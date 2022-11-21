Chăm sóc chị chồng chỉ 2 tháng, tôi 'mắt tròn mắt dẹt' khi chị ấy đưa cho tôi thứ này

Tâm sự 21/11/2022 05:50

Tôi là người trực tiếp chăm sóc chị chồng ở cữ. Mẹ chồng tôi lớn tuổi nên hay đau bệnh, cũng không thể thức khuya được.

Khi chị chồng thông báo tin về quê ở cữ, không chỉ tôi mà bố mẹ chồng tôi cũng bất ngờ. Bởi chị chồng sống ở thành phố, ở cữ sẽ thoải mái, dễ chịu hơn nhiều. Vợ chồng chị kinh tế khá giả, trong nhà cũng có người giúp việc. Đây lại là đứa con mà anh chị chờ mong suốt mấy năm trời nên càng phải chăm sóc chu đáo nhất. Nhưng chị chồng nói sinh con đầu lòng nên muốn về nhà mẹ đẻ. Hơn nữa chị cũng không thích cuộc sống ồn ào ở thành phố, về quê cho thanh bình, yên ả.

Khi chị sinh con, tôi và mẹ chồng thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện để chăm sóc. Về nhà, tôi là người trực tiếp chăm sóc chị chồng ở cữ. Mẹ chồng tôi lớn tuổi nên hay đau bệnh, cũng không thể thức khuya được. Một mình tôi vừa lo việc nấu nướng, dọn dẹp, lại chăm sóc người ở cữ, tối bế cháu cho chị chồng nghỉ ngơi nên cũng đuối sức. Dù vậy, tôi luôn tâm niệm phải cố gắng, dù gì chị chồng cũng chỉ ở nhà mình 2 tháng thôi chứ không nhiều.

Chăm sóc chị chồng chỉ 2 tháng, tôi 'mắt tròn mắt dẹt' khi chị ấy đưa cho tôi thứ này - Ảnh 1

Mỗi lần tôi đem cơm ở cữ vào, chị chồng đều nói đã làm phiền tôi. Tôi cười xòa, bảo chị em trong nhà, chăm sóc nhau lúc khó khăn là chuyện nên làm. Anh rể cũng ghé thăm nhưng không ở lại vì còn công việc ở thành phố, nếu tôi không phụ chị thì sợ chị tủi thân và mệt mỏi.

Hai tháng cũng trôi qua. Chiều hôm qua, trước khi về lại thành phố, chị chồng đưa cho tôi một phong bì. Tôi vừa mở ra đã kinh ngạc. Là xấp tiền 500 nghìn, bên trên còn kẹp tờ giấy note ghi rõ 50 triệu đồng.

Chăm sóc chị chồng chỉ 2 tháng, tôi 'mắt tròn mắt dẹt' khi chị ấy đưa cho tôi thứ này - Ảnh 2

Tôi vội vã trả lại cho chị chồng. Chăm sóc chị ấy chỉ 2 tháng, sao tôi lại dám nhận số tiền lớn đến vậy. Nhưng chị chồng cười, bảo tôi xứng đáng nhận được số tiền ấy. 2 tháng ở nhà, chị ấy quan sát và cảm thấy tôi đúng là người phụ nữ của gia đình, chị ấy hoàn toàn an tâm khi để bố mẹ sống với tôi.

Chị chồng bảo sau này sẽ thường xuyên về nhà chơi và nếu vợ chồng tôi cần gì, thiếu gì thì cứ báo chị ấy. Nhưng tôi vẫn không muốn cầm số tiền 50 triệu này. Tôi chăm sóc chị ấy vì tình nghĩa chứ không phải vì tiền.

Ly hôn với hai bàn tay trắng ra khỏi nhà, mẹ chồng khiến tôi 'nước mắt lưng tròng' vì hành động bất ngờ này

Ly hôn với hai bàn tay trắng ra khỏi nhà, mẹ chồng khiến tôi 'nước mắt lưng tròng' vì hành động bất ngờ này

Khoảng 8 tháng sau, nhân tình của anh đến thẳng nhà tôi và ăn vạ chuyện “cái thai” trong bụng. Tôi thấy quá đáng quá rồi nên yêu cầu ly hôn. Chính vì vậy mà cuộc hôn nhân của tôi chỉ kéo dài được 7 năm.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 27 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau