Tình cũ của chồng đến công ty xin việc, tôi lập tức thẳng thừng từ chối nhưng khi cô ta nói ra vị trí ứng tuyển khiến tôi chết lặng

Tâm sự 19/11/2022 09:43

Không muốn chồng phải bận tâm đến bạn gái cũ nên tôi đã thẳng tay từ chối hồ sơ xin việc.

Trước khi lấy nhau, chồng tôi đã từng có mối tình sinh viên rất sâu đậm với một cô gái xinh đẹp. Thế nhưng khi ra trường 5 năm đầu tiên chồng tôi chỉ là một anh chàng lái xe ôm và làm gia sư. Anh ấy không có công việc ổn định, ít tiền nên bị người yêu đá để đi theo người đàn ông giàu có khác.

Lúc chồng tôi đau khổ nhất thì tôi xuất hiện và chúng tôi từ hai bàn tay trắng tạo nên sự nghiệp bền vững phát triển như ngày hôm nay. Thỉnh thoảng tôi hỏi chồng về tình cũ, xem anh ấy có còn nhớ không và lần nào chồng cũng ôm chặt vợ nói là cả đời này chỉ có mình tôi thôi.

Một tháng nay, công ty chúng tôi đang mở thêm chi nhánh mới nên cần tuyển vài vị trí. Tôi là người trực tiếp phỏng vấn, nhìn thấy một cô gái rất quen mắt bước vào phòng tuyển dụng, tôi giật mình nhớ ra tình cũ của chồng. Cô ta nhìn cũng vẫn rất quyến rũ.

Tình cũ của chồng đến công ty xin việc, tôi lập tức thẳng thừng từ chối nhưng khi cô ta nói ra vị trí ứng tuyển khiến tôi chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không muốn chồng phải bận tâm đến bạn gái cũ nên tôi đã thẳng tay từ chối hồ sơ xin việc. Thế nhưng cô ta không chịu rời đi, mà nói ra vị trí muốn xin vào làm là tạp vụ trong công ty. Nghe đến đây tôi sửng sốt phải hỏi lại cho chắc.

Tôi cười gượng nói là người đẹp như thế kiếm đâu mà chẳng được việc tốt, cớ sao phải chạy đến công ty của tình cũ để xin làm tạp vụ, phải chăng muốn nối lại tình xưa nghĩa cũ?

Cô gái ấy nói là hiện đang phải nuôi hai đứa con nhỏ nên rất cần tiền, cả tháng nay cô ta mang hồ sơ đi khắp nơi nhưng chẳng công ty nào chịu tuyển vì không có kinh nghiệm. Nhiều công ty khác còn đang cắt giảm nhân sự nên tìm việc lúc này rất khó. Cô ta thấy công ty tôi tuyển một loạt nên cứ mang hồ sơ tới, được việc gì cũng chấp nhận, kể cả tạp vụ lao công. 

Tình cũ của chồng đến công ty xin việc, tôi lập tức thẳng thừng từ chối nhưng khi cô ta nói ra vị trí ứng tuyển khiến tôi chết lặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy sợ bị từ chối nên cầm tay tôi mà cầu xin, để mẹ con cô ta thoát ra khỏi hoàn cảnh quẫn bách này.

Tôi từng giúp đỡ rất nhiều người nghèo khổ xa lạ, nay bạn gái cũ của chồng cầu xin mà tôi lại hờ hững thì thật là vô tâm. Nhưng tôi sợ một ngày nào đó cô ta đủ lông đủ cánh rồi thì lại dụ dỗ chồng tôi lúc nào không hay.

Theo mọi người tôi có nên ra tay giúp cô ấy trong lúc khó khăn này không?

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

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