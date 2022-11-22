Tôi choàng tỉnh ngay giữa đêm sau khi nhận được dòng tin nhắn 'Em đang ở cạnh chồng của chị'

Trước sức ép của tôi, chồng nói anh ấy không muốn làm tổn thương tôi, nhưng người phụ nữ này rất biết cách quan tâm đến anh ấy, rất dịu dàng, ân cần. Tôi không thể bình tĩnh được. Tôi đăng nhập vào tất cả các tài khoản của chồng để tìm manh mối về người phụ nữ đó. Tôi cãi nhau với anh ấy, anh ấy không chịu đựng được nên tắt máy.

Tôi năm nay 34 tuổi, kết hôn được 10 năm. Vài năm trở lại đây, chồng tôi hay đi công tác nước ngoài, tôi cũng rất bận rộn. Tính ra cuối tháng này anh ấy về, nhưng tôi không đợi được nữa, tôi gọi điện. Khi tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra, anh ấy thú nhận rằng đã lừa dối tôi trong hai tháng. Tim tôi như bị ai cứa bằng dao, tôi liên tục hỏi tại sao anh ấy lại làm như vậy với tôi.

Sau đó, tôi cũng tự suy ngẫm về những vấn đề của mình. Vì tin tưởng tuyệt đối vào chồng, tôi chưa bao giờ yêu cầu anh báo cáo hành trình. Cả hai chúng tôi đều rất bận rộn trong công việc nên không thường xuyên trò chuyện. Tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu chúng tôi có một mối quan hệ tốt đẹp, nhưng không ngờ anh ấy lại phản bội tôi. Tôi thừa nhận những năm qua vì sự nghiệp của bản thân, tôi đã không đủ quan tâm và ân cần với anh ấy, nhưng đây không thể là nguyên nhân khiến anh ấy phản bội tôi như vậy.

Tôi chán nản, lo lắng, không thể tập trung vào công việc. Tôi mất ngủ vào ban đêm và suy nhược vào ban ngày. Tôi đã giảm 4 kg trong một tuần. Tại sao chồng tôi lại ngoại tình? Làm cách nào để cứu vãn mối quan hệ này của chúng tôi?...

Những dòng tâm sự của một người vợ hoàn toàn bị động trước chuyện chồng ngoại tình, bị người thứ ba tấn công đòn tâm lý đầu tiên trong hoàn cảnh vợ chồng cô ấy đang ở cách xa nhau. Nếu bạn cảm thấy nỗi lòng của người vợ bị phản bội này có điều gì đó giống mình, xin hãy lưu ý những điều sau nếu muốn bảo vệ hôn nhân trước sóng gió:

Bị người mình yêu thương nhất phản bội là điều đặc biệt đau đớn và khó chịu. Hành động của người chồng là sai. Trong mọi trường hợp, anh ấy không nên phản bội cuộc hôn nhân đang có. Hãy cùng phân tích xem điều gì đã xảy ra với mối quan hệ của họ và làm sao để cứu vãn cuộc hôn nhân này.

Trước hết, hãy đi vào câu hỏi: "Tạo sao đàn ông lại ngoại tình?". Nhiều phụ nữ tự hỏi câu đó khi "nhà có biến". Chồng có vấn đề riêng khi ngoại tình không? Tất nhiên là có. Tuổi thọ của một mối quan hệ phụ thuộc chủ yếu vào cách cả hai vợ chồng ứng xử với các vấn đề hôn nhân và mức độ hài lòng của nhau về chất lượng cuộc hôn nhân của họ. Khi hai người có vấn đề trong hôn nhân, họ sẽ dễ đi tìm quan hệ ngoài hôn nhân, và những chuyện ngoài hôn nhân sẽ ảnh hưởng đến gốc rễ cuộc hôn nhân của bạn.

Khi biết đối phương có quan hệ ngoài luồng, bạn tỏ ra khó chịu, thắc mắc, mất bình tĩnh và gây sự với anh ấy không có lợi cho việc cứu vãn mối quan hệ của hai người. Hành động này chỉ giúp bạn trút bỏ cảm xúc của mình thôi.

Điều khó khăn nhất của người phụ nữ khi đối mặt với chuyện ngoại tình là ổn định tình cảm. Khi bạn đang xúc động hoặc chán nản, làm bất cứ điều gì đều dễ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ và tiêu cực hơn, dẫn đến hôn nhân phát triển theo chiều hướng xấu.

Trong trường hợp của người vợ nói trên, chồng thường xuyên đi công tác nước ngoài đã gây ra khó khăn là sự cản trở việc gắn kết tình cảm vợ chồng, dần dần phá hủy sự thân thiết trong hôn nhân.

Cô ấy nói: "Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh ấy báo cáo lịch trình", "chúng tôi đều rất bận nên không thường xuyên trò chuyện", đó đều là cơ hội cho người khác chen chân vào cuộc hôn nhân của họ. Người chồng dù không muốn làm tổn thương vợ, nhưng người chen chân rất biết cách quan tâm, rất dịu dàng, ân cần, có khả năng làm hài lòng người chồng hơn cả vợ anh ta, đáp ứng cho anh ta nhu cầu được quan tâm chăm sóc, nhu cầu tình dục...

Vì vậy, khi vợ chồng xa cách về mặt địa lý, cần thiết lập một số "quy tắc", chẳng hạn như chủ động gọi điện thoại video để dành cho nhau sự quan tâm, tự tạo ra khoảng trời riêng dành cho nhau, tham gia vào vòng kết nối bạn bè của nhau và trò chuyện hàng ngày, đưa ra thời điểm sẽ gặp mặt. Điều này tạo ra một kết nối cảm xúc mạnh mẽ và ngăn chặn người khác có cơ hội chen chân vào giữa hai người.