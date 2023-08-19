Tiếng nước chảy không ngừng, chồng ở lì trong nhà vệ sinh không ra, vừa mở cửa ra thì tôi hốt hoảng khi thấy cảnh tượng choáng váng

Tâm sự 19/08/2023 03:35

Dù vợ chồng tôi không quá giàu có, nhưng có vợ hiền, chồng chung thủy, con cái ngoan ngoãn thì chính là may mắn. Tôi và chồng sống cùng nhau hòa thuận, vui vẻ.

Đêm hôm đó, tôi đang ngủ thì bất ngờ tỉnh dậy, quay sang bên cạnh thì không thấy chồng đâu. Tôi nghe trong nhà tắm tiếng nước chảy liên tục, nghĩ chắc chồng đang đi vệ sinh hoặc tắm rửa. Nhưng đợi cả tiếng tôi vẫn không thấy chồng bước ra. Tôi thấy kì lạ nên đi đến gõ cửa nhà tắm, hỏi chồng có sao không? Tôi sợ anh trượt chân té trong đó không ai phát hiện

Nhưng tôi không nghe tiếng chồng trả lời, tiếng nước chảy vẫn không ngừng vang vọng. Tôi lo lắng đi tìm chìa dự phòng trong nhà để mở cửa nhà vệ sinh. Chồng tôi hình như cũng không để ý tiếng tra chìa khóa, khi nhìn thấy anh, tôi ngỡ ngàng không nói nên lời. Chồng tôi ngồi trên sàn nhà tắm, tay nắm chặt điện thoại. Anh ngước đầu lên nhìn tôi, mắt anh đỏ au như đau lòng lắm nhưng không thể khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chồng mình chật vật như thế.

Tôi không biết chuyện gì, hỏi han chồng nhưng anh chỉ cúi đầu không nói gì. Tôi nhìn sang điện thoại anh đang cầm, có phải anh vừa gọi hay nhắn tin cho ai nên như thế? Chồng tôi thấy tôi nhìn điện thoại thì tỏ vẻ lúng túng, định giấu đi. Nhưng vì chồng tôi đang không thoải mái nên bất cẩn làm rơi điện thoại xuống sàn. Màn hình điện thoại chưa khóa sáng lên, trên đó là một đoạn tin nhắn của chồng tôi và một người phụ nữ lạ.

Tiếng nước chảy không ngừng, chồng ở lì trong nhà vệ sinh không ra, vừa mở cửa ra thì tôi hốt hoảng khi thấy cảnh tượng choáng váng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi sững người nhìn những lời yêu đương họ nói với nhau. Chồng tôi biết không giấu được nữa nên đã thú thật đang yêu một người phụ nữ khác. Anh nói là mình đem lòng yêu người ta, cô gái kia còn khá trẻ cũng không hề biết anh có vợ. Anh biết mình không thể làm khổ vợ con nhưng cũng chẳng thể ngăn được cảm xúc với cô ấy.

Đến hôm nay, chồng tôi thấy rất khổ sở vì vừa dày vò có lỗi với vợ, vừa không kiểm soát được tình cảm với người phụ nữ khác. Vì thế, anh mới trốn trong nhà tắm nửa đêm, để vợ con không biết được.

Tôi tức giận hỏi chồng sao anh có thể sống với tôi mà trong lòng lại mơ mộng người phụ nữ khác? Chồng tôi cũng chẳng vừa, anh nói đã thành thật với tôi, vì sao tôi còn trách anh? Anh chưa từng làm gì đi quá giới hạn, tôi nên thấy may mắn vì điều đó. Sau đó chồng tôi bỏ ra phòng khách, để tôi điếng người ngã trên sàn nhà tắm.

Giờ tôi phải làm sao đây với người chồng đang điên cuồng yêu người phụ nữ khác? Tôi làm sao để giữ gia đình cho con đây?

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