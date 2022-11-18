Tôi đến với anh khi anh còn hai bàn tay trắng gia đình anh có điều kiện nhưng đó là nguyên nhân khiến chồng tôi chơi bời tiêu pha không cần suy nghĩ. Trước đây anh đi đêm hôm hiếm khi ở nhà có khi cả tuần chẳng có mặt trong bữa cơm nào, kèm theo đó là hàng loạt các em chân dài đi theo vì thế tiền anh tiêu không biết tiếc, thay người yêu như thay áo và khá có tiếng trong giới thanh niên thành phố lúc bấy giờ.

Tôi tới nay đã 33 tuổi, có 1 cậu con trai đầu lòng và 1 cô công chúa vừa tròn 1 tuổi, anh là người đàn ông hiện tại khá thành đạt có chức tước, địa vị trong xã hội kiếm ra tiền và biết quan tâm gia đình.

Thế rồi khi tôi 23 tuổi, tôi đã gặp anh lần đầu trong 1 buổi tiệc sinh nhật của cô bạn thân - anh tới với mấy người nữa và nói đúng ra anh đã trúng tiếng sét ái tình của tôi còn tôi lúc đó cực ghét anh vì kém học lại ăn chơi ..

Nhưng chẳng hiểu số trời thế nào mà sau đó gần 1 năm thì tôi lại siêu lòng vì gã công tử đua đòi như anh, tôi nhận lời trong sự ngỡ ngàng của tất cả người bạn thân tới gia đình, vì tôi chăm ngoan học giỏi gia đình có điều kiện nhưng chưa hề mắc bệnh tiểu thư.

Yêu tôi anh thay đổi chóng mặt, thành người con ngoan chăm chỉ học hành và học thêm sớm tối, có lẽ đó là lý do chính mà cha mẹ anh ưng tôi lắm, chúng tôi kết hôn trong sự chúc phúc của mọi người khi anh đã trở nên chín chắn hơn.

Sau đó chúng tôi có 1 hoàng tử rồi 1 công chúa cuộc sống gia đình đầm ấm hạnh phúc, anh lên chức và làm giám đốc 1 công ty, đó cũng chính là nguyên nhân khiến gia đình tôi đứng bên bờ vực thẳm.

Anh có bồ, tôi không biết nhưng có lẽ mẹ chồng là người phát hiện đầu tiên - khi biết tôi đã đau khổ tột độ sốc vô cùng tưởng chừng chẳng thể qua nổi. Vì sau sinh tôi ở nhà chăm con sau đó lại có bầu thế nên mọi người động viên ở nhà chăm sóc cho hai đứa, tôi nghĩ kinh tế khá giả con thì cần mẹ nên đồng ý.

Cho tới khi cô bồ của anh vênh váo tới nhà bảo tôi ít học kém sắc không xứng với anh, lúc đó cô ta nghĩ có mình tôi ở nhà nên thể hiện ai ngờ mẹ chồng tôi đi ra chỉ thẳng tay bảo cô ta là cặn bã xã hội, muốn cướp chồng người khác nhưng không bao giờ có cửa.

Bà cũng nói cho cô ta biết tôi vốn là 1 giám đốc kinh doanh vì chồng vì con ở nhà, cô ta chỉ đáng xách dép thôi không xứng.. mẹ chồng tôi còn nói nhiều lắm tôi cũng chẳng nhớ nữa.

Cô ta âm thầm đi ngay, tới lúc chồng tôi về mẹ chồng tôi mắng đủ thứ anh cúi đầu nhận lỗi, cha mẹ còn nói gạch tên anh khỏi gia đình.. anh ăn năn và mong tôi tha thứ..