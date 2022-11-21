Sự lạnh nhạt mỗi ngày một tăng khiến tôi hoài nghi chồng có người khác nên cố tình theo chân anh. Và rồi tôi sốc nặng khi phát hiện anh qua lại với bạn gái cũ. Đó là mối tình đầu anh ôm mộng nhiều năm, chia tay vẫn còn nhiều nuối tiếc. Cô ta từng sống ở nước ngoài nhưng bây giờ lại quay về, sống gần anh.

Tôi lấy chồng hơn hai năm thì sinh được một con gái. Mỗi ngày anh đều đi làm, về nhà sớm, ăn cơm cùng vợ rồi lại vào bàn làm việc. Anh ít khi kể cho tôi nghe chuyện công ty, bạn bè. Hầu như trong bữa cơm, tôi đều là người chủ động gợi chuyện. Hàng tháng, anh đưa tiền đầy đủ, tôi thích làm gì anh cũng không ý kiến. Nhưng chính sự thoải mái của anh lại khiến tôi cảm thấy anh không coi trọng mình. Nếu thực sự anh yêu thương người vợ này thì việc tôi cắt tóc mái, mặc bộ váy mới, anh sẽ nhận ra.

Quá đau khổ, tôi nhốt mình trong phòng suốt nhiều ngày, không nói chuyện với ai. Chồng tưởng tôi có chuyện gì buồn cũng hỏi han nhưng không quá bận tâm. Thái độ của anh khiến tôi càng thất vọng. Tôi quyết định ngoại tình để trả đũa. Người phụ nữ xinh đẹp, cao ráo được bao đàn ông giàu có theo đuổi như tôi đã chọn anh nhưng lại bị anh phản bội. Người cũ của anh cũng không phải cô gái xinh đẹp gì nên tôi càng cảm thấy bị sỉ nhục.

Tôi lao vào vòng tay của vị sếp theo đuổi mình từ lâu. Khi được tôi bật “đèn xanh”, anh ta bắt đầu tặng tôi những món quà giá trị, cho tôi nhiều hợp đồng làm ăn hơn. Từ khi được anh ta chu cấp, tôi trở nên xinh đẹp, sang chảnh và trẻ trung hơn nhiều. Trong công việc, tôi được sếp âm thầm hậu thuẫn nhiều thứ. Những tưởng mối tình giấu kín chốn công sở sẽ kéo dài mãi cho đến ngày tôi nhận được tin nhắn lạ cảnh cáo chuyện tôi qua lại với chồng chị ta.

Lúc đầu tôi có chút sợ hãi nhưng sau khi nghe sếp nói đã ly thân với vợ, tôi tự tin hơn nhiều. Thậm chí khi chồng thấy rõ sự thay đổi của tôi và ý kiến, tôi cũng mặc kệ. Tôi còn muốn cho anh ta biết mình đang có nhiều người theo đuổi và sẵn sàng ngã vào vòng tay ai đó nếu anh ta không biết quay đầu.

Rồi cái gì đến cũng đến. Ngày tôi và sếp đi ăn với nhau, cô vợ của anh ta xuất hiện. Ban đầu tôi còn ngạo nghễ tuyên bố anh ta và cô ấy sắp ly hôn nên tôi có thể bắt đầu mối quan hệ yêu đương với sếp. Thật không ngờ, khi vợ định tung đòn thì sếp đứng lên, đổ hết tội lên đầu tôi. Anh ta nói tôi quyến rũ anh ta, mồi chài để được thăng chức.

Chị vợ nhìn tôi cảnh cáo, yêu cầu tôi phải nghỉ việc ở công ty này ngay nếu không chị ta sẽ cho tôi xấu mặt, mất tất cả danh dự. Vài người đồng nghiệp đi cùng tôi hôm đó chứng kiến tất cả. Tôi biết, dù họ không dám nói gì thì chỗ đứng của tôi trong công ty cũng không còn nữa. Tôi cũng không thể tiếp tục làm việc với người đàn ông coi rẻ mình. May thay, chị ta còn chưa công khai hình ảnh của tôi với chồng lên mạng, cũng là chừa cho tôi đường lui. Sau buổi tối bị đánh ghen đó, tôi hoảng loạn tâm lý, về nhà trong tâm trạng thất thần. Nhìn chồng ngồi bên bàn làm việc lại thấy chán ngán cảnh hôn nhân tẻ nhạt. Đời tôi giờ không biết đi về đâu, chỉ biết ôm đứa con gái ngủ quên đi những ngày tháng mệt nhọc này.

Ngay ngày hôm sau, tôi quyết định ly hôn, đưa đơn cho chồng kí. Đối với tôi mà nói cuộc hôn nhân tẻ nhạt hay chuyện ngoại tình ngoài kia đều không có giá trị bằng cô con gái nhỏ. Tôi quyết định ra đi, về quê sống với bố mẹ đẻ. Chỉ có ở bên mẹ tôi mới cảm thấy yên lòng.