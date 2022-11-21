Chăm sóc chị chồng chỉ 2 tháng, tôi 'mắt tròn mắt dẹt' khi chị ấy đưa cho tôi thứ này

Tôi là người trực tiếp chăm sóc chị chồng ở cữ. Mẹ chồng tôi lớn tuổi nên hay đau bệnh, cũng không thể thức khuya được.

Khi chị chồng thông báo tin về quê ở cữ, không chỉ tôi mà bố mẹ chồng tôi cũng bất ngờ. Bởi chị chồng sống ở thành phố, ở cữ sẽ thoải mái, dễ chịu hơn nhiều. Vợ chồng chị kinh tế khá giả, trong nhà cũng có người giúp việc. Đây lại là đứa con mà anh chị chờ mong suốt mấy năm trời nên càng phải chăm sóc chu đáo nhất. Nhưng chị chồng nói sinh con đầu lòng nên muốn về nhà mẹ đẻ. Hơn nữa chị cũng không thích cuộc sống ồn ào ở thành phố, về quê cho thanh bình, yên ả. Khi chị sinh con, tôi và mẹ chồng thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện để chăm sóc. Về nhà, tôi là người trực tiếp chăm sóc chị chồng ở cữ. Mẹ chồng tôi lớn tuổi nên hay đau bệnh, cũng không thể thức khuya được. Một mình tôi vừa lo việc nấu nướng, dọn dẹp, lại chăm sóc người ở cữ, tối bế cháu cho chị chồng nghỉ ngơi nên cũng đuối sức. Dù vậy, tôi luôn tâm niệm phải cố gắng, dù gì chị chồng cũng chỉ ở nhà mình 2 tháng thôi chứ không nhiều.

Mỗi lần tôi đem cơm ở cữ vào, chị chồng đều nói đã làm phiền tôi. Tôi cười xòa, bảo chị em trong nhà, chăm sóc nhau lúc khó khăn là chuyện nên làm. Anh rể cũng ghé thăm nhưng không ở lại vì còn công việc ở thành phố, nếu tôi không phụ chị thì sợ chị tủi thân và mệt mỏi.

Hai tháng cũng trôi qua. Chiều hôm qua, trước khi về lại thành phố, chị chồng đưa cho tôi một phong bì. Tôi vừa mở ra đã kinh ngạc. Là xấp tiền 500 nghìn, bên trên còn kẹp tờ giấy note ghi rõ 50 triệu đồng. Tôi vội vã trả lại cho chị chồng. Chăm sóc chị ấy chỉ 2 tháng, sao tôi lại dám nhận số tiền lớn đến vậy. Nhưng chị chồng cười, bảo tôi xứng đáng nhận được số tiền ấy. 2 tháng ở nhà, chị ấy quan sát và cảm thấy tôi đúng là người phụ nữ của gia đình, chị ấy hoàn toàn an tâm khi để bố mẹ sống với tôi. Chị chồng bảo sau này sẽ thường xuyên về nhà chơi và nếu vợ chồng tôi cần gì, thiếu gì thì cứ báo chị ấy. Nhưng tôi vẫn không muốn cầm số tiền 50 triệu này. Tôi chăm sóc chị ấy vì tình nghĩa chứ không phải vì tiền.

Ly hôn với hai bàn tay trắng ra khỏi nhà, mẹ chồng khiến tôi 'nước mắt lưng tròng' vì hành động bất ngờ này Khoảng 8 tháng sau, nhân tình của anh đến thẳng nhà tôi và ăn vạ chuyện “cái thai” trong bụng. Tôi thấy quá đáng quá rồi nên yêu cầu ly hôn. Chính vì vậy mà cuộc hôn nhân của tôi chỉ kéo dài được 7 năm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cham-soc-chi-chong-chi-2-thang-toi-mat-tron-mat-det-khi-chi-ay-dua-cho-toi-thu-nay-526988.html