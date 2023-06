Tôi bị 'dội một gáo nước lạnh' vào mặt vì những điều liên quan đến 'chuyện chăn gối'

Mỗi tuần vợ chồng đều đặn giao ban ba, bốn lần và rất nồng nhiệt. Nhưng khi tôi mang thai lần hai, do thai yếu phải kiêng cữ. Đến lúc sinh con đã hơn 10 tháng, chồng vẫn không đòi hỏi gì. Tôi quá mệt với việc chăm con nên cũng không có nhu cầu, thấy vậy còn đỡ mệt hơn. Khi con lớn hơn, tôi cảm thấy chuyện chăn gối như thế rõ ràng không ổn, vợ chồng cứ ngày càng xa cách dần. Chồng tôi đi làm về chơi với con rồi ngủ riêng ở phòng bên cạnh cùng con trai lớn. Tôi xoay xở chuyện bếp núc rồi chăm con nhỏ.

Cuộc sống cứ như thế, lặp đi lặp lại rất nhàm chán. Nhiều lúc tôi muốn cải thiện tình hình nhưng không có điều kiện. Đợi con ngủ say, vợ chồng có cơ hội gần gũi thì chồng tỏ ra mệt mỏi vì bị đánh thức giữa đêm khuya. Tôi cũng theo dõi thì chồng không hề có biểu hiện ngoại tình do anh chỉ đi làm rồi về nhà, không nhắn tin, gọi điện lén lút. Khi bộc bạch nỗi lòng cùng chồng thì anh nói tôi quan trọng hoá vấn đề, do điều kiện con nhỏ chứ tình cảm có thay đổi gì đâu.