì hết.

Sau giây phút thăng hoa, anh ta âu yếm nói với người phụ nữ kia: "Em yêu, thứ 2 gặp nhé. Anh sẽ nói dối con vợ già của anh là đi công tác. Sau đó chúng ta sẽ đi du lịch vài ngày. Em thích đi điểm nào, nói với anh, anh chiều hết...". Ả bồ nũng nịu, cô ta nói đi Phú Quốc tắm biển. Ả còn giục Hiếu nhanh chóng ly hôn với vợ để đón cô ta về ở cùng. Xong xuôi tất cả, Hiếu mặc lại quần áo rồi tắt điện, chuẩn bị về phòng ngủ. Thảo cũng nhanh nhẹn chạy về phòng và giả vờ ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, từ lúc đó cho đến sáng, Thảo không tài nào ngủ nổi. Nghĩ đến hình ảnh đó của chồng, cô lại cảm thấy sôi sục lửa giận trong lòng.

Ngay sáng hôm sau, Thảo đã thuê người theo dõi và điều tra các mối quan hệ xung quanh chồng mình. Chẳng khó để Thảo nắm bắt hết thông tin về cô bồ kia của Hiếu . Người phụ nữ đó tên là Hiền, đã ly hôn chồng được 1 năm, không có con. Cô ta về công ty của Hiếu làm thư ký cho anh cũng gần được 1 năm. Hai người này dan díu với nhau được nửa năm nay. Đó cũng là khoảng thời gian Hiếu lạnh nhạt với vợ.

Nắm hết bằng chứng trong tay, tối qua, Thảo quyết định mời mọi người ở nhà chồng sang họp gia đình. Cô ném thẳng tất cả bằng chứng xuống bàn. Hiếu trợn tròn mắt vì không tin rằng Thảo đã biết tất cả. Bố mẹ anh ta cũng sốc không kém. Bố Hiếu phẫn nộ đứng bật dậy giáng cho anh cái tát bay mặt. Còn mẹ anh thì ngất luôn tại chỗ. Gia đình vốn luôn tự hào là gia giáo, chỉ vì 1 phút sốc nổi của Hiếu mà phá hủy tất cả.

Những hình ảnh này của Hiếu cũng được gửi đến ban giám đốc nơi anh ta làm việc. Bởi Hiếu làm cho công ty nhà vợ. Rất nhanh, cả anh cả ả bồ đều bị đuổi việc. Còn Thảo , tất nhiên là cô cương quyết ly hôn rồi. Thảo ném hết tất cả mọi thứ của Hiếu ra khỏi nhà mình. Gã đàn ông tồi tệ, dối trá, Thảo không cần.