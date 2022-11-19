Ly hôn với hai bàn tay trắng ra khỏi nhà, mẹ chồng khiến tôi 'nước mắt lưng tròng' vì hành động bất ngờ này

Tâm sự 19/11/2022 18:19

Khoảng 8 tháng sau, nhân tình của anh đến thẳng nhà tôi và ăn vạ chuyện “cái thai” trong bụng. Tôi thấy quá đáng quá rồi nên yêu cầu ly hôn. Chính vì vậy mà cuộc hôn nhân của tôi chỉ kéo dài được 7 năm.

Chồng tôi tính tình khá tốt và chu đáo, anh bận rộn đi làm nhưng hễ có thời gian là anh chăm sóc vợ con, khi thì anh đưa cả nhà ra ngoài ăn món mới, khi thì anh mua tặng tôi một món quà... Về sau tình cảm phai nhạt, tôi cảm thấy có lẽ vì mình hiền lành nên nhiều khi khiến chồng nhàm chán.

Tuy nhiên trong một lần, tôi bỗng dưng thấy chồng đặt mật khẩu điện thoại rồi thi thoảng đi sớm về khuya rất bí hiểm nữa. Cảm nhận có chuyện chẳng lành, tôi tìm hiểu thì mới biết chồng mình đã có bồ, đó là một cô gái trẻ kém tôi 4 tuổi làm cùng công ty của anh. Tôi đau lòng không thể tả trước sự phản bội. Tôi giận dữ đòi chia tay hay nhẹ nhàng níu kéo thì anh đều không màng.

Khoảng 8 tháng sau, nhân tình của anh đến thẳng nhà tôi và ăn vạ chuyện “cái thai” trong bụng. Tôi thấy quá đáng quá rồi nên yêu cầu ly hôn. Chính vì vậy mà cuộc hôn nhân của tôi chỉ kéo dài được 7 năm.

Ly hôn với hai bàn tay trắng ra khỏi nhà, mẹ chồng khiến tôi 'nước mắt lưng tròng' vì hành động bất ngờ này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì chúng tôi ở cùng bố mẹ chồng nên trước khi rời đi tôi cũng có thưa chuyện rõ ràng với ông bà. Để an ủi tôi, ông bà bảo chỉ coi mình tôi là con dâu, còn lại sẽ không chấp nhận ai khác. Tôi chỉ cười gượng, nói rằng duyên phận của chúng tôi đã hết, dù tôi và anh ly hôn nhưng cháu vẫn là cháu ông bà nên thi thoảng tôi vẫn sẽ đưa cháu về thăm ông bà.

Thấm thoắt chúng tôi đã chia tay 2 năm, cô bồ năm xưa đã trở thành vợ của anh và sống cùng nhà với bố mẹ chồng. Thi thoảng bố mẹ chồng cũ vẫn hẹn tôi đi ăn trưa để gặp cháu nội cho đỡ nhớ. Lần nào mẹ chồng cũ cũng đưa cho tôi vài triệu và mua rất nhiều quần áo cho cháu.

Ly hôn với hai bàn tay trắng ra khỏi nhà, mẹ chồng khiến tôi 'nước mắt lưng tròng' vì hành động bất ngờ này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bỗng một ngày đầu tuần, tôi lại nhận được điện thoại của mẹ chồng cũ hẹn gặp mẹ con tôi. Hôm ấy, sau khi ăn xong mẹ chồng cũ bảo tôi chuẩn bị sẵn mấy loại giấy tờ, chọn ngày thích hợp để xin nghỉ làm ra phòng công chứng để ông bà chuyển quyền sử dụng một căn nhà mà ông bà mua cho mẹ con tôi. Thì ra bố mẹ chồng cũ đã bán căn nhà sân vườn rộng rãi trước kia, một phần ông bà cho con trai và vợ mới để tự tính toán mua nhà, một phần mua một căn chung cư để ông bà ở, còn lại mua một căn nhà nhỏ khác với ý định để tôi đứng tên.

Tôi xúc động vô cùng, nước mắt rơi xuống vì biết ơn bố mẹ chồng cũ. Nhưng cũng chính vì thế tôi băn khoăn không biết có nên nhận món quà này không, tôi sợ sau khi nhận sẽ khiến ông bà khó xử khi đối diện với con trai, con dâu.

Đưa hết cả tỷ đồng cho mẹ chồng giữ hộ, tôi 'tay chân bủn rủn' khi biết được sự thật kinh hoàng đằng sau

Đưa hết cả tỷ đồng cho mẹ chồng giữ hộ, tôi 'tay chân bủn rủn' khi biết được sự thật kinh hoàng đằng sau

Từ khi xác định lấy chồng tôi cũng luôn coi nhà chồng là nhà mình, bố mẹ chồng như bố mẹ mình nên ngay sau khi thấy mẹ chồng nói thế tôi đồng ý giao luôn số tiền, vàng lên tới cả tỉ đồng.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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