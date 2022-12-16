Tôi suýt té ngửa, tim bị bóp nghẹn khi nhìn thấy vợ mình đang cùng một chàng trai chuẩn bị vào nhà nghỉ, lời biện minh sau đó của cô ta làm tôi chỉ biết bật cười không ngờ vợ mình là người tệ hại đến vậy

Tâm sự 16/12/2022 10:50

Nhưng chỉ hơn tháng sau vợ nũng nịu rằng dạo này công việc bận rộn, nghỉ trưa không được bao lâu, mà đường từ công ty về nhà hay bị tắc, nên em ăn cơm văn phòng, thư giãn chút xíu rồi vào ca chiều là vừa.

Tôi là trai Bắc nhưng vào Nam lập nghiệp hơn chục năm. Về học vấn tôi có bằng thạc sĩ ngành hoá thực phẩm, về kinh tế tôi có nhà riêng, có ô tô 4 chỗ để đi làm, còn về ngoại hình tôi được đồng nghiệp xếp vào loại cao to, sạch nước cản. Dù có sự nghiệp lẫn ngoại hình tương tắp thế nhưng trong công ty tôi lại bị cho là sắp ế vợ tới nơi dù mới chỉ 35 tuổi. 

Dù vẫn thấy bình thường và chưa hề muốn vội vàng trong chuyện tình cảm. Thế nhưng khi có dịp ra Bắc thăm gia đình, tôi thực sự cảm nhận được lỗi lớn với tổ tiên, dòng họ, bố mẹ vì tôi là trai trưởng là đích tôn nối dõi tông đường. Đang loay hoay tìm cách thoát khỏi cái danh độc thân để trọn chữ hiếu với gia đình thì tình cờ tôi nhận được lệnh tháp tùng sếp ra tận một tỉnh miền Trung để ký hợp đồng làm ăn với đối tác và đây chính là dịp may cho tôi có được một nửa kia của mình. …

Tôi suýt té ngửa, tim bị bóp nghẹn khi nhìn thấy vợ mình đang cùng một chàng trai chuẩn bị vào nhà nghỉ, lời biện minh sau đó của cô ta làm tôi chỉ biết bật cười không ngờ vợ mình là người tệ hại đến vậy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gần 15 ngày bị hun trong cái nắng đến cháy khét của những cơn gió hừng hực bỏng rát, mang đầy cát bụi hút cạn cả sinh lực, nên cứ xong việc là tôi ở tịt trong khách sạn, khiến cô bé lễ tân cứ khúc khích cười khoe chiếc răng khểnh duyên dáng mỗi lần thấy tôi nhăn nhó khi phải ra ngoài trời…

Thế mà cái nơi có khí hậu khắc nghiệt ấy lại để thương, để nhớ, để vấn vương cho tôi, khi tôi kết thúc chuyến công tác trở về Nam. Lấy lý do khảo sát thị trường, tôi tìm cớ quay lại gặp cô gái lễ tân dễ thương đã khiến tôi tương tư suốt thời gian xa cách.

Em nhanh chóng nhận lời yêu tôi, khi em biết rõ tôi có thể cho em một cuộc sống đủ đầy, bình an, hạnh phúc. Em tâm sự em có bằng cao đẳng tài chính kế toán, chỉ vì không xin được việc làm nên em đành đứng quầy lễ tân để tìm cơ hội.

Tôi suýt té ngửa, tim bị bóp nghẹn khi nhìn thấy vợ mình đang cùng một chàng trai chuẩn bị vào nhà nghỉ, lời biện minh sau đó của cô ta làm tôi chỉ biết bật cười không ngờ vợ mình là người tệ hại đến vậy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với mối quan hệ bạn bè tốt đẹp sẵn có của tôi, sau đám cưới tôi đã xin được cho vợ vào làm tại phòng kế toán của công ty có mức thu nhập khá ổn. Từ ngày đầu đón em về, căn nhà của tôi như khoác tấm áo mới, em khéo tay dọn dẹp, bài trí với tranh ảnh, với hoa tươi, khiến tôi luôn bịn rịn, luyến tiếc khi tạm biệt vợ, tạm biệt nơi ở quen thuộc bấy lâu nay của mình mỗi sáng để đi làm.

Thời gian đầu, buổi trưa vợ không ngại nắng, mưa hay đường xa để tranh thủ ghé nhà chuẩn bị cơm nước đón tôi về cùng dùng bữa. Nhưng chỉ hơn tháng sau vợ nũng nịu rằng dạo này công việc bận rộn, nghỉ trưa không được bao lâu, mà đường từ công ty về nhà hay bị tắc, nên em ăn cơm văn phòng, thư giãn chút xíu rồi vào ca chiều là vừa. nghe cũng hợp lý nên tôi vui vẻ tự lo bữa ăn cho mình để vợ đỡ vất vả.

Cậu bạn cùng công ty đầu tư mở quán cháo vịt cho vợ kinh doanh, cậu tha thiết mời cả phòng đến mở hàng lấy may, nên dù quán cách công ty hơn chục cây số, mọi người vẫn vui vẻ chạy xe đến ủng hộ. Ăn xong, thấy phong cảnh hữu tình, tôi thả bộ dọc con phố rợp bóng cây gần nhà anh bạn để chiêm ngưỡng. Tôi suýt té ngửa, tim bị bóp nghẹn trong lồng ngực khi nhìn thấy cô vợ trẻ đẹp của tôi đang cùng một chàng trai cao to đứng trước quầy lễ tân nhà nghỉ để nhận phòng. …

Cô vợ trẻ không chối nhưng biện minh rằng do buổi trưa công ty bị cúp điện nên cùng nam đồng nghiệp vào nhà nghỉ để tránh nóng chứ không làm điều gì khuất tất! Tôi có nên tin vào lý do em đưa ra? Hay quyết đi đến tận cùng để em không có cơ hội qua mặt "cắm sừng" chồng ngang nhiên như vậy nữa?...

Vợ thay đổi diện mạo xinh đẹp đến đáng kinh ngạc, chưa kịp hưởng thụ thì cuộc gọi từ 'bố' lúc vợ đang tắm khiến tôi đau đớn tột cùng với sự thật về cô vợ của mình

Vợ thay đổi diện mạo xinh đẹp đến đáng kinh ngạc, chưa kịp hưởng thụ thì cuộc gọi từ 'bố' lúc vợ đang tắm khiến tôi đau đớn tột cùng với sự thật về cô vợ của mình

Nhưng vài tháng trở lại đây, vợ tôi bắt đầu giảm cân, thích ăn diện. Ngày trước trong tủ toàn đồ mặc nhà, bây giờ đã có mấy chiếc váy. Tôi nghĩ vợ muốn được xinh đẹp, cũng chính đáng thôi.

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