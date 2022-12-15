Vợ thay đổi diện mạo xinh đẹp đến đáng kinh ngạc, chưa kịp hưởng thụ thì cuộc gọi từ 'bố' lúc vợ đang tắm khiến tôi đau đớn tột cùng với sự thật về cô vợ của mình

Tâm sự 15/12/2022 06:10

Nhưng vài tháng trở lại đây, vợ tôi bắt đầu giảm cân, thích ăn diện. Ngày trước trong tủ toàn đồ mặc nhà, bây giờ đã có mấy chiếc váy. Tôi nghĩ vợ muốn được xinh đẹp, cũng chính đáng thôi.

Một ông chồng nhận cuộc gọi từ bố vợ thay vợ lúc cô ấy đang tắm. Nhưng sau khi nghe điện thoại, anh ta quyết định ly hôn luôn. Chuyện gì đã xảy ra?

Người đàn ông giấu tên 41 tuổi trải lòng:

"Chúng tôi cưới nhau được 5 năm thì đã có 4 năm lục đục. Mặc dù không hòa thuận lắm nhưng tôi luôn nghĩ chúng tôi sẽ không ai ngoại tình. Tôi thường xuyên đi công tác bận rộn, có khi cả tuần mới về nhà một tuần. Nói thật là tôi rất mệt, nhưng lương cao như vậy, hàng tháng có thể chu cấp cho vợ con, đảm bảo cho họ điều kiện sống tốt thì tôi lại hài lòng. Đàn ông sau khi lấy vợ khó lòng muốn có cả hai, vừa thời gian bên gia đình vừa giàu có thành công thì rất khó.

Vợ thay đổi diện mạo xinh đẹp đến đáng kinh ngạc, chưa kịp hưởng thụ thì cuộc gọi từ 'bố' lúc vợ đang tắm khiến tôi đau đớn tột cùng với sự thật về cô vợ của mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghĩ rằng chỉ có đạt được thành công trong sự nghiệp mới đảm bảo được kinh tế cho cuộc sống tương lai dễ dàng hơn. Tôi nuôi vợ để cô ấy không phải đi làm mà ở nhà toàn tâm chăm con. Còn tôi tập trung vào công việc.

Hồi trước khi vợ tôi mới sinh, cô ấy rất béo. Thành thật mà nói, nhìn cũng chán chán. Nhưng vài tháng trở lại đây, vợ tôi bắt đầu giảm cân, thích ăn diện. Ngày trước trong tủ toàn đồ mặc nhà, bây giờ đã có mấy chiếc váy. Tôi nghĩ vợ muốn được xinh đẹp, cũng chính đáng thôi.

Hôm trước tôi vừa đi công tác về nên ở nhà với vợ con. Bố con tôi chơi với nhau trong lúc mẹ nó tắm. Vợ vừa vào tắm được 5 phút thì tôi thấy bố vợ gọi điện, nên nghe máy. Nhưng tôi chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã: "Em à. Tối nay chồng em sẽ về nhà nên chắc mình hủy hẹn nhỉ?". Tôi nghe xong lập tức sững sờ, đây không phải là bố vợ tôi sao? Tôi cúp máy trong khi vợ đang tắm.

Tôi cũng ghi lại số điện thoại và so sánh với số của bố vợ trên máy mình, thấy hai số hoàn toàn khác nhau! Tôi đã hiểu ra vấn đề. Thì ra vợ tôi càng gầy đi, càng xinh đẹp, thích ăn diện không phải vì chồng mà vì một người đàn ông khác.

Vợ thay đổi diện mạo xinh đẹp đến đáng kinh ngạc, chưa kịp hưởng thụ thì cuộc gọi từ 'bố' lúc vợ đang tắm khiến tôi đau đớn tột cùng với sự thật về cô vợ của mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thường xuyên đi công tác như vậy, vợ tôi đã làm gì khi ở nhà? Tôi cũng không biết nữa, con tôi còn nhỏ, đang tuổi học mẫu giáo, hàng ngày con đi học sẽ không có ai ở nhà, có phải thuận lợi cho vợ tôi đưa nhân tình về quá không?

Nhưng không muốn nói chuyện với vợ nữa, chỉ còn muốn kết thúc cuộc hôn nhân này. Thông báo ngắn gọn rằng tôi đã biết sự thật, cho cô ấy một lý do để kết thúc hôn nhân chẳng phải rất tốt sao nếu cô ấy đã muốn như vậy".

Lừa dối ban đầu có thể là một lựa chọn, nhưng lặp lại nhiều lần trong thời gian dài, nó sẽ trở thành một kỹ năng, thói quen. Trong một cuộc hôn nhân - cấm địa đòi hỏi hai người trong cuộc phải hết sức chân thành, thành thật với nhau - thì sự hình thành kỹ năng này không phải phúc, chỉ là họa. Bạn không thể có được hôn nhân hạnh phúc xây dựng trên nền tảng lừa dối, dù kỹ năng lừa dối của bạn có đạt đến độ tinh vi đến mấy cũng có lúc sơ hở để người kia biết được, sớm hay muộn mọi chuyện cũng đổ bể mà thôi.

Trong lúc chồng say xỉn, vô tình nhìn thấy tin nhắn gửi tới điện thoại, sự thật bên trong khiến tôi đứng ngồi không yên khi biết con người thật của gã đàn ông mà bao lâu nay mình vẫn luôn gọi là chồng yêu

Trong lúc chồng say xỉn, vô tình nhìn thấy tin nhắn gửi tới điện thoại, sự thật bên trong khiến tôi đứng ngồi không yên khi biết con người thật của gã đàn ông mà bao lâu nay mình vẫn luôn gọi là chồng yêu

Đó không phải là đồng nghiệp của anh mà là một phụ nữ dỗi hờn. Cô ta hỏi chồng tôi vì sao đã hứa mà không đến, để cô ấy chờ đợi mỏi mòn.

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