Thuê người giả làm bạn trai về ra mắt bố mẹ, ngờ đâu tôi mất ăn mất ngủ vì anh ta đồng ý lời đề nghị của bố

Phi có ngoại hình thư sinh, trắng trẻo, ăn nói dễ mến. Hơn nữa, gia đình Phi cũng đàng hoàng, gia giáo. Quá đúng ý của bố mẹ tôi.

Tôi năm nay 34 tuổi, có sự nghiệp ổn định, chuộng lối sống độc thân, tự lập. Tôi tự mua được một căn hộ chung cư, tự mua xe ô tô và có sở thích đi du lịch đó đây. Nói chung, tôi hài lòng với cuộc sống của chính mình hiện tại nhưng bố mẹ tôi lại không nghĩ vậy. Tháng trước về thăm nhà, tôi lại được nghe bài ca bất hủ của bố mẹ: "Con gái không lấy chồng là quả bom nổ chậm trong nhà". Thậm chí bố tôi còn hứa cho tôi một mảnh đất rộng cả trăm mét vuông nếu tôi kết hôn. Còn mẹ tôi thì tuyên bố thẳng: "Nếu không dẫn người yêu về ra mắt thì đừng vác mặt về nhà nữa".

Tôi khổ sở tâm sự với bạn thân mình. Cô ấy gật gù, bảo bố mẹ tôi lo lắng cũng là chuyện thường tình. Rồi cô ấy gợi ý cho tôi: "Hay tìm một người con trai nào đó có lí lịch trong sạch, ngoại hình ổn định, thuê tạm làm người yêu ra mắt gia đình vài ngày. Sau đó tùy cơ ứng biến". Ảnh minh họa: Internet Thấy kế sách hay ho, tôi đồng ý luôn. Sau một hồi suy ngẫm, lục lại từng gương mặt nam tính trong công ty, tôi quyết định nhờ Phi, chàng trai mới vào công ty được mấy tháng, nghe đồn chưa có người yêu và nhỏ hơn tôi 5 tuổi.

Lúc tôi ngỏ lời nhờ vả kèm theo 5 triệu tiền công cho 2 ngày giả làm người yêu tôi, Phi đồng ý. Nỗi lo lắng của tôi cứ thế được gỡ bỏ thành công. Phi có ngoại hình thư sinh, trắng trẻo, ăn nói dễ mến. Hơn nữa, gia đình Phi cũng đàng hoàng, gia giáo. Quá đúng ý của bố mẹ tôi. Trong 2 ngày ra mắt, Phi đóng trọn vai người yêu của tôi, được bố mẹ tôi ưng thuận. Lúc tiễn chúng tôi về thành phố, bố tôi bỗng hỏi Phi khi nào thì gia đình anh đến bàn chuyện cưới hỏi. Ông cũng nói thẳng sẽ cho chúng tôi một mảnh đất cùng 500 triệu làm của hồi môn vào ngày cưới. Tôi cứ nghĩ Phi sẽ cười trừ cho qua. Thế mà chàng trai này lại bắt tay bố tôi và nói như đinh đóng cột: "Tết nay bố mẹ con sẽ đến nhà chơi cho biết và bàn chuyện cưới xin luôn ạ". Trời ơi, tôi cứ như đi trên mây vậy. Ảnh minh họa: Internet Trên đường về, tôi trách Phi sao lại hứa hẹn lung tung như thế. Tính bố tôi bảo thủ, hứa mà không làm thì chắc tôi chẳng còn đường về nhà mà ăn Tết. Nhưng Phi lại cười bảo cậu ấy nói thật vì bố mẹ cũng đang hối thúc chuyện cưới hỏi. Thôi thì 2 chúng tôi cứ đến với nhau rồi vun đắp tình yêu sau. Tôi ngơ ngác trước những gì Phi nói. Tôi chưa có tình cảm yêu đương gì với Phi, liệu nghe lời Phi, kết hôn rồi vun đắp tình cảm sau thì có ổn không?

Bắt vợ về quê ở cữ nhà nội, sau 2 tháng sau mới về thăm con, tôi sợ hãi khi vừa mở cánh cửa phòng ngủ Tôi nghĩ về quê chồng ở cữ là sướng quá rồi. Có mẹ chồng chăm, có rau sạch ngoài vườn, gà nhà nuôi trong vườn, đồ quê đều ngon và lành, không khí yên tĩnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thue-nguoi-gia-lam-ban-trai-ve-ra-mat-bo-me-ngo-dau-toi-mat-an-mat-ngu-vi-anh-ta-dong-y-loi-de-nghi-cua-bo-540386.html