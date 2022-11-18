Tiểu tam lên mặt chửi chính thất 'xấu xí, thất học' sao xứng làm vợ anh, mẹ chồng nói 1 câu khiến ả biến sắc, tủi nhục rời đi...

Tâm sự 18/11/2022 04:20

Cô bồ vênh váo tới nhà bảo tôi ít học kém sắc không xứng với anh, mẹ chồng tôi đi ra chỉ thẳng tay bảo 1 câu khiến ả cúi đầu rời khỏi nhà ngay tức khắc.

Tôi tới nay đã 33 tuổi, có 1 cậu con trai đầu lòng và 1 cô công chúa vừa tròn 1 tuổi, anh là người đàn ông hiện tại khá thành đạt có chức tước, địa vị trong xã hội kiếm ra tiền và biết quan tâm gia đình.

Tôi đến với anh khi anh còn hai bàn tay trắng gia đình anh có điều kiện nhưng đó là nguyên nhân khiến chồng tôi chơi bời tiêu pha không cần suy nghĩ. Trước đây anh đi đêm hôm hiếm khi ở nhà có khi cả tuần chẳng có mặt trong bữa cơm nào, kèm theo đó là hàng loạt các em chân dài đi theo vì thế tiền anh tiêu không biết tiếc, thay người yêu như thay áo và khá có tiếng trong giới thanh niên thành phố lúc bấy giờ.

Tiểu tam lên mặt chửi chính thất 'xấu xí, thất học' sao xứng làm vợ anh, mẹ chồng nói 1 câu khiến ả biến sắc, tủi nhục rời đi... - Ảnh 1

Thế rồi khi tôi 23 tuổi, tôi đã gặp anh lần đầu trong 1 buổi tiệc sinh nhật của cô bạn thân - anh tới với mấy người nữa và nói đúng ra anh đã trúng tiếng sét ái tình của tôi còn tôi lúc đó cực ghét anh vì kém học lại ăn chơi ..

Nhưng chẳng hiểu số trời thế nào mà sau đó gần 1 năm thì tôi lại siêu lòng vì gã công tử đua đòi như anh, tôi nhận lời trong sự ngỡ ngàng của tất cả người bạn thân tới gia đình, vì tôi chăm ngoan học giỏi gia đình có điều kiện nhưng chưa hề mắc bệnh tiểu thư.

Yêu tôi anh thay đổi chóng mặt, thành người con ngoan chăm chỉ học hành và học thêm sớm tối, có lẽ đó là lý do chính mà cha mẹ anh ưng tôi lắm, chúng tôi kết hôn trong sự chúc phúc của mọi người khi anh đã trở nên chín chắn hơn.

Sau đó chúng tôi có 1 hoàng tử rồi 1 công chúa cuộc sống gia đình đầm ấm hạnh phúc, anh lên chức và làm giám đốc 1 công ty, đó cũng chính là nguyên nhân khiến gia đình tôi đứng bên bờ vực thẳm.

Tiểu tam lên mặt chửi chính thất 'xấu xí, thất học' sao xứng làm vợ anh, mẹ chồng nói 1 câu khiến ả biến sắc, tủi nhục rời đi... - Ảnh 2

Anh có bồ, tôi không biết nhưng có lẽ mẹ chồng là người phát hiện đầu tiên - khi biết tôi đã đau khổ tột độ sốc vô cùng tưởng chừng chẳng thể qua nổi. Vì sau sinh tôi ở nhà chăm con sau đó lại có bầu thế nên mọi người động viên ở nhà chăm sóc cho hai đứa, tôi nghĩ kinh tế khá giả con thì cần mẹ nên đồng ý.

Cho tới khi cô bồ của anh vênh váo tới nhà bảo tôi ít học kém sắc không xứng với anh, lúc đó cô ta nghĩ có mình tôi ở nhà nên thể hiện ai ngờ mẹ chồng tôi đi ra chỉ thẳng tay bảo cô ta là cặn bã xã hội, muốn cướp chồng người khác nhưng không bao giờ có cửa.

Bà cũng nói cho cô ta biết tôi vốn là 1 giám đốc kinh doanh vì chồng vì con ở nhà, cô ta chỉ đáng xách dép thôi không xứng.. mẹ chồng tôi còn nói nhiều lắm tôi cũng chẳng nhớ nữa.

Cô ta âm thầm đi ngay, tới lúc chồng tôi về mẹ chồng tôi mắng đủ thứ anh cúi đầu nhận lỗi, cha mẹ còn nói gạch tên anh khỏi gia đình.. anh ăn năn và mong tôi tha thứ..

Đi công tác về, tôi sốc ngất không tin vào tai mình khi nghe con nói: 'Mẹ ơi, hình như bố đánh cô giúp việc sao đó mẹ, con toàn nghe cô than anh nhẹ thôi'

Đi công tác về, tôi sốc ngất không tin vào tai mình khi nghe con nói: 'Mẹ ơi, hình như bố đánh cô giúp việc sao đó mẹ, con toàn nghe cô than anh nhẹ thôi'

Tôi hoàn toàn sụp đổ trước câu nói của con, tôi hỏi con nghe vào lúc nào cháu bảo buổi trưa cũng có tối cũng có, cứ hễ đi ra khỏi phòng là nghe tiếng bố đang trong phòng cô giúp việc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 24 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 14 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 3 giờ 53 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau